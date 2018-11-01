Чего украинцы хотят от ЕС и США: результаты опроса

Украинцы хотят, чтобы Евросоюз еще больше давил на нашу власть, а от США ожидают усиления гарантий безопасности для Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Новая Европа", для которого опросили 2041 респондента со всех уголков страны во второй половине августа 2018 года.

Исследование показало, что подавляющее большинство украинцев (80%) признают и ощущают заграничное влияние на нашу страну.

"В условиях глобализации отрицать такое влияние трудно. США и ЕС украинцы считают лидерами в вопросе влияния на Украину. Также существенное влияние на Украину, по мнению населения, осуществляют Международный валютный фонд и Россия, — говорит политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Руслан Кермач. — Наиболее положительно жители нашей стланы оценивают влияние Евросоюза (26,4%)".

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Также украинцы рассказали, как ЕС может повлиять на реформы в Украине: почти треть народа (28%) хотят, чтобы Европа в вопросе реформ давила на наших чиновников усерднее, еще 16,5% желают, чтобы нам перестали давать деньги, поскольку их воруют власть имущие, и почти столько же (16,3%) требуют от ЕС более открытого противостояния РФ.

"Среди жителей заметен тренд как раз на более мощное вмешательство западных правительств — это может быть связано с недоверием к государственным институтам в Украине и большим доверием к западным государствам, — говорят авторы исследования. — Хотя неприятие помощи ЕС очень низкое, в Украине уже заметен тренд на рост этого показателя: в 2015 году категорически против помощи ЕС выступало 4,69%, а сейчас — уже 12,1%".

Политологи объясняют такие результаты разочарованием.

"Первый опрос был проведен после Майдана, евронастроения были очень оптимистичные. Но впоследствии оказалось, что украинцы ожидали большего от ЕС и в финансовом плане, и в плане участия в конфликте на Востоке", — объясняет политолог Руслан Бортник.

Также у людей спросили, стоит ли вообще продолжать требуемые Европой реформы без перспективы членства. 61% опрошенных говорит, что "да". Правда, из них лишь 39,3% считают, что эти реформы нужны в первую очередь нам самим, а 20,8% говорят, что у нашей страны просто нет другого выхода. Что касается противников, то их оказалось 24,2%: их них 17,4% считают, что украине европейские реформы не нужны, а 6,8% и вовсе хотят интеграции в Евразийский союз с РФ.

Вторым зарубежным партнером нашей страны, по которому высказались украинцы, стали США — каждый пятый украинец хочет от американских властей предоставления гарантий безопасности (20,6%). Еще 17,8% ожидают от Америки новых санкций в отношении России. А вот противников сотрудничества с США оказалось много: ответили "я категорически против помощи США" 16,5% опрошенных.

"Тут ничего удивительного, США давно ассоциируется у украинцев с агрессивной внешней политикой и НАТО, потому противников все еще много. У ЕС этот процент меньше, так как Евросоюз ассоциируется с высоким уровнем жизни и развитой экономикой. Плюс не последнюю роль в раздаче симпатий играет географическая близость ЕС и отдаленность США", — говорит Бортник.

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"Не чувствуют эффекта от финпомощи"

Также исследование показало, что украинцы не ждут усиления финансовой помощи от Евросоюза и Америки: лишь 7,1% считают, что ЕС должен давать больше денег, еще меньше (4,7%) респондентов ожидают этого от США. При этом ежегодно эта цифра уменьшается: например, в 2015-м денег от ЕС ждали 8,8% украинцев.