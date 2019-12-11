Часть могут закрыть: что будет со школами в селах

/ Фото: Анастасия Искрицкая

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Уже третий год в Украине создают опорные школы. Это сеть "главных" школ по Украине. В таком учебном заведении должны быть современные кабинеты, Wi-Fi, учиться там должны не менее 200 учеников. Все остальные школы превратятся в начальные либо базовые и будут филиалами опорных. Учеников из сел в опорные школы будут подвозить автобусы.

Так Министерство образования хочет улучшить качество образования в селе. И сэкономить. Содержать школы, где учится меньше 40 детей, дорого.

Ученики в селах отстают от сверстников в городах на 2,5 года

Качество обучения в селе хуже, чем в городе. Подростки в украинских селах отстают в знаниях и навыках от своих одногодок в городах более чем на два с половиной года обучения. А в математике – на три. Об этом свидетельствуют свежие результаты PISA, международного исследования качества образования.

Это подтверждают и результаты ВНО: 60% выпускников сельских школ сдают ВНО на 1-6 балла по 12-бальной шкале. Причина в малокомплектных школах, где материально-техническая база не обновляется, а учителя вынуждены читать по несколько предметов, считают в Минобразования.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Чтобы выровнять качество образования в Украине создают опорные школы. Это большие школы, где учатся не менее 200 детей. Остальные заведения станут филиалами крупных школ – это, в основном, начальные школы или базовые. Некоторые придется закрыть. С 2020 года школы, где меньше 40 учеников, перестанут финансироваться из госбюджета (кроме начальных). Также не будет финансирования 10-11 классов, если в них меньше 20 человек. Что будет с такими школами – решение за советами объединенных территориальных громад (ОТГ) либо райсоветами. Местные органы власти могут финансировать их за свой счет или понизить до начальных (1-4 классы) либо базовых (с обучением по 9 класс).

Остальным ученикам придется ездить в опорную школу.

Что такое опорная школа

Опорная школа – это "главная" школа громады. Все остальные школы в ОТГ входят в состав опорной школы. Она самая большая, в ней есть современная материально-техническая база, скоростной Wi-Fi. В каждом классе должны учиться не менее 15 и не более 30 учеников. На 300 детей должно быть минимум два компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом. Все туалетные помещения должны находиться в здании учебного заведения. Опорная школа должна быть на 100% доступной для учеников с инвалидностью. На ремонты и закупку оборудования для опорных школ в 2020 году Минобразования направит 3,5 млрд грн. А 600 млн грн из этой суммы потратят на закупку автобусов (на 100 млн грн больше, чем в 2019-м).

Все опорные школы должны иметь футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием площадку для баскетбола/волейбола с резиновым покрытием, профессиональные легкоатлетические беговые дорожки, зону воркаута и освещение всех площадок.

/ Фото: AFP

К опорной школе будут ездить школьные автобусы из близлежащих сел. К ней должна быть проложена хорошая дорога, а время подвоза к школе составлять не более 30 минут.

Сейчас в Украине создана сеть из 840 опорных школ, говорит Любомира Мандзий, заместитель министра образования. Этот процесс продолжается. Примерно 200 из этих новых учебных заведений не отвечают требованиям, признается замминистра. Это связано с тем, что в 2016 году, когда опорные школы только начали создавать, не было четких критериев.

"Мы попробуем вместе с органами местного самоуправления упорядочить эту сеть. В каждой объединенной территориальной громаде должна быть опорная школа, где дети смогут получить качественное образование; которая будет оборудована современными кабинетами, где будет соответствующий педагогический состав, и которая дает качественные результаты образования. По нормативным документам другие школы будут начальными. Они будут филиалами опорной школы", – прокомментировала Любомира Мандзий.

Сокращать учителей школ, которые станут филиалами, не будут, заверяет замминистра.

"Если мы говорим о едином образовательном пространстве, то учителя школ-филиалов будут закреплены за опорной школой. Это единая школа, с одним педагогическим коллективом", – добавила Мандзий.

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