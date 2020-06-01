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Чего ждать от погоды в первый день лета: синоптики дали прогноз (карта)

1 июня, 06:00

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 23 градусов тепла

В Украине с приходом лета погода лучше не стала – 1 июня в стране будет прохладно и дождливо. Местами синоптики прогнозируют грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"1 июня в Украине временами дожди, днем местами с грозами, ночью в южных и восточных областях без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 11-16 градусов тепла. Немного теплее будет в южных и восточных областях – тут синоптики прогнозируют 18-23 градусов тепла.

Отметим, что в последние дни мая в Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. Смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. В частности, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее.

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