Часть моряков судна Меконг Спирит вернулась в Украину: эксклюзивное интервью с членами экипажа

В ночь на субботу, 28 июля, в Одессу прилетели 12 членов экипажа контейнеровоза "Меконг Спирит", более года назад при странных обстоятельствах задержанного в Греции — им инкриминировались контрабанда оружия и нарушение правил перевозки опасных грузов.

Мы подробно рассказывали о перипетиях скандальной истории в материалах "SOS из Греции от наших моряков" и "Золотая клетка" капитана". Напомним фабулу.

"Меконг Спирит" под флагом Мальты с украинской командой попал в поле зрения греческой береговой охраны 25 мая прошлого года. Это случилось вблизи острова Нисос Кос, по пути из турецкого порта Измир. Судно сопровождал военный корабль, откуда затем высадилась группа спецназа с оружием.

После беглого осмотра и проверки документов на якорной стоянке команда получила приказ сниматься с якоря и следовать на базу НАТО в бухту Сауда. Причину спецназовцы объяснять не стали. Капитан Сергей Невечеря подчинился, хотя и он, и члены экипажа были, мягко говоря, в недоумении.

Уже на берегу, после швартовки, Невечерю доставили в прокуратуру и объявили о незаконном перемещении оружия, по версии следователей, предназначавшегося в нестабильные регионы, относительно которых были применены санкции ООН. Также капитану вменялось в вину неоповещение греческих властей о транспортировке опасного груза.

Но на борту "Меконг Спирит" оружия не было. В контейнерах находилась промышленная эмульсия, используемая в горнодобывающих отраслях при буровзрывных работах, что подтверждалось сопроводительными документами и пояснениями капитана. Это действительно груз, отнесенный к категории опасных, по международной классификации — класс А1.1. Но груз не военного, а гражданского назначения. Первая партия контейнеров была загружена на борт в Испании при другом экипаже. В турецком Измире, после смены команды украинцами, добавили еще. И судно направилось в Австралию с заходами в Джибути, Судан и Индонезию.

То есть это была не контрабандная и не военная продукция, а легально оформленная взрывчатка промназначения. О чем свидетельствовали сертификаты конечного пользователя. Пломбы на контейнерах нарушены не были.

Однако ни пояснения капитана, ни ответы на запросы в Судан, Турцию, ни письмо постпреда Украины при ООН греков не убедили. Ими изначально был выбран обвинительный уклон, и они его придерживались в дальнейшем.

Капитана обвинили в нарушении международного и греческого законодательства относительно перемещения опасного груза, внимание — для террористических организаций, а также в неинформировании властей Греции о наличии данного груза на борту.

Невечерю арестовали. В заключении Сергей Николаевич провел более шести месяцев. В декабре прошлого года содержание в следственном изоляторе (по сути, в тюрьме, вместе с уже осужденными уголовными преступниками) ему изменили на домашний арест. Судовладелец нанял небольшую квартиру, где капитан живет и поныне, дважды в месяц отмечаясь в полицейском участке, что никуда не скрылся.

Позже подозрение в противоправной деятельности объявили и членам команды. Основная часть осталась на судне, худо-бедно поддерживая его жизнедеятельность, несколько других сошли на берег — жилье для них было арендовано за счет греческих меценатов.

Самым неприятным было то, что людей держали в подвешенном состоянии. Следствие велось вяло, доказательств вины недоставало, все строилось на предположениях. Из-за этого и в суд дело не передавали, и не отпускали, превратив в невольных заложников обстоятельств.

Все, кроме капитана и старшего помощника (снял жилье за свой счет), имели на руках документы, позволявшие покинуть Грецию. Но если бы кто-то и попробовал, его бы развернули, добавив попытку нелегального выезда из страны.

Вот в такую западню попал экипаж. И целых 14 месяцев тяготился там, где не было свободы, хотя неволи не было тоже. Они созванивались с родными, близкими, могли выходить в город. Не так, чтобы голодали, но проблемы с питанием, водой, гигиеной испытывали. Давали знать о себе болезни, донимала хандра. Порой сдавали нервы, накатывало отчаяние. И все-таки они дождались дня, о котором столько думали. Не всех освободили, не сняли подозрения, не реабилитировали. Но позавчера 12 членов экипажа вернулись на родину. С каждого взяли подписку-обязательство ежемесячно являться в генконсульство Греции в Одессе. Дело окончательно не закрыто и, очевидно, их будут вызывать для дачи показаний еще не раз. Однако главное — они дома.

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Моряки: "Здесь все родное. Даже язык..."

Для моториста-токаря Александра Панасюка это был четвертый в его биографии рейс и первый — на "Меконг Спирит".

— Первый контракт с крюинговой компанией был нормальным и длился 10 месяцев, — рассказал он "Сегодня". — А вот этот растянулся на целых 14 месяцев. Если бы не адвокат Светлана Дидуренко, то неизвестно сколько мы бы еще там пробыли. К сожалению, ничего хорошего о работе нашего консула в Греции Максима Тёкина сказать не могу — он только говорить красиво научился... И вряд ли чем-то сумеет помочь тем, кто остался... Перспективы у них не очень... И не факт, что их тоже отпустят... Мы летели с пересадками и не верили, что когда-нибудь увидим своих, Одессу... А увидев, закричали: "Ура!". И обрадовались знаете, чему? Что здесь все говорят на нашем, родном языке — не на греческом, не на английском...

В аэропорту Александра встречали родители, девушка Анастасия и младшая сестра. Саша будет готовиться к экзаменам в вуз, куда хотел поступать еще прошлой осенью, но застрял в Греции.

Еще один член экипажа попросил не упоминать свою фамилию, но был очень расстроен тем, что, как он сказал, "на этой истории многие чиновники тупо пиарились и надували щеки, а надо было проявлять настойчивость и твердость". По словам моряка, судовладелец наотрез отказался выплачивать зарплату.

Едва сдерживает эмоции мама моряка Александра Морозова:

— Слава Богу, свершилось правосудие, и невиновные вернулись! Для этого приложили колоссальные усилия многие высококлассные специалисты, и каждый внес свой вклад в общую копилку. Кто-то вложил душу, кто-то деньги, кто-то свой талант... И результат налицо. Были и проблемы, но сейчас мы счастливы...

Татьяна Петровна призналась, что порадовала своего Сашу любимым тортом "Монастырская изба", который сама испекла. А потом он уснул и спал так крепко, как, наверное, в детстве...



Карта маршрута. Приобщена к материалам уголовного дела Из переписки. В истории разбирались незаурядные персонажи

"Было очень и очень непросто..."

Заместитель директора Департамента консульской службы — начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч дважды за три месяца летал в Грецию специально по "Меконг Спирит":

— Были трудные переговоры, разноплановые встречи с прокурорами, представителями министерств, ведомств, и усилия по возвращению моряков наконец-то увенчались успехом, — говорит дипломат. — Занимаемся и остальными членами экипажа. Надеюсь, их также удастся вернуть. Но о сроках пока не будем...

Грецию накрыло стихийное бедствие — лютуют лесные пожары. Из опасных районов экстренно эвакуируют людей. Страну массово покидают иностранные граждане, ажиотаж с авиабилетами невероятный...

— Мы и не надеялись, что моряков удастся отправить так быстро — в лучшем случае рассчитывали только на следующей неделе, — признался нам Василий Кирилыч. — Но с божьей милостью были приобретены билеты через Турцию, хоть дорога с пересадками и дольше, чем прямым рейсом...

Проблемами экипажа "Меконг Спирит" проникся и Профсоюз работников морского транспорта Украины — единственная в нашей стране морская членская организация Международной федерации транспортников (ITF). Созданная в 1991 году, она объединяет сегодня более 72 тысяч тружеников морской отрасли, в том числе свыше 43 тысяч человек, работающих под флагом иностранных судовладельцев.

— Защищая трудовые и социальные права членов профсоюза, мы не отказываем в помощи и тем морякам, которые таковыми не являются, поскольку зачастую ждать ее им больше не от кого, — сообщил первый зампредседателя ПРМТУ Олег Григорюк. — К нам родственники обратились в начале апреля, и уже вскоре мы помогли им посетить судно, сопровождали в поездке, помогали с подготовкой официальных писем, переводами, в общении с греческими СМИ и так далее. Не была урегулирована выплата зарплаты, и проблему необходимо было поднимать в самом начале, поскольку опыт показывает: как только моряки покидают судно, решить ее практически невозможно.

Григорюк отметил, что без взаимодействия с МИДом, Департаментом консульской службы, посольством Украины в Греции судьба экипажа могла сложиться совсем иначе.

Те, кто вернулся, выйти в море в ближайшее время не смогут, уточнил Григорюк — они ведь, по сути, на подписке. По его словам, на днях в Украину возвратятся и моряки другого судна — "Фри Нептун":

— Около двух лет они находились без средств к существованию в Омане. Судовладелец задолжал большие суммы. Портовые власти не давали разрешения покинуть судно — согласно международным правилам, на борту должно находиться достаточное для обеспечения безопасности количество членов экипажа. Благодаря усилиям ITF, ПРМТУ, МИДа, недавно созданного Морского информационного центра удалось через суд добиться разрешения морякам покинуть судно, частично получить зарплату, включая и тех, кто был списан ранее.

Судьбой "Меконг Спирит" проникся почетный консул Греции в Украине, глава благотворительного фонда Пантелис Бумбурас.

— С просьбой помочь морякам обратились их родственники, а позже и посольство Украины в Афинах, — рассказывает он. — Остаться в стороне я не смог. Нужно было решать проблему в юридической плоскости и одновременно оказывать гуманитарную помощь. Судовладелец фактически бросил арестованное судно с экипажем на борту. Никто толком не понимал, как события будут развиваться дальше. Мы начали активные дипломатические переговоры на уровне обеих стран. Посольство рекомендовало профессионального адвоката. Я же взял на себя материальные расходы по оплате его услуг. Параллельно оказывали психологическую, гуманитарную помощь. Закупались продукты питания, медикаменты. Мы арендовали жилье для членов экипажа неподалеку от порта Лаврио, где стоит судно. У тех, кто оставался на нем, были нормальные условия. Люди самостоятельно планировали свой график...

Бумбурас подтвердил готовность финансово поддерживать оставшихся моряков до завершения процесса — речь идет о жилье и продовольствии.

— На днях у меня была беседа с Павлом Климкиным — мы обсуждали тему украинских моряков, попадающих в подобные истории, — заключил почетный консул. — Министр знает о моей идее создания в ряде городов Украины профильных консультационных центров, где еще до выхода в море желающие будут получать объективную, полную, полезную информацию, касающуюся работы по контракту с крюинговыми и другими компаниями. В ближайшее время такие центры под эгидой министерства будут открыты.

"Ну какие из нас пособники террористов?!"

Среди тех, кто пока остается в Греции, и капитан "Меконг Спирит". Полтора месяца назад "Сегодня" побывала у Сергея Невечери, взяв большое интервью. Естественно, связались с ним и сейчас.

— Решение разрешить части экипажа судна вернуться в Украину с обязательным посещением консульства Греции в Одессе принималось Судейским советом (консилиумом) в здании суда и прокуратуры Пирея, — рассказал капитан. — Там же находятся кабинеты следователей, ведущих уголовные дела, надзирающих за ними прокуроров и помещения, где проходят судебные заседания.

На вопрос, почему решение было принято не по всей команде в целом, а лишь ее части, Невечеря ответил так:

— Апелляция адвоката Димитриоса была подготовлена на 12 членов экипажа. Ему доверили подать ее именно столько человек, кроме меня, старпома, второго помощника капитана, сварщика, повара. Ко мне он не обращался, хотя у них были мои контактные данные. В конце марта первая апелляция, также на 12 человек, была отклонена прокурором, которая ведет дело, со ссылкой на то, что расследование не закончено. Ранее она же отклоняла ходатайства другого адвоката на остальных членов экипажа, с такой же отметкой. В процедуре греческой юридической системы после отклонения апелляции ведущим дело прокурором можно подавать апелляцию уже в совет (консилиум). В марте и апреле этот совет отклонил ходатайство на 5 членов экипажа с той же мотивацией — расследование не закончено. В конце июня следствие было официально признано законченным, и адвокат Димитриос подтвердил свою апелляцию на 12 человек.

Обвинения с экипажа, по словам Невечери, не сняты. Фигурируют те же статьи, что были выдвинуты ранее: перевозка оружия и боеприпасов незаконным формированиям с целью совершения террористических актов.

— В деле есть официальные ответы из Испании, Турции, Судана о том, что находившийся на борту груз соответствовал официальным межправительственным торговым соглашениям и был легальным. Есть письмо ООН о том, что на Порт-Судан не распространяется международное эмбарго. Есть заключения двух инспекций греческих экспертов, подтверждающих, что груз, являясь опасным, не относится к разряду военных, это не оружие и не боеприпасы. Согласно международному и местному законодательству, разрешение и оповещение властей на мирный проход в территориальных водах Греции с такого рода грузом не требуются. Однако это все в расчет не принимается, — констатирует капитан.

По его словам, в ближайшее время будет рассмотрена апелляция еще на трех членов экипажа и в течение месяца ожидается положительный ответ. На время рассмотрения апелляций прокуратура официально продлевает расследование, и происходит задержка с передачей дела прокурору Верховного суда, имеющего более высокие полномочия, в отличие от того, кто ведет дело.

— Вопрос о капитане и старшем помощнике ведущий дело прокурор рассматривать отказался, сославшись на вышестоящие инстанции, — говорит Невечеря. — После решения вопроса с тремя членами экипажа официальное расследование будет снова завершено, и дело передадут в прокуратуру Верховного суда. Там должна быть рассмотрена апелляция на репатриацию капитана и старпома, а также принято решение о прекращении дела либо о передаче его в суд.

Вердикт судебного совета Невечеря воспринял положительно:

— Это фактически первый серьезный шаг за то время, пока мы находились в ожидании хоть какого-то решения и на все предыдущие апелляции получая отказ, — добавляет он. — Изменений в моем распорядке и условиях содержания нет. Проживаю в той же квартире, продолжаю заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Дважды в месяц отмечаюсь в полиции.

Несколько раз он посещал судно. И накануне отъезда членов его команды тоже.

— Все были рады, и их можно понять — больше года в непростых условиях, без определенности. Остальные надеются на лучшее, духом не падают. Адвокат подтвердила, что апелляция подана, обнадеживает.

Решение же о своем выезде капитан ожидает не ранее сентября — сейчас период отпусков, не до того.

Судно уже официально находится под арестом — на основании иска о финансовой задолженности за прошлые годы, поданного некой частной компанией, возможно, даже украинской...

История с "Меконг Спирит", таким образом, близится к завершению. Хотя и не скорому, судя по всему. Верится: вернут и оставшихся.

Павел Климкин обещал: Украина своих в беде не бросает...

Родные моряков расценили слова министра не просто как красивую фразу.

И еще — о греках и порядках

Как показало наше расследование, к уголовной ответственности в Греции привлекаются десятки украинских моряков. Им инкриминируются перевозка нелегальных мигрантов, контрабанда, другие правонарушения. Многих месяцами содержат под следствием, другие уже приговорены к длительным срокам лишения свободы и отбывают наказание в тюрьмах.

В благотворительную организацию "Ассоль", сообщил нам руководитель ее проектов Андрей Шевченко, обратились родственники членов экипажа теплохода "Голендри", более года находящихся в греческой тюрьме.

— Моряки и судно были задержаны по обвинению в перевозке якобы нелегальной партии сигарет, — говорит эксперт. — На борту находились шестеро моряков — жителей Одесской и Херсонской областей, судно под флагом Танзании следовало из Черногории в Ливию.

По информации родственников, греческая сторона занимается своего рода государственным рэкетом — власти неоднократно задерживают суда с различными грузами под видом борьбы с контрабандой, но затем реализуют их в пользу Греческой Республики и перепродают. Судьбы моряков при этом никого не интересуют. Без судебных разбирательств груз называют нелегальным, а членов команды — преступниками.

— На присланной родственниками моряков фотографии, — продолжает Шевченко, — четко видно, что судно ставят к причалу с задраенными по-походному трюмами, а потом при выгрузке используют конвейерную ленту (в порту это делается специальным краном). При этом обвинение утверждает, что шесть моряков в темное время суток, в штормящем море, не только обеспечивали жизнедеятельность теплохода, но и перегружали контрабандный груз на более мелкое судно. И это — не единственная "нестыковка".

При задержании некоторые из наших моряков получили травмы, за время пребывания в пенитенциарном учреждении приобрели ряд заболеваний, но надлежащей помощи не получают. В полиции у них отобрали все личные вещи, включая даже очки, без которых ни нормально ориентироваться, ни прочитать предлагаемые на подпись документы люди не могут.

Подобные действия греческих властей, считают их родные, являются грубейшим нарушением базовых прав и свобод человека, что напрямую угрожает и здоровью, и жизни моряков.

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Цифры и факты

В мае—июле 2018 года удалось возвратить более 40 украинских моряков, задержанных и арестованных в странах дальнего зарубежья.

За разного рода преступления и правонарушения в пенитенциарных учреждениях Греции находится по меньшей мере 151 гражданин Украины, из них 109 осуждены за перевозку нелегальных мигрантов.

В июне были возвращены шестеро членов экипажа судна РС 300-97 — они удерживались властями без права покинуть страну.

В Италии по статье о причастности к перевозке нелегалов к уголовной ответственности привлечено более 110 наших моряков.

За контрабанду и другие преступления в Ливии и Нигерии находятся под следствием свыше 30 граждан Украины.