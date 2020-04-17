Церкви и кладбища под запретом: где в Украине введены ограничения на Пасху

В Житомире и Мукачево церкви закроют для прихожан, а в Киеве не пустят на кладбища

Власти и врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией в разных регионах страны, призывают украинцев во время пасхальных праздников оставаться дома. Помимо норм действующего в Украине карантина, руководство отдельных городов принимает более жесткие меры, чтобы избежать распространения COVID-19.

Житомир. Так, Житомирский городской совет своим распоряжением запретил проведение религиозных мероприятий во время пасхальных праздников. В частности, в Житомире запретили посещение территорий храмов и культовых сооружений с 18 по 20 апреля 2020 года всем, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения.

Священникам рекомендуют призывать прихожан оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и смотреть трансляции богослужений.

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Контролировать соблюдение ограничений будет полиция, Нацгвардия и муниципальная инспекция городского совета.

В свою очередь главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов обратился к властям с постановлением, которое предусматривает остановку движения любого транспорта в Житомире и прекращения деятельности всех заведений с 17 по 27 апреля, однако его инициативу не поддержали.

Мукачево. Закроют церкви на пасхальные праздники и в Мукачево. Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Facebook.

"С 15:00 субботы (18 апреля) и до 6:00 понедельника (20 апреля) прекращают работу все учреждения, рынки на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТО. Ограничения касаются и религиозных заведений – все церкви до понедельника будут закрыты на карантин", – говорится в сообщении.

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При этом в городе разрешено работать аптекам, автозаправочным станциям и продуктовым магазинам.

Ровно. А в Ровно решили закрыть для посещения все кладбища на территории города. Об этом сообщил пресс-секретарь городского главы Николай Прокопчук на своей странице в Facebook.

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"Закрыть для посещения кладбища на территории города Ровно с 18 по 26 апреля 2020 года, доступ граждан позволить исключительно с целью проведения захоронения", – написал кроме прочего Прокопчук.

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Впрочем, в городе одновременно было решено позволить с 22 апреля деятельность по ремонту офисной и компьютерной техники, принадлежностей, бытовых изделий и предметов личного потребления.

Николаев. Закроют на пасхальные праздники церкви, а в поминальные дни кладбища и в Николаеве. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич, передает nikolaev24.

"Мы приняли решение, что будем на время карантина закрывать кладбища для посетителей, кроме моментов, касающихся захоронений. Это необходимо для того, чтобы не было скопления людей", – заявил Сенкевич, добавив, что существует большой риск распространения COVID-19 после праздников.

По его словам, правоохранители будут стоять возле храмов и штрафовать как горожан, так и священнослужителей.

Киев. Об ограничении доступа на кладбища заявили и киевские власти. Отметим, в Киевском регионе зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Украине: 705 в столице и 253 – в области.

"С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение будут только для захоронений, с соблюдением норм, установленных во время карантина", – сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что с 16 апреля также был усилен контроль для въезда в Киев. В частности, почти всем желающим попасть в столицу измеряют температуру. Эта мера уже привела к возникновению заторов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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