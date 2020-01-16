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Чего ждать от погоды 16 января: синоптики дали прогноз (карта)

16 января, 06:41

В большинстве областей местами ожидается изморозь

/ Фото: Pixabay

В Украине в четверг, 16 января, будет преобладать плюсовая температура, а морозы ожидается только в Карпатах и Прикарпатье. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"16 января в Украине без осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман, изморозь", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, на западе страны, Одесской области и в Крыму – до 9 градусов тепла. А вот в Карпатах и Прикарпатье будет холоднее – 6-11 градусов мороза.

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Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Ранее мы сообщали, что в начале февраля Украинумогут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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