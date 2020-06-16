"Центр противодействия коррупции" обвинили в пропаганде нацизма: дело уже в суде

Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции в судебном порядке запретить деятельность общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Об этом, как сообщили в пресс-службе ОАСК, говорится в иске, поданном неизвестным.

Автор ходатайства хочет, чтобы Окружной админсуд столицы признал "противоправной" бездеятельность Минюста в отношении общественной организации, которая, по мнению истца, нарушила закон о запрете пропаганды нацизма.

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"Истец считает, что обнародованная в СМИ информация свидетельствует о том, что "Центр противодействия коррупции", анализируя деятельность дивизии войск СС "Галичина", занимается пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, чем нарушает действующее законодательство", – говорится на сайте суда.

По данному иску решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский включил председателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Также мы сообщали, что СС "Галичина" стала поводом и для другого скандала. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подал иск на экс-главу Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича, в результате чего последнему запретили утверждать, что символика дивизии – золотой лев с тремя коронами на голубом фоне – не является нацистской.

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