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Часть Украины снова накроют грозы: где испортится погода (карта)

21 июля, 08:07

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Несмотря на осадки, в стране будет жарко

В Украине сегодня, 21 июля, в большинстве областей будет сухо и жарко. Но часть регионов накроют дожди и грозы.

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Так, по данным Украинского гидрометцентра, днем в западных и местами северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 3-8 м/с. Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. Еще жарче будет в южной части – там прогреет до 28-33 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

А в горных районах Ивано-Франковской области заметили огромный смерч. Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

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