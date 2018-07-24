Цены на алкоголь и сигареты с начала года выросли на 7,3%

За период с января по май этого года цены на алкоголь и сигареты выросли на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Цены на алкоголь и табачные изделия в Украине растут практически каждый месяц. Так, с начала года было зафиксировано подорожание этих товаров на 7,3%.



В Украине за май этого года существенно поднялись цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Так, по данным Государственной службы статистики, бутылка водки 0,5 л в мае, по сравнению с апрелем, выросла в цене с 81,76 грн до 82,01 грн.

Вино отечественного производителя подорожало почти на 1 гривню – с 59,27 грн до 60,19 грн. Бутылка пива 0,5 л поднялась в цене с 14,2 грн до 14,47 грн, пачка сигарет медиум-класса подорожала с 28,76 грн до 29,39 грн, а сигареты без фильтра выросли в цене на 73 копейки и теперь стоят 22,67 грн.

Также заметен рост цен по сравнению с декабрем 2017 г., ведь стоимость всех табачных изделий и алкогольных напитков выросла на 7,3%. Напомним, что последний раз минимальные цены на спиртное на законодательном уровне повышались еще в сентябре 2017 г. Но, несмотря на это, почти каждый месяц появляется информация о том, что эта категория товаров продолжает расти в цене.

Так, по данным Госстата, за период с января по май этого года, цены на алкоголь и сигареты выросли на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Более подробно о том, как будут меняться цены на алкоголь и табачные изделия, читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.

Напомним, ранее мы исследовали "индекс окрошки", подсчитав как за год выросли цены на летние продукты.