Чек-лист безопасных покупок в интернете

Фото: pixabay.

По данным исследовательской компании GFK Ukraine, в Украине примерно 7 млн людей делают покупки через интернет. Восемь из десяти пользователей совершили от 5 до 20 покупок онлайн за последний год. При этом в 15% случаев покупатели оплачивали, пополняя банковскую карту продавца, хотя это самый небезопасный способ, при котором отсутствуют какие-либо гарантии.

Чаще всего украинцы приобретают бытовую технику и электронику, одежду и обувь, детские товары, косметику и парфюмерию. Для онлайн-покупок используют интернет-магазины, социальные сети и торговые онлайн-площадки, где собрано много продавцов – маркетплейсы и онлайн-доски объявлений.

Популярность торговых площадок с каждым годом растет. Еще в 2016–2017 годах, по данным исследовательской компании Forrester Research, в мире потребители совершили половину онлайн-покупок на подобных сайтах (Amazon, Alibaba, JD.com и eBay), и, по прогнозам исследователей, их доля к 2022 году вырастет до 67%.

Онлайн-доски объявлений для покупателей привлекательны еще и тем, что, помимо новых, там широкий ассортиментом б/у вещей, так что можно найти выгодные варианты и позволить себе то, что не можешь купить в магазинах. С другой стороны, у покупателей вызывает опасения необходимость покупать онлайн у незнакомого продавца, оплачивать, не имея возможности увидеть товар.

Редакция "Сегодня" совместно с платформой OLX, одной из крупнейших торговых онлайн-площадок в Украине, узнала, каких правил безопасности стоит придерживаться, чтобы покупки были успешными и защищенными.

Разобраться в вопросе помогали Оксана Серая, руководитель отдела службы поддержки OLX в Украине и Казахстане, и Оксана Скоробреха, руководитель B2B юнита OLX.

В июле этого года, согласно данным исследования Kantar TNS CMeter, OLX занял 5-е место среди самых популярных сайтов в стране по охвату, пропустив вперед мировых гигантов – Google, YouTube и Facebook, Wikipedia. Ресурс ежемесячно посещают 25 млн пользователей, 1,3 млн продавцов размещают 12 млн товаров и услуг. За последние полгода на платформе было зафиксировано больше 6 млн успешных сделок*.

* при закрытии объявлений продавцы указали, что успешно продали товар. На самом деле таких сделок еще больше – эта статистика не учитывает проданные товары, по которым продавцы не оставили обратной связи.

Проверить описание и фотографии товара, информацию о продавце

Фото: pixabay.

"Активные бизнес-пользователи заинтересованы предоставлять подробную информацию о себе и о товаре, ведь это помогает им продавать больше. Частные продавцы бывают не столь опытными. Но и первые, и вторые должны быть готовыми ответить на вопросы по техническим характеристикам товара и его работе, прислать дополнительные фото", – комментирует Оксана Серая, руководитель отдела службы поддержки OLX в Украине и Казахстане.

Уклонение продавца от ответов должно насторожить покупателя. Не лишним будет проверить дату регистрации продавца на площадке и дату публикации объявлений, посмотреть, что еще предлагает продавец.

"Проверьте, какие фотографии использовали в объявлениях – собственные или из интернета. Для этого скопируйте адрес картинки и введите его в поиске Google по изображениям. Если фото встречается на многих сайтах, лучше перестраховаться и попросить прислать дополнительные фотографии товара", – добавляет Оксана Серая.

Узнать среднюю цену

Перед приобретением товара лучше промониторить цены и узнать его среднюю стоимость на рынке.

"Товар с низкой ценой, который долго не продается и за который просят предоплату, – должен насторожить покупателя. Не стоит делать предоплату, даже если она кажется "копеечной", – говорит Оксана Серая.

Большинство людей с легкостью готовы отправить предоплату в 50-150 грн, особенно, когда продавец объясняет, что это покроет ему обратную доставку, если вы не заберете посылку. Но такой доверчивостью могут воспользоваться недобросовестные люди, рассчитывая, что человек не будет разбираться из-за небольшой суммы.

Оплачивать по факту получения товара

По данным GFK, в 15% онлайн-сделок покупатели делали предоплату и переводили деньги на карту продавца без каких либо гарантий. Не стоит полагаться на обещания незнакомого человека после короткого общения по телефону, делать предоплату можно только в том случае, если у вас есть гарантии.

"Для покупателя безопаснее и комфортнее оплачивать товар после получения и проверки. Не нужно перечислять предоплату и покупать "кота в мешке". Мы рекомендуем воспользоваться услугой OLX Доставка", – комментирует Оксана Скоробреха, руководитель B2B юнита OLX.

"Для продавцов это тоже выгодно. По данным GFK, 44% интернет-пользователей отказываются оплачивать картой, потому что не хотят платить наперед. А так продавцу не нужно уговаривать человека на предоплату. Стоимость товара и доставки резервируется на карте покупателя, а когда товар осмотрели и забрали в отделении "Нова Пошта", деньги автоматически зачисляются на карту продавца. Если товар не подошел – деньги за него возвращаются покупателю на карту, а обратную доставку оплачивает OLX. И до конца сентября действует акция, так что даже нет комиссий за перевод денег", – добавляет Оксана.

Не передавать данные банковской карты

Фото: pixabay.

Стоит быть чрезвычайно осторожными, давая данные своей карты незнакомым людям – они могут попасть в руки мошенников. Зная имя и данные карты, под видом банковских сотрудников они пытаются узнать срок действия и CVV код. Никогда не передавайте эту информацию другим людям.

В ситуациях, когда возникает спешка, следует быть особенно внимательными. Часто мошенники пользуются именно этим приемом, когда выманивают данные карт – они сообщают, что произошла какая-то подозрительная операция с вашей картой, но если вы хотите, чтобы деньги со счета не списались, нужно все сделать очень быстро. Человек начинает волноваться, перестает рассуждать логически и в такой стрессовой ситуации может выдать мошенникам данные карты.

Если вы ожидаете поступление денег за свой товар, проверяйте их зачисление в клиент-банке. И если покупатель говорит "я спешу, ну вы же получили sms", помните, что sms-сообщение могут отправить мошенники.

Украинские банки предоставляют возможность открыть виртуальную карту, которую можно использовать только для интернет-платежей для большей безопасности. Также стоит проверить лимиты на снятие денег и на интернет-платежи на своей основной карточке.

Когда вводите данные карты в интернете, обращайте внимание на адрес сайта. Сайты, которые поддерживают безопасные протоколы шифрования данных, начинаются с https://. Если сайт начинается с http:// – он передает данные не зашифрованными и есть риск, что реквизиты вашей карты могут попасть к мошенникам.

"Пользуясь услугой OLX Доставка, и продавцам, и покупателям не нужно разглашать данные своих карт посторонним людям. Вводить данные карточки на платформе OLX полностью безопасно – они защищены платежной системой UAPAY, которую сертифицировали VISA и MasterCard", – рассказывает Оксана Скоробреха.

Минимизировать риски

Если покупатель решил встретиться лично, лучше выбрать людное место и светлое время суток. Можно предложить встречу, чтобы осмотреть товар, или OLX Доставку, если он в другом городе, и посмотреть на реакцию другой стороны. Если кто-то настаивает на встрече где-нибудь на окраине вечером или, наоборот, отговаривает от нее, находит причины, почему нельзя воспользоваться OLX Доставкой – это все сигналы, что что-то идет не так.

"Готовность воспользоваться услугой OLX Доставка говорит о надежности продавца и серьезности намерений покупателя", – говорит Оксана Скоробреха.

Покупатели не хотят рисковать и отправлять предоплату. А продавцы не хотят отправлять товар без предоплат, потому что иногда посылки не забирают, и им приходится оплачивать доставку за свой счет.

"OLX Доставка сводит к минимуму риски для обеих сторон. Если покупатель не забрал товар в отделении "Нова Пошта", обратную доставку оплачивает OLX, – комментирует Оксана Скоробреха. - Для продавцов использовать услугу OLX Доставка выгодно еще и тем, что она увеличивает количество звонков и сообщений".

На торговых онлайн-площадках можно подобрать выгодные варианты и сэкономить деньги, найти уникальные вещи, выбрать и оформить заказ, когда удобно, и не тратить время на поездки.

"Пользуйтесь этими преимуществами и получайте удовольствие от онлайн-покупок, а соблюдение базовых правил безопасности вам в этом поможет", – желает читателям Оксана Скоробреха.

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