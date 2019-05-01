Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Последний месяц весны припас для украинцев ряд новшеств. Так, за долги по коммуналке будут начислять пеню, для получения субсидий необходимо будет заново подать документы, а украинские абоненты смогут сменить оператора, но при этом, сохранить свой номер телефона. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего еще ждать украинцам в мае.

Услуга сохранения номера при смене оператора

с 1 мая в Украине должна заработать услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволит украинцам менять мобильного оператора, но при этом сохранять номер телефона. Такая услуга удобна для того, чтобы не потерять важные контакты, знакомства и связи. Ведь при обычном переходе на другого оператора и смене номера теряется множество контактов.

Услуга переноса номер будет доступна только для тех абонентов, которые идентифицировались в сети своего оператора, т.е. прошли регистрацию или же обслуживаются на контрактной основе. Чтобы сменить оператора, украинцам нужно прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.

Напомним, что при смене оператора деньги, которые были у вас на счету автоматически не перенесутся на новый счет. Для того, чтобы вернуть свои средства, придется писать еще одно заявление о возврате денег.

Штрафы для евроблях

Закон о растаможке евроблях должен вступить в полную силу уже с 25 мая. Так, согласно новому закону, владельцы авто на иностранной регистрации не могут передавать их другим людям, работать в такси, а за превышение срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма штрафа зависит от длительности просрочки и колеблется от 8,5 до 170 тысяч гривен.

Льготный период растаможки евроблях закончился еще в конце февраля, а теперь автовладельцам нужно платить за растаможку полную сумму.

Так, если пребывать на территории Украины в режиме временного ввоза до 10 суток, штраф составит 5100 грн, до 20 суток – 17 тыс. грн, до 30 суток – 85 тыс. грн, больше 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация транспорта.


Переназначение субсидий

В мае многим получателям субсидий нужно будет заново подать документы для того, чтобы им начислили госпомощь. В Минсоцполитики отмечают, что в мае субсидии автоматически переназначат только примерно для 3 млн домохозяйств. Заново подать документы нужно будет тем, кому субсидию назначали раньше не на всех зарегистрированных в квартире, а на тех, кто там фактически проживает. Также в эту категорию входят украинцы, у которых в составе семьи за последний год были изменения, и арендующие квартиру люди. А еще подтвердить право на субсидии нужно переселенцам.

К тому же, с мая вступает в силу правило, что семью, у которой задолженность по коммуналке превышает 340 грн, лишат возможности получать субсидию наличными.

Пеня за коммуналку

С 1 мая украинцам нужно будет платить за коммунальные услуги по новым правилам, т.к. в силу вступает обновленный закон о ЖКХ. Главное новшество в том, что на долги по коммунальным услугам будут начислять пеню — 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Но общий размер пени не будет превышать 100% задолженности. Также поставщики коммунальных услуг смогут даже отключать должников.

Новые правила техосмотра

С 1 мая изменятся и правила техосмотров. После прохождения техосмотра автомобилисты должны будут наклеить на лобовое стекло специальную радиочастотную метку, на которой будет записана информация о том, проходил ли автомобиль ТО. Это делается для того, чтобы правоохранители в будущем могли считывать информацию с этих меток на расстоянии.

Погода в Украине

Синоптики и погодные сайты прогнозируют – в мае погода будет очень переменчивой. Начало мая пройдет с грозами, а вот уже на второй неделе месяца ожидается отсутствие осадков и потепление. Температура может подняться до +25 градусов тепла. Во второй половине месяца погоду могут чуть испортить дожди и небольшое похолодание.

Выходные

В мае украинцы получат два дополнительных выходных дня – 1 и 9 числа. Правда, 11 мая, в субботу, придется поработать за апрельский выходной, когда украинцы отдыхали 30 числа. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, коммуналка, субсидии, коммунальные платежи, MNP, растаможка, евробляхи

Вы сейчас просматриваете новость " Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Анастасия Ищенко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Праздничные выходные с дождями и грозами: синоптики предупредили о непогоде

29 апреля, 16:00

В ближайшие два дня мокрая погода не сбавит обороты – Украины продолжит заливать

Владельцев "евроблях" ждут драконовские штрафы и конфискация авто

27 апреля, 08:13

Не все владельцы автомобилей на еврономерах решили легализовать свои машины

Стало известно, когда в Украине начнется автоматическое переоформление субсидий

26 апреля, 13:32

Правительство намерено совершенствовать систему субсидий

В Украине завершилось финансирование апрельских пенсий и мартовских субсидий

25 апреля, 20:33

О завершении финансирования заявил Пенсионный фонд

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Земля плоская, США не летали на Луну и антипрививочники

Основатель Binance попросил не винить CoinMarketCap

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Украинские светофоры будут сигналить "по-новому"

Ученые нашли гигантскую особь самого опасного в мире шершня

15 самых жутких и странных существ на планете

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

Вчера, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Штаб Зеленского обозначил план по рынку земли и МВФ

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной