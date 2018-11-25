Чаще всего украинцы попадают в рабство в России и Польше – эксперты

Рабство, торговля людьми – все это в наше время кажется настолько неестественным, что сложно поверить, что это существует и сегодня. Некоторые, возможно, думают, будто история с рабством для Украины закончилась еще в 19 веке, с отменой крепостного права, но статистика говорит об обратном.

Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали боле 230 тыс. человек (данные Международной организации по миграции). А недавно мы писали о том, что за первые шесть месяцев этого года полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.

Ситуацию усугубляют боевые действия на востоке страны, из-за которых усиливается миграция из прифронтовых зон. Украинцы, которые живут на мирных территориях, тоже часто решают попытать счастья за границей. Из-за этого люди все чаще становятся жертвами именно трудовой эксплуатации, хотя раньше были более распространенными ситуации попадания в сексуальное рабство. По данным МОМ, 84,6% из тех, кто пострадал от торговли людьми, стали жертвами именно трудовой эксплуатации.

Помимо того, что украинцы могут попасть в рабство в своей стране, довольно распространенная схема – рабство за границей. Чаще всего такая беда происходит с нашими соотечественниками в близлежащих странах: Польше, России и т.д.

"Российская Федерация остается основной страной назначения для торговли людьми из Украины: 57% случаев за 6 месяцев 2018 г. Второе место занимают страны члены Европейского Союза, откуда вернулись 23% пострадавших. Из них более 74% пострадавших в Польше, а остальные 26% – в Италии, Германии, Швеции, Испании, Словении, Нидерландах, Франции, Бельгии, Ирландии, Чехии, Дании и Великобритании", – рассказывают в МОМ.

Также в 2018 г. украинцы становились жертвами эксплуатации в Турции, ОАЭ, Израиле, Казахстане, Китае, Беларуси, Азербайджане и Республике Корея.

"Украинцы чаще всего попадают в рабство в такие страны, как Россия, Польша и Турция. Но здесь можно выделить и другие страны Евросоюза. Все зависит от того, кто занимается вербовкой, кто занимается трудоустройством", – отмечает Татьяна Татуревич, эксперт правозащитной общественной организации "Ла Страда-Украина".

Существует множество фирм, которые предлагают помощь в трудоустройстве за границей, но далеко не все делают это легально; для законной деятельности таким фирмам обязательно нужно получить лицензию в Министерстве социальной политики

"На сайте данного ведомства есть полный перечень фирм, которые могут предлагать трудоустройство украинским гражданам", – поясняет Татьяна Татуревич.

Наличие вышеупомянутой лицензии тоже не гарантирует легального трудоустройства. Людям нужно уточнять много документов, чтобы удостовериться, действительно ли получится устроиться за границей. Татуревич напоминает, что выезд за границу сейчас облегчен, но работать по туристической или гостевой визе легально невозможно.

Более подробно о том, как уберечь себя и своих близких от рабства, читайте в материале сайта "Сегодня": Рабство в Украине: что нужно знать о преступных схемах и как себя обезопасить