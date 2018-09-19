Центр слуховой реабилитации "Аврора" признан лучшей компанией отрасли слуховой помощи 2017 года

Медицинский центр слуховой реабилитации "Аврора" официально признан национальным лидером Украины в области профессиональной медицинской слуховой помощи.



По результатам анализа отрасли и показателей предприятия медицинский центр слуховой реабилитации "Аврора" был представлен в национальный номинации "Компания года 2017". Принимая во внимание динамику предприятия за 2017 год, можно отметить, что объем и качество профессиональной слуховой помощи детям и взрослым Украины значительно увеличились. Статус "Компания года" подтверждает, что предприятие предлагает качественные услуги, является надежным партнером и престижным работодателем.



О компании

Медицинский центр слуховой реабилитации "Аврора" – специализированное медицинское учреждение высшей категории аккредитации Министерства здравоохранения Украины (https://aurora.ua/)

Компания предоставляет профессиональную медицинскую помощь детям и взрослым с нарушением слуха и речи с 1991 года. Специалисты медицинского центра проводят полный комплекс слуховой реабилитации – объективное выявление (скрининг) и точную диагностику нарушений слуха, компенсацию нарушений слуха индивидуально подобранными под конкретного пациента эффективными слуховыми решениями: слуховыми аппаратами Oticon (Дания) или кохлеарными имплантами Oticon Medical (Франция), проводят занятия по развитию слухового восприятия и речи.



Лицензия на ведение медицинской практики АГ №570268 от 10.02.2011г. Сертификаты качества оказания медицинской помощи: ISO 9001: 2015, EN 15224: 2016.

Эксклюзивный дистрибьютор и уполномоченный представитель в Украине компаний: Oticon (Отикон), Дания; Oticon Medical (Отикон Медикал), Франция / Дания, Interacoustics (Интеракустикс), Дания.



О номинации

"Всеукраинский отраслевой аналитический центр" ежегодно проводит номинации и награждения лучших компаний и учреждений Украины. Номинации направлены на формирование базы проверенных и готовых для реализации инвестиционных проектов, а также лучших национальных товаропроизводителей, лидеров отрасли и других перспективных и проверенных компаний – приоритетных для сотрудничества как на национальном, так и на международном уровне.



Экспертный анализ и утверждение реестров проводится организацией "Всеукраинский отраслевой аналитический центр" (ООО "ВГ Аналитцентр") совместно с компанией "International business community" и "Ассоциацией экономического сотрудничества и развития предпринимательства".

"Компания года 2017" – официальное подтверждение первенства предприятия в своей отрасли. Отличие присваивается на основе реестра надежности и инвестиционной привлекательности.



Александр Радченко, генеральный директор центра слуховой реабилитации "Аврора" поздравил коллектив с присвоением статуса "Компания года 2017": "Мы очень благодарны за признание и высокую оценку нашей работы и продолжаем упорно работать на выполнение нашей миссии – предоставление наиболее эффективной слуховой помощи детям и взрослым с нарушением слуха с целью создания равных возможностей для интеллектуального развития, общения, образования, работы и улучшения качества жизни. Спасибо нашим клиентам, коллегам, партнерам и единомышленникам за признание и поддержку".





Медицинский центр слуховой реабилитации АВРОРА®

Адрес: г. Киев, ул. Демеевская, 14

Тел. (044) 333-4310

Моб. тел. (050) 382-4195, (098) 120-4516

e-mail: clinica@aurora.ua

https://aurora.ua/