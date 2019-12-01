Чего ждать украинцам в декабре: перерасчет пенсий и новые деньги

В декабре в Украине появятся новые купюры номиналом 50 грн.

Последний месяц уходящего 2019 года приготовил для украинцев много выходных, повышение прожиточного минимума и перерасчет пенсий. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего украинцам ждать в декабре.

Выходные в декабре

Традиционно на зимние праздники в стране будет немало выходных дней. Так, отдыхать можно будет 25 декабря, когда отмечается Рождество по Григорианскому календарю. Напомним, что в 2017 году Рада поддержала решение сделать этот праздник выходным днем. 25 декабря приходится на среду, поэтому выходным будет только этот день, но в правительстве рекомендуют сделать рабочий день 24 декабря на один час короче.

Длинные выходные также запланированы на Новый год, украинцы будут отдыхать с 29 декабря по 1 января включительно. 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, которые украинцы должны будут отработать по субботам ­— 21 и 28 декабря. К слову, 28 декабря — последний рабочий день перед праздниками, его тоже рекомендуют сократить на час час.

А уже в следующем 2020 году, в январе ожидаются еще одни длинные выходные — на Рождество. Выходные будут с 4 по 7 января включительно, т.е. с субботы по вторник. А понедельник 6 января придется потом отработать в субботу, 11 января.

Рост прожиточного минимума

Согласно законодательству, прожиточный минимум с 1 декабря вырастет:

Реклама

для трудоспособных лиц с 2007 до 2102 грн;

для лиц, которые утратили трудоспособность с 1564 до 1638 грн.

для детей в возрасте до 6 лет с 1699 до 1 779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 2118 до 2 218 грн.

Из-за этого вырастет и минимальный размер пенсий, который составит 1638 грн. Соответственно, пересчитают размер выплат и для остальных пенсионеров, которых в Украине более 11 млн. В следующий раз правительство планирует пересматривать пенсии в апреле следующего года.

Также увеличатся и различные социальные выплаты, например, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет – с 849,5 до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет – с 1059 до 1109 грн.

Электронные водительские права

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров недавно заявил, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре. Чиновник отметил, что приложение для запуска тестируется и в первых числах декабря все будет готово к релизу, правда, представят новинку чуть попозже.

В тренде Закон о незаконном обогащении и электронные водительские права: главные события недели

Работать новшество будет с помощью приложения "Дія", которое разрабатывается Министерством цифровой трансформации и МВД. Там можно будет сформировать электронный образ документов, загрузить на телефон и предъявлять в случае необходимости. Правда, не смогут воспользоваться такой услугой водители с удостоверениями старого, советского образца, т.к. в базах данных должно храниться электронное оцифрованное изображение лица.

Новые монеты и банкноты

В Национальном банке Украины сообщают, что уже завершили обновление банкнотно-монетного ряда, которое длилось с 2014 года. Это означает, что в обращение вводятся монеты нового номинала, которые заменят бумажные банкноты.

Реклама

С 20 декабря 2019 года вводятся в обращение монеты номиналом 5 грн, а в середине 2020 года — монеты номиналом 10 грн.

Также с 20 декабря 2019 года вводятся обновленные банкноты номиналом 50 грн, а уже с 25 февраля 2020 года — банкноты номиналом 200 грн, которые визуально будут похожи на остальные обновленные купюры.

Теплая погода с мокрым снегом

Погода под конец ноября порадовала украинцев потеплением, но уже в начале декабря синоптики прогнозируют незначительное снижение температуры и осадки. В первой половине месяца температура будет держаться в среднем на уровне -1 градус днем и будет достигать -4 градусов ночью. Во второй половине месяца может еще больше похолодать, возможны снегопады. Согласно прогнозам, ночью в некоторых регионах температура будет опускаться до -10 градусов ниже нуля. К слову, в столице на Новый год прогнозируют солнце и +1 градус.

В целом, погода скорее будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем, а вот сильных морозов ждать пока не стоит. Синоптики отмечают, что погода в декабре будет больше похожа на осеннюю, нежели на зимнюю.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама