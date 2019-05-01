Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае
С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню
Последний месяц весны припас для украинцев ряд новшеств. Так, за долги по коммуналке будут начислять пеню, для получения субсидий необходимо будет заново подать документы, а украинские абоненты смогут сменить оператора, но при этом, сохранить свой номер телефона. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего еще ждать украинцам в мае.
Услуга сохранения номера при смене оператора
с 1 мая в Украине должна заработать услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволит украинцам менять мобильного оператора, но при этом сохранять номер телефона. Такая услуга удобна для того, чтобы не потерять важные контакты, знакомства и связи. Ведь при обычном переходе на другого оператора и смене номера теряется множество контактов.
Услуга переноса номер будет доступна только для тех абонентов, которые идентифицировались в сети своего оператора, т.е. прошли регистрацию или же обслуживаются на контрактной основе. Чтобы сменить оператора, украинцам нужно прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.
Напомним, что при смене оператора деньги, которые были у вас на счету автоматически не перенесутся на новый счет. Для того, чтобы вернуть свои средства, придется писать еще одно заявление о возврате денег.
Штрафы для евроблях
Закон о растаможке евроблях должен вступить в полную силу уже с 25 мая. Так, согласно новому закону, владельцы авто на иностранной регистрации не могут передавать их другим людям, работать в такси, а за превышение срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма штрафа зависит от длительности просрочки и колеблется от 8,5 до 170 тысяч гривен.
Льготный период растаможки евроблях закончился еще в конце февраля, а теперь автовладельцам нужно платить за растаможку полную сумму.
Так, если пребывать на территории Украины в режиме временного ввоза до 10 суток, штраф составит 5100 грн, до 20 суток – 17 тыс. грн, до 30 суток – 85 тыс. грн, больше 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация транспорта.
Переназначение субсидий
В мае многим получателям субсидий нужно будет заново подать документы для того, чтобы им начислили госпомощь. В Минсоцполитики отмечают, что в мае субсидии автоматически переназначат только примерно для 3 млн домохозяйств. Заново подать документы нужно будет тем, кому субсидию назначали раньше не на всех зарегистрированных в квартире, а на тех, кто там фактически проживает. Также в эту категорию входят украинцы, у которых в составе семьи за последний год были изменения, и арендующие квартиру люди. А еще подтвердить право на субсидии нужно переселенцам.
К тому же, с мая вступает в силу правило, что семью, у которой задолженность по коммуналке превышает 340 грн, лишат возможности получать субсидию наличными.
Пеня за коммуналку
С 1 мая украинцам нужно будет платить за коммунальные услуги по новым правилам, т.к. в силу вступает обновленный закон о ЖКХ. Главное новшество в том, что на долги по коммунальным услугам будут начислять пеню — 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Но общий размер пени не будет превышать 100% задолженности. Также поставщики коммунальных услуг смогут даже отключать должников.
Новые правила техосмотра
С 1 мая изменятся и правила техосмотров. После прохождения техосмотра автомобилисты должны будут наклеить на лобовое стекло специальную радиочастотную метку, на которой будет записана информация о том, проходил ли автомобиль ТО. Это делается для того, чтобы правоохранители в будущем могли считывать информацию с этих меток на расстоянии.
Погода в Украине
Синоптики и погодные сайты прогнозируют – в мае погода будет очень переменчивой. Начало мая пройдет с грозами, а вот уже на второй неделе месяца ожидается отсутствие осадков и потепление. Температура может подняться до +25 градусов тепла. Во второй половине месяца погоду могут чуть испортить дожди и небольшое похолодание.
Выходные
В мае украинцы получат два дополнительных выходных дня – 1 и 9 числа. Правда, 11 мая, в субботу, придется поработать за апрельский выходной, когда украинцы отдыхали 30 числа.
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