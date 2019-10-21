Частые перекусы вредны: диетолог рассказал о пищевых привычках украинцев

Сегодняшние взгляды на здоровое питание не такие, как 20-30 лет назад, предупредил специалист

/ Фото: Pixabay

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Большинство украинцев питаются неправильно – об этом говорят данные исследования платформы "ПроЗдорове". Дисбаланс в питании может спровоцировать ряд болезней, говорит президент Ассоциации диетологов Олег Швец.

У украинцев в основном три приема пищи в день. Чаще всего это еда домашнего приготовления, что является позитивной традицией, отмечает Швец. Однако 78% населения на протяжении дня имеют также один и больше "перекусов".

"Из негатива – люди делают много перекусов. Сегодняшние взгляды на здоровое питание не такие, как 20-30 лет назад, что есть часто и понемногу – полезно. Научные доказательства свидетельствуют, что человек, который питается три раза в день, имеет нормальный вес и меньше рискует заболеть", – поясняет диетолог.

При этом в Украине основная калорийная нагрузка приходится на вечерние приемы пищи – 39% суточной калорийности пищи. Перед обедом, в обед и после него потребляется 34% калорий. Утром съедается меньше доля – 27%.

Подробнее о рационе украинцев читайте на сайте "Сегодня" – Слишком много соли и сахара: как питаются украинцы

А о том, сколько украинцы тратят на еду, узнавайте из сюжета программы "Утро с Украиной":

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