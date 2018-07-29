Чего ждать украинцам в августе: должна улучшиться ситуация с пенсиями и лекарствами

Зато могут вырасти тарифы на воду

Последний месяц лета для украинцев обещает быть не слишком насыщенным различными событиями. Так, страна будет отмечать День Независимости, расширится перечень бесплатных лекарств, а погода порадует уменьшением количества осадков. Сайт "Сегодня" рассказывает о главных изменениях предстоящего августа.

Длинные выходные

Традиционно 24 августа вся страна отмечает День Независимости, а значит, украинцев снова ожидают длинные выходные. Так, праздник приходится на пятницу, поэтому отдыхать граждане будут с 24 по 26 августа. А вот 23 августа – предпраздничный день, поэтому стоит помнить о том, что рабочее время во всех государственных учреждениях сократят на час.

Всего на август приходится 9 выходных дня и 22 рабочих.

Бесплатных лекарств должно стать больше

Министерство здравоохранения Украины утвердило предварительный реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства". Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой смогут дешевле получать в аптеках необходимые препараты по рецептам врачей уже в августе.

В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей (18 из которых украинских, 28 иностранных). Раньше в программе участвовали 239 препаратов, таким образом, с 1 августа 2018 г. украинские пациенты смогут получать на 22 препарата больше, чем ранее.

Также пока определяется точное количество препаратов, которые будут полностью бесплатными для пациентов.

"В новом реестре 35 препаратов точно попадают в этот список, еще 30 – могут присоединиться, если на протяжении 5 дней производители пересмотрят свои ценовые предложения", – отметили в пресс-службе МОЗ 23 июля.

Тарифы на воду могут вырасти

Холодное водоснабжение в Украине в июле оказалось под угрозой. Остановило работу единственное химическое предприятие "Днепроазот", производящее хлор, который украинские водоканалы использовали для дезинфекции воды. Перед большими городами встала опасность остаться без питьевой воды из-за недостатка хлора.

Однако, в конце месяца "Днепроазот" возобновил работу. Также предприятие предложило водоканалам напрямую покупать продукцию в обход посредников, но на новые условия согласны далеко не все.

По словам вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольги Бабий, "Днепроазот" увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн до 47,25 тыс. грн с НДС за тонну – то есть почти в пять раз.

"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера городов", – заявила Бабий.

Задержек пенсий не будет

В июле украинцы столкнулись с задержками пенсий, но, как обещают в Минсоцполитики, в августе пенсии поступят без промедлений. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире одного из телеканалов.

По словам Шамбира, все меры планирования финансовых поступлений уже приняты, и задержек по выплатам в августе не будет.

"На следующий месяц немного больше средств поступают из государственного бюджета, поэтому уверенности в следующем месяце значительно больше. Я думаю, что в следующем месте удастся обеспечить, чтобы пенсионеры получили пенсию день в день", – отметил Николай Шамбир.

А премьер-министр Владимир Гройсман на днях рассказал, что задержка пенсий в июле произошла из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса, и Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты июльских пенсий.

В некоторых областях прекратится аналоговое телерадиовещание

С 1 августа в Киеве, Киевской и Кировоградской областях прекратится аналоговое эфирное вещание национальных и местных телеканалов. По всей Украине сигнал отключат спустя месяц – с 1 сентября.

Недавно, глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко на конференции заявил, что уже с августа жители Киевской и Кировоградской областей не смогут смотреть телеканалы без специального приспособления, но, по его словам, переход на новый вид сигнала пройдет быстро и безболезненно, т.к. почти все дома уже подключены к спутниковому или кабельному телевидению.

"Кировоградская для меня более экспериментальная область, но в любом случае мы должны пойти на этот шаг, чтобы увидеть существующие проблемы с обеспечением тюнерами, покрытием белых пятен, с информационной кампанией", – отметил Артеменко.

Погода будет теплой, но не засушливой

По прогнозам синоптиков и различных метеорологических сайтов погода в августе будет теплой, но не слишком жаркой. Так, ожидается, что днем температура в среднем составит от +24 до +26 градусов.

Интенсивность дождей по Украине поутихнет уже с начала августа, но сильной засухи в последний месяц лета также не предвидится.

Кроме того, синоптики уверяют, что в августе ожидается несколько дней, когда температура поднимется выше 31 градуса тепла.