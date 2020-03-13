Цены на туры упали на 30%: украинцы отказываются от отпусков

Люди отменяют свои путевки за границу на лето и осень

Такого не было даже в 2014 году. Украинцы откладывают отпуска. Иностранцы отказываются ехать в Украину. Туроператоры жалуются, что продажи туров упали больше, чем наполовину. Как коронавирус влияет на отпуска украинцев и где безопасно отдыхать в этом году, разбирался сайт "Сегодня".

Украинцы отменяют отпуска на лето и осень

За последние 10 дней продажи путевок упали на 50-60% по сравнению с прошлым годом, говорит Александр Довгопол, директор сети турагентств ХО. Хотя в январе, наоборот, украинцы активно планировали отпуска и продажи туров тогда выросли примерно на 40%, а в феврале – на 10%.

"В первую очередь, просело раннее бронирование туров на лето: многим не хватает определенности. Практически до нуля снизился интерес к Италии. В то же время по остальным направлениям мы не видим существенных изменений. Египет и Турция доминируют в предпочтениях украинцев. Но конкретно сейчас пока "на завтра" можно улететь только в Египет, выигрывает он", – говорит Довгопол.

Власти Турции уже заявили о переносе туристического сезона. А Египет пока никаких ограничений не вводил, но могут это сделать в любой момент. Застрять в чужой стране люди боятся больше, чем самого коронавируса, говорит Виктория Лонская, руководитель одного из офисов "Поехали с нами". Из-за этого туристы уже звонят и отменяют путевки на лето-осень. Их туроператоры пытаются удержать – предлагают не торопиться и обещают бесплатную отмену за две недели до вылета.

"У людей паника, работники туризма несут убытки. Вот только последние несколько дней некоторые операторы вводят страховку или гарантируют, что в случае чего будет аннуляция без штрафных санкций", – говорит Юлия Монастырева, собственница туркомпании International Travel Group.

Цены на путевки упали на 30%

Буквально за последнюю неделю цены на туры обвалились на 30%, отмечают туроператоры.

"Сейчас ситуация в сфере туризма хуже, чем была в 2014 году. Хотя сезон начинался благоприятно – с роста заказов, чартерных рейсов, контрактов – и все это сейчас стремительно уменьшается", – говорит Виктория Лонская.

Индивидуальных туристов тоже стало меньше. Татьяна Курбатова занимается сдачей в аренду апартаментов и номеров в Барселоне (Испания) и Дубае (ОАЭ). В городах прекратила работу значительная часть развлекательных заведений, отменили все крупные форумы и шоу.

"В Испании, по моему мнению, ситуация хуже. Сейчас в Барселоне только 44% апартаментов заполнены, а цены на минимальном уровне. Некоторые отменили и деловые поездки в и из Испании. В Дубае деловые поездки не отменяют пока, если не переносят сами события и форумы", – рассказывает Татьяна Курбатова.

А площадка по поиску аренды жилья Airbnb ввела специальные условия из-за коронавируса. При отмене бронирования гость получит полную компенсацию.

Пока туроператоры надеются, что коронавирус имеет сезонный характер.

"Мы строим планы исходя из того, что в течение месяца-полутора ситуация полностью стабилизируется и сезон пройдет ожидаемо хорошо", – говорит Александр Довгопол.

Украинцы переориентируются на внутренний туризм

В то же время вырос спрос на внутренний туризм, а вот иностранцы отказываются ехать в Украину. В отелях жалуются, что иностранцы отменяют брони. И это не связано с тем, что они не хотят к нам лететь. Они в принципе приняли решение не летать в ближайшее время.

"В прошлом году 60% бронирований было от иностранных гостей. 40% – украинские туристы. В этом году— 30 на 70. Количество брони от зарубежных туристов уменьшилось, а от отечественных гостей — увеличилось. Что касается внутреннего туризма – покупки путевок участились по сравнению с прошлым годом. И "благодаря" коронавирусу внутренний туризм будет укрепляться в каждой стране", – говорит Андрей Маренчук, исполнительный директор управляющей гостиничной компании Ribas Hotels Group.

По словам Маренчука, больше всего потерю туристов может почувствовать Киев. Поскольку в столице проходит огромное количество масштабных конференций. Из-за карантина все мероприятия, где задействовано более 200 человек, отменяются. Следовательно, отменяются брони в отелях, авиакомпании осуществляют меньше рейсов, билеты не покупаются.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"По предварительным подсчетам, на 20-30% уменьшилось количество бронирований через Booking", – говорит Андрей Маренчук.

Поскольку выездной туризм пострадает, положительный толчок могут почувствовать украинские курорты. Маренчук прогнозирует, что этим летом вырастет спрос на курорты в Херсонской, Николаевской областях и на побережье Азовского моря.

"Ситуация с коронавирусом будет распространяться до первого хайпа. Как только он перестанет быть новостью номер один, все будет потихоньку возвращаться на свои места. Вы помните, какой ажиотаж был с вирусом Эбола? Кто о нем говорит сейчас? Случаи заболеваемости до сих пор есть. Коэффициент смертности составляет почти 50%", – отмечает Андрей Маренчук.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин из-за коронавируса. До третьего апреля по стране будут закрыты школы и отменены все мероприятия с участием 200 и более человек. Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49 — те, где оборудованы места для карантина.

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