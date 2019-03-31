Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Фото: Pixabay

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a4/caa/5c87a4caa302d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a4/caa/5c87a4caa302d.jpeg 2019-03-31T07:51:00+03:00 Украина С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Апрель для украинцев будет насыщенным, хотя бы потому, что уже 1 апреля должны стать известны предварительные результаты первого тура президентских выборов. Но помимо выборов главы государства, второй месяц весны подготовил и другие знаковые события. Так, в апреле будет пять выходных подряд, украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз, а пенсионеры получат одноразовую доплату. Сайт "Сегодня" собрал самые интересные и важные события грядущего месяца.

Безвиз с Таиландом

Уже с 14 апреля украинцы смогут воспользоваться безвизом для путешествий в Королевство Таиланд с туристической целью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Для поездки потребуется только загранпаспорт, а пробыть в Таиланде беспрепятственно можно будет 30 дней. Если же запланировано более длительное путешествие, тогда необходимо будет получить визу.

Дополнительные выплаты многодетным семьям

С апреля 2019 г. многодетные семьи будут получать дополнительные выплаты. Каждая семья на третьего и всех последующих детей до 6 лет будет получать ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума для ребенка.

С апреля эта сумма составит 1626 грн, с июля – 1699 грн, а с декабря – 1779 грн.

5 выходных подряд

На апрель украинцы могут планировать длительный отдых, ведь Кабмин утвердил целых пять выходных подряд. Так, 28 апреля, в воскресенье христиане будут праздновать Пасху, соответственно, понедельник 29 апреля будет выходным. Кроме того, традиционно остается выходным 1 мая – День труда, поэтому в правительстве решили и вторник 30 апреля сделать выходным - правда, его придется отработать 11 мая. Таким образом, украинцы будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно.

Одноразовая доплата к пенсии

Недавно пенсионерам начали выплачивать одноразовую доплату в сумме 2410,17 грн. Эти деньги должны получить все пенсионеры, у которых есть полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и которые получают пенсию до 1669,2 грн, что составляет 40% от минимальной заработной платы.

Доплату выдают за два раза – в марте и апреле по 1205 грн. Поэтому в апреле пенсионеры могут ожидать дополнительные поступления в размере 1205 грн.

Только бесконтактные кредитные карты

С апреля все банковские карты VISA в Украине будут выпускаться по новым стандартам. Украинские банки обяжут выпускать только бесконтактные карты, а платежный лимит на них увеличат с 500 до 1000 грн.

Прекращение финансирования пациентов

С 1 апреля Министерство здравоохранения прекращает финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Таким образом, врачи смогут лечить только тех, с кем уже подписали декларации.

В том случае, если у пациента будет критическое состояние или потребуется неотложная помощь, врачи будут обязаны лечить такого пациента. Но во всех других случаях пациенты, которые не подписали декларацию, не смогут получить помощь в государственных больницах. Правда, в Минздраве отмечают, что подписать декларацию и выбрать врача украинцы могут и после 1 апреля.

Второй тур выборов президента

Первый тур президентских выборов, как известно, проходит 31 марта 2019 г. До 13 апреля должны быть опубликованы итоги первого тура в официальных изданиях Верховной Рады и правительства соответственно "Голос України" и "Урядовий кур'єр". Если каждый кандидат наберет менее 50% голосов, 21 апреля должен состояться второй тур.

Электронная карта пациента

С апреля в тестовом режиме должна заработать электронная карта пациента. Врачи, с которыми украинцы подписали декларации, будут вносить всю информацию о жалобах пациентов в компьютер, где со временем можно будет просмотреть всю медицинскую историю человека.

К тому же, с апреля те лекарства, которые выписывают украинцам по программе "Доступные лекарства", в аптеках будут выдаваться только по электронным рецептам. Об этом сообщал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Он пояснил, что теперь пациенты будут получать электронный рецепт у своего семейного врача, терапевта или педиатра, и уже с ним смогут приобрести необходимое лекарство в аптеке. В Минздраве также обещали, что к 1 апреля во всех аптеках, которые подключены к системе "Доступные лекарства" будет установлено специальное электронное оборудование для считывания рецептов.

Весенний призыв

Согласно указу президента Украины, с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины проходит набор на срочную военную службу. Призывать будут мужчин, годных по состоянию здоровья, которым исполнилось 20 лет, а также и тех, кто старше, но еще не достиг 27-летнего возраста и не имеет права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Напомним, что после получения повестки в военкомат нужно обратиться в течение 10 дней.

Запрет на ловлю рыбы

С апреля в Украине вступает в силу нерестовый запрет на ловлю рыбы. Он начнет действовать в 22 областях. В Киеве и области запрет вступил в силу еще 29 марта, в Закарпатской области стартовал 25 марта. Более подробную информацию и перечень запрещенных мест и видов для отлова можно найти на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.