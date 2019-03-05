Чехия выделит 1,2 млн евро помощи на модернизацию образовательной системы Украины
Средства будут предоставляться равными частями – по 400 тыс. евро – в течение трех лет
Украина получит от правительства Чешской Республики 1,2 млн евро помощи на модернизацию образовательной системы.
Соответствующий меморандум между МОН Украины и Чешским агентством развития подписали министр образования и науки Лилия Гриневич и посол Чешской Республики в Украине Радек Матула. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Средства будут предоставляться равными частями – по 400 тыс. евро – в течение трех лет (2019-2021) и будут распределяться между тремя основными направлениями: поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы; межуниверситетское сотрудничество и помощь учебным заведениям, в которых обучаются и работают внутренне перемещенные лица.
В рамках первого направления планируется оказать техническую помощь МОН и другим учреждениям – Институту образовательной аналитики, Госслужбе качества образования, НАОКВО и/или Институту модернизации содержания образования. В итоге соответствующие специалисты должны получить знания, которые помогут внедрять образовательные реформы, в частности, с учетом лучших практик ЕС.
Второй компонент предусматривает межуниверситетское сотрудничество между чешскими и украинскими вузами. Прежде всего к нему будут привлечены региональные ЗВО и учреждения, непосредственно пострадавшие от конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Благодаря этому украинские вузы должны создать и/или усовершенствовать свои системы внутреннего обеспечения качества образования в соответствии со Стандартами и рекомендациями Европейского пространства высшего образования (ESG).
Цель третьего направления – повысить качество образовательных услуг в перемещенных ЗВО и включить в учебный процесс внутренне перемещенных лиц. Для этого будет предоставляться материальная, техническая и экспертная поддержка. В частности, акцент будет делаться на развитие необходимой инфраструктуры.
Часть этих компонентов будет продолжением той помощи, которую правительство Чехии предоставляло Украине в 2015-2018 годах. Ее общий бюджет составил 1,5 млн евро. Сотрудничество было направлено на повышение институциональной действенности в сфере образования и оказание технической помощи перемещенным учебным заведениям и объектам образовательной инфраструктуры.
Напомним, министр иностранных дел Украины ПавелКлимкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств.
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