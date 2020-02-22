В Раде готовят закон о частных детективах: смогут ли они следить за вами

Частные детективы не смогут следить за людьми, прослушивать их разговоры или фотографировать без спроса

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Работа частных детективов в Украине слабо регулируется на законодательном уровне. Тем не менее, услуги частных детективов в стране существуют, да еще и пользуются немалой популярностью. Чтобы урегулировать эту сферу, нужны изменения в законодательстве, поэтому в Верховной Раде периодически появляются соответствующие законопроекты. Сайт "Сегодня" рассказывает, как будут работать частные детективы в Украине и смогут ли вмешиваться в личную жизнь граждан.

Есть ли в Украине частные детективы

В начале февраля в Верховной Раде появился доработанный законопроект о частной детективной деятельности. Этот же документ вносили на рассмотрение еще осенью 2019 года, но тогда его вернули для доработки. Законопроект о детективах был на рассмотрении и у предыдущего созыва парламента, правда, его так и не приняли.

В пояснительной записке к новому законопроекту сказано, что частная детективная деятельность – распространенная практика для защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, и во многих странах она признана на государственном уровне.

Ольга Онищенко, юрист ЮК "AS Legal" в комментарии сайту "Сегодня" отмечает, что сейчас детективная деятельность в Украине законодательно не урегулирована, что, однако, не мешает вести ее в виде "предпринимательской".

"Физические или юридические лица предоставляют услуги по поиску лиц, пропавшего имущества, проверки контрагентов, выявлению признаков недобросовестной бизнес-деятельности и тому подобное. Однако пока что данные услуги предоставляются фактически для частного использования и не получили распространения в разрезе привлечения к материалам судебных дел или уголовных производств", ­­— поясняет Ольга Онищенко.

Но, в то же время, эта деятельность указана в КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) и включена в число профильных задач значительного количества негосударственных охранно-сыскных предприятий и агентств.

Александр Месяц, юрист АО "Лучковский и партнеры" добавляет, что сейчас де-факто действуют частные детективные агентства, то есть субъекты предпринимательской деятельности, уставными заданиями которых прямо предусмотрены функции частных детективов.

"Все они созданы законно, т.к. разрешена любая деятельность, которая прямо не запрещена законом. Более того, в КВЭД есть отдельный вид деятельности "Проведение расследований". Корректно будет говорить не о незаконности таких юрлиц., а о неправомерности их действий, к примеру, в случаях нарушения государственной монополии на проведение следственных действий или вмешательстве в частную жизнь граждан. Например, слежка, прослушка, обыск с целью разоблачения супружеской измены или расследования преступлений нарушают закон и уже сами по себе являются преступлениями", — рассказывает Месяц.

Действительно, вспомним случай, когда недавно в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила представителей частной детективной фирмы, которые вели скрытое прослушивание смартфонов и незаконное сканирование переписки.

Что прописано в законопроекте

В законопроекте сказано, что регулировать деятельность частных детективов будет Министерство внутренних дел, которое собирается:

обеспечивать обучение частных детективов и повышение их квалификации, определит порядок прохождения обучения;

определять порядок прохождения обучения тех, кто решил стать частным детективом, а также определит перечень необходимых для этого документов;

выдавать свидетельства о праве заниматься частной детективной деятельностью и прекращать их действие;

формировать и вести Единый реестр субъектов частной детективной деятельности;

осуществлять контроль за деятельностью частных детективов и за тем, как они придерживаются законодательных норм.

То есть чтобы стать частным детективом, нужно будет обратиться в МВД, пройти обучение и получить лицензию. К слову, стать детективом сможет только гражданин Украины с полным высшим юридическим образованием или же образованием по специальности "правоохранительная деятельность". Также нужно будет иметь стаж работы в сфере права или правоохранительной деятельности не менее 3 лет.

Не сможет стать детективом человек, у которого есть непогашенная или не снятая судимость за криминальное правонарушение, а также тот, кого суд признал недееспособным или с ограниченной дееспособностью, либо же тот, кто стоит на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях.

В то же время, эксперты отмечают, что хоть закон и поможет урегулировать деятельность частных детективов, полномочий у них будет не слишком много. Ульяна Красовская, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" отмечает, что вмешиваться в личную жизнь других людей, прослушивать их и т.д., детективы не смогут.

"Напротив, частный детектив достаточно ограничен в инструментах осуществления своей деятельности, поскольку для реализации большинства прав, предусмотренных законопроектом, детективу необходимо будет согласие других лиц", — поясняет Красовская.

Она добавляет, что, например, проводить осмотр зданий можно будет только с согласия их владельцев, проводить устный опрос лиц или фотографировать их — опять же, только после их согласия.

"Законопроектом не предусмотрено особого статуса или полномочий для частного детектива, не предусмотрена возможность пользования закрытыми базами данных или другими источниками информации, которых нет в открытом доступе; наоборот, законопроект достаточно кратко и ограничено определяет границы и инструменты, которые могут применяться в частной детективной деятельности для сбора и фиксации информации", — говорит Красовская.

Нужен ли Украине закон о частных детективах

Частные детективы есть в США и во многих европейских странах, поэтому в том, чтобы четко урегулировать их деятельность в Украине, нет ничего страшного, говорят эксперты.

"Принятие такого законопроекта соответствует практике государств-членов ЕС, однако острой необходимости в этом нет, так как регламентируемой законопроектом деятельностью заниматься можно и сейчас. Речь идет о розыске имущества, животных, а также лиц, пропавших без вести; проверке репутации контрагента или сотрудника при трудоустройстве; защите информации клиента, в том числе, от прослушки и т.д.", ­— отметил Месяц.

В то же время, эксперты отмечают, что принятие такого закона поможет существенно разгрузить правоохранительные органы.

"Популяризация детективной деятельности позволила бы разгрузить правоохранительные органы, что, будет способствовать повышению уровня расследования преступлений и избавит полицию от многочисленных обращений, которые часто не относятся к их компетенции", — говорит Ольга Онищенко.

Александр Месяц добавляет, что, несмотря на ограниченные полномочия частных детективов, законопроект все же несет в себе некоторые риски: например, в документе отсутствует упоминание о превентивных нормах для предотвращения превышения детективами своих полномочий;

"Отсутствует перечень дисциплинарных проступков детективов, что является рисками и для общественности, и для кандидатов в профессию. Также стоит отметить, что предложенная законопроектом уголовная ответственность за умышленное разглашение детективной тайны (штраф до 850 грн.) равна не самой жесткой административной ответственности (например, такой же штраф предусмотрен за не предоставление ответа на запрос в порядке доступа к публичной информации), плюс надо доказать умышленность разглашения, что почти нереально", — поясняет Месяц и добавляет, что законопроект требует значительной доработки.

В свою очередь Ульяна Красовская отметила, что никаких рисков законопроект не несет, но и рассчитывать на то, что такая деятельность будет высокоэффективной, тоже не стоит.

"При достаточно лояльных полномочиях, которые предлагаются частным детективам и агентствам, очевидных недостатков для общества или рисков вмешательства в повседневную жизнь граждан законопроект не несет, однако также нельзя утверждать и о высокой эффективности внедрения такого вида частной деятельности", — сказала Красовская. Реклама

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