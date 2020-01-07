"Церковь в смартфоне": ПЦУ создает свое приложение для смартфонов

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На фоне всеобщей цифровизации, о которой объявило украинское правительство, пользователи смартфонов скоро смогут воспользоваться также приложением от поместной автокефальной украинской церкви.

Об этом в эфире "Громадського радіо" 7 января сообщил спикер Православной церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

Он отметил, что мобильное приложение будет работать на операционных системах iOS и Android. Соответственно скачать его можно будет в App Store и Play Market.

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"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", – сказал архиерей.

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Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о начале внедрения комплексной услуги "е-Малятко", которая, по его словам, значительно упростит жизнь новоиспеченных родителей.

Кроме того, в Украине уже вводят электронное водительское удостоверение, а также планируют ввести виртуальные студенческие билеты. Об этом и других инновациях, которые в рамках цифровой трансформации готовит украинцам правительство, рассказал вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

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