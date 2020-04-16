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Часть украинцев собирается идти в церковь на Пасху, несмотря на карантин – результаты опроса

16 апреля, 09:51

Екатерина Степаненко

Среди опрошенных больше всего тех, кто боится не коронавируса, а последствий карантина

Праздновать Пасху дома и без гостей готовы в этом году большинство украинцев. И только 7% честно признались несмотря на рекомендации и карантинные запреты все равно пойдут в храм. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией "Градус".

Интересно, что каждый четвертый опрошенный в этом году пасхальную корзину положит к пасхе и яиц еще и антисептик. А каждый десятый украинец верит, что вылечить коронавирус можно молитвой. Но стоит отметить,что среди опрошенных больше всего тех, кто боится прежде всего не самого коронавируса, а бедности из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект канала Украина и исследовательская компания "Градус". Основная цель получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важна! Устанавливайте приложение "Градус" на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результатам опросов мы будем делиться в наших выпусках, еще больше узнавайте на сайте новостей "Сегодня"и канала "Украина".

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, ранее мы разбирались в тонкостях празднования Пасхи на карантине и выяснили, сколько придется выложить за пасхальную корзинку, собранную в супермаркете. А еще расспросили у экспертов, будут ли расти цены накануне праздника.

Также мы сравнили цены в разных регионах Украины и определили, где пасхальная корзина будет самой дорогой. Уже пятый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области, а самой дорогой – в Киеве.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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опрос карантин Пасха пасхальная корзина Пасха 2020 Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

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