Чего украинцам ждать в декабре: рост пенсий и конец военного положения

Декабрь для украинцев традиционно является полностью предпраздничным месяцем. Все готовятся к Дню святого Николая (6 декабря), Рождеству (и к католическому, и к православному), Новому году, закупают подарки и наряжают елки. Но в декабре украинцев ожидает немало важных изменений: должно закончиться военное положение, которое ввели на днях, планируется повышение пенсий, а водителям начнут приходить так называемые "письма счастья". Сайт "Сегодня" рассказывает о главных изменениях, которые предстоят украинцам в декабре.

Будет немало выходных

Традиционно в декабре украинцев ждут длинные выходные. Так, три дня подряд страна будет отдыхать по случаю Рождества западного обряда – 23, 24 и 25 декабря, т.е. с воскресенья по вторник. Правда, отработать выходные придется 22 декабря – в субботу.

Также нерабочим будет 31 декабря, которое приходится на понедельник, ну и, естественно, 1 января. Но, отработать понедельник предлагают в субботу 29 декабря. Таким образом, украинцы будут отдыхать с 30 декабря по 1 января. А всего в декабре планируется 11 выходных.

Поднимется прожиточный минимум и выплаты по алиментам

Согласно проекту бюджета на 2018 г. с 1 декабря в Украине прожиточный минимум должен вырасти до 1853 грн, тогда как сейчас выплаты составляют 1777 грн. Также прожиточный минимум вырастет для лиц, которые потеряли трудоспособность – с 1435 грн до 1497 грн.

Рост прожиточного минимум скажется и на алиментах, которые напрямую от него зависят. Сейчас алименты для ребенка до 6 лет составляют 1559 грн, а с 1 декабря их сумма вырастет до 1626 грн. Для детей от 6 до 18 лет алименты поднимутся с 1944 грн до 2027 грн.

Вырастут пенсии

Уже с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет на 62 грн и составит 1497 грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"С 1 декабря этого года... минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", – отметил Розенко

Таким образом, пенсии вырастут еще для 10 млн украинцев, чей размер выплат зависит от прожиточного минимума. По предварительным подсчетам, эти пенсии в среднем вырастут на 12-17%.

Должно закончиться военное положение

26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в Украине вследствие захвата Россией украинских кораблей. Согласно принятому документу, военное положение в Украине вводится на 30 суток, с 14:00 26 ноября 2018 г. (по факту же оно вступило в силу 28 ноября, после публикации решения Рады в газете "Голос Украины") до 26 декабря 2018 г.

Также стоит отметить, что военное положение вводится не на всей территории Украины, а только в 10 областях – граничащих с Россией, приморских, а также в Винницкой области, которая граничит с непризнанным Приднестровьем, где расположен российский воинский контингент. Таким образом, режим ВП в Украине объявлен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах азовско-керченской акватории.

Первый месяц зимы будет теплым и без осадков

Погода в декабре будет достаточно непредсказуемой, но в целом теплой. Синоптики обещают, что осадки будут незначительными, а вот средняя температура на несколько градусов выше привычной.

"Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье", – рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института.

Появятся письма счастья

Недавно в Украине начала работать система фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ожидалось, что после установки на дорогах камер водители будут получать "письма счастья" – уведомления о штрафах за нарушения. Но вступит все это в силу только с 17 декабря. Именно тогда заработает новый государственный стандарт для приборов, фиксирующих нарушения ПДД в фото- и видео режиме. Без этого госстандарта запустить систему было невозможно.

Поэтому письма за нарушение ПДД украинские водители могут начать получать уже с 17 декабря, когда вся система заработает.

Вступят в силу новые строительные нормы

В декабре вступят в силу новые строительные нормы, которые касаются утепления фасадов.

"Современные технологии и материалы для теплоизоляции фасадов позволяют существенно экономить на отоплении, особенно в зимний период. И это успешно используется в большинстве стран Европы и многих странах мира. Мы взяли этот опыт за основу и при обновлении ГСН относительно фасадной теплоизоляции мы привели в соответствие с европейскими требования о проведении таких мероприятий. Новая ГСН уже опубликована и вступает в действие с 1 декабря", – отметил Лев Парцзаладзе, замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В правительстве поясняют, что благодаря новым нормам украинцы смогут сэкономить до 15% тепла в год, а срок эксплуатации зданий вырастет на 15-20%. Чем больше домов будет реконструироваться и строиться по новым нормам, тем выше будет экономия тепла.