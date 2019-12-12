Частные вузы смогут претендовать на госфинансирование: стали известны детали

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2170, который кроме всего прочего, предполагает отход от госзаказа на подготовку специалистов на финансирование высшего образования.

Вузы предлагается финансировать через три бюджетные программы, об этом говорится в авторском материале на сайте "Сегодня".

Фонд общего финансирования высших учебных заведений.

"Деньги между университетами должны распределяться в соответствии с формулой, которую по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки должен утвердить Кабинет министров Украины. Формула должна учитывать показатели качества работы учреждений высшего образования", - говорится в пояснительной к проекту закона. Как раз в эту формулу будут входить такие показатели, как занятость выпускников и другие.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Эффективная формула распределения бюджетных средств является важным фактором успеха университета. Впрочем, стоит понимать, что формула может быть эффективна лишь при наличии средств, которые будут распределяться по этой формуле. Наличие необходимых средств больше зависит от общих доходов госбюджета и от состояния экономики, чем от записей о тех или иных расходах в Законе о высшем образовании", – отмечает Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов реформирования высшего образования.

Фонд развития высшего образования. Деньги из этого фонда будут распределяться между вузами по конкурсу. Они будут идти на развитие инфраструктуры высших учебных заведений; на поддержку научных журналов с международным признанием, на инновационные программы, совместные проекты вузов и научных учреждений.

Фонд социальной поддержки в системе высшего образования. Из этого фонда будут выплачиваться стипендии и другая соцподдержка, которая гарантируется государством.

Все вузы должны стать общественными институциями. Это даст университетам право самостоятельно распоряжаться финансами, определять систему оплаты работы, формировать штатные расписания. Также это должно расширить автономию и свободу вузов для развития. К слову, частные учебные заведения тоже смогут получать госфинансирование, если будут работать в форме общественных институций.

Университеты должны будут выбрать, чтоб будет главным в их деятельности – только обучение студентов или обучение вместе с научной деятельностью. Вузы, которые сосредоточатся только на обучении, будут больше зависеть от критериев, которые говорят о качестве образования, – например, трудоустройство, студентов. А научно-исследовательские вузы больше будут зависеть от показателей научной деятельности, например, цитируемости.

Ранее сообщалось,что поменяется в финансировании украинских вузов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому" .

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине обсуждают "оптимизацию средних школ".

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