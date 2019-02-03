ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Александром Коренным, Новоукраинским городским главой

01 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Александром Коренным, Новоукраинским городским главой, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Лидер ОТО года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Александром Коренным, Новоукраинским городским главой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d8/d09/5c56d8d09fc7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d8/d09/5c56d8d09fc7f.jpg 2019-02-03T14:19:00+02:00 Украина 01 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Александром Коренным, Новоукраинским городским главой, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Лидер ОТО года ".

О ЛАУРЕАТЕ:

Почётный работник физической культуры и спорта Украины (2009). Награды: Грамота Верховного Совета Украины (2016), Благодарность Кабинета Министров Украины (2018), Медаль Ассоциации Аматорского футбола Украины "За заслуги" (2015).

- Ви стали лауреатом в номінації "Лідер об’єднаної територіальної громади". Що для вас означає ця номінація?

- В першу чергу ця номінація для мене є визнанням успішних кроків моєї команди. Тому що громада наша створилася зовсім недавно і часу для кардинальних заходів було не дуже багато, але мені здається що багато класних проектів або стартували, а деякі закінчилися і тому це дуже важливо, що роботу моєї команди так оцінили. Це як у футболі, воротар не дає забити супернику, захисники захищаються і лише нападаючий забиває голи і ніби йому вся слава, але цього не було б якби не вся команда, тренер та інші гравці. Тому я не вважаю це, в жодному випадку, особистою перемогою. На даний час, дуже добре працює велика команда ОТГ, хоча в нас в громаді не так багато працівників відповідно до кількості населення, яке ми обслуговуємо, та в нас є дуже багато нових проектів, цікавих ідей, які допомагають реалізувати меценати та спонсори. Підсумовуючи, це дуже великий поштовх нам та аванс для того, щоб ми далі працювали над розвитком нашої громади.

- Як давно створилася ваша громада?

- Номінально, в 2015 році, але на жаль ми не встигли вийти на загальнодержавні вибори до органів місцевої влади в 2015 і довелося йти на вибори в березні 2016 року. Тому, фактично, повноцінно громада зі своїм бюджетом почала існувати 1 січня 2017 року. Хоча номінально створена в 2015.

- До цього запитання ми це повернемося. Але хочеться вас запитати, яку кар’єрну драбину слід подолати, щоб стати міським головою?

- В моєму випадку це була не довга, але активна трудова діяльність. Починав я керівником гуртка місцевого центру дитячої юнацької творчості, де пропрацював "рекордну кількість днів" – два чи три дні. Потім мене запросили в мою рідну школу попрацювати, бо моя перша освіта була педагогічна. Я з задоволенням пішов в одну з найкращих шкіл не тільки району, а й області. Там пропрацював рік. Потім була робота директором спортивної школи, потім робота спеціалістом з питань сім’ї, молоді та спорту в районній державній адміністрації 9 років. Поспілкувавшись з друзями та колегами вирішив спробувати свої сили на виборах. Але я не бачу усталених рамок чи критеріїв щодо кар’єрної стезі. Я радо вітаю молодих міських селищних голів і керівників громад, оскільки мені дуже подобаються як вони працюють. Є дуже багато прикладів, коли досвідчені люди показують класні результати діяльності своєї команди, тому, думаю, неважливо ким ти був, а важливо мати дві речі – бажання щось змінити і сміливість взяти на себе відповідальність. Тому коли людина не просто критикує і каже, що їй не подобається, а бачить як це зробити краще і не боїться взяти на себе відповідальність, то така людина може себе спробувати на виборних посадах.

- Яка у вас освіта?

- З класичних освіт у мене три освіти, дві педагогічні і одна управлінська. Двічі я закінчував різні факультети Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і одну освіту здобув у національній академії державного управління вже тоді, коли почав працювати в адміністрації і зрозумів, що просто педагогічної освіти замало. Крім того я часто подаюсь в різні проекти. Щасливий, що в 2016 закінчив українську школу політичних студій. Це хоч і неформальна освіта, але це хороша школа життя. також пройшов дуже класну інституцію АСПЕН інститут. Я дуже вдячний команді Аспена за чудові моменти і чудову групу з якою мені довелось попрацювати. На сьогоднішній день ще подумую де підвищувати свій фаховий рівень. Якщо людина вважає, що їй вже не потрібно вчитися і вона всього досягла, то вона зупиниться в своєму розвитку і не встигне за часом, тому вчитися потрібно постійно.

- Освіта і здобутий досвід допомагають вам в роботі на посаді міського голови?

- Працюючи в галузі молоді і спорту, я дуже багато досвіду взяв для себе. Перше це можливість спілкуватися з молоддю, компроміси, можливість і бажання їх почути. А спорт дає таку школу, яка вчить перемагати в житті за правилами, в чесній конкурентній боротьбі. Коли ти бачиш перед собою суперника і для обох є одинакові правила, ти повинен бути кращим. Це надихає і рухає вперед і дає розуміння, що ніщо окрім твоїх знань, умінь і навичок та твоєї сильної команди не зможе гарантувати перемогу. Тому багато людей з якими я працював до посади міського голови, зараз працюють в моїй команді. Хоча я часто роблю зауваження колегам, які під досвідом розуміють технічні навички, або звички працювати в певному заданому форматі. Це неправильно. Досвід не повинен бути коробкою, де ми поставили штори, не бачимо ліво-право, а тільки знаємо, що тут нам комфортно. Тоді потрібно виходити з зони комфорту. В той же час, як зараз полюбляють говорити "декомунізація", "совок", але з того часу дещо можна і потрібно залишати, вдосконалювати і розвивати. Деякі речі є неприпустимі і їх потрібно залишати і забувати, так саму як і в досвіді. Позитивне, те що дає сьогодні результат, потрібно брати звідти, а те, що обмежує, звужує і не дає працювати, потрібно забувати.

- Як давно Ви на посаді міського голови?

- Вибори до об’єднаної громади відбулись наприкінці березня 2016 року, а так як вони пройшли посередині року, то в бюджетний процес ми не потрапили і, відповідно, заклади освіти і всі інші функції, які сьогодні має повноцінно розвивати ОТГ, тоді залишалися ще на рівні району. А ми функціонували на старому бюджеті і зі старими повноваженнями. А вже з 1 січня 2017 року ми отримали і прямі бюджетні відносини, забрали середню та позашкільну освіти, первинну медицину, щоб обслуговувати їх в громаді.

- Чи підтримала родина Ваше рішення балотуватися на пост міського голови?

- Я щасливий мати таку родину як моя, бо коли я святкував перемогу, то для них це була, напевно, найбільша моральна трагедія, бо вони дуже рідко мене бачать вдома. Я їм співчуваю в цьому і надзвичайно вдячний за ту підтримку, яку маю від них. Мій тил дуже серйозний. Дуже часто приходиш додому під впливом емоцій, бо робота голів ОТГ складається не тільки з позитиву та приємних моментів, дуже часто зіштовхуюсь з непорозумінням та невдоволенням людей. І я зрозумів, якщо до цього відноситися статистично, то ніколи не зможеш зрозуміти людські потреби і те головне, на що потрібно звертати увагу. Тому дуже часто приходжу додому серед ночі, маю постійні відрядження. І хочу звернутися до дружин інших міських голів, віднесіться з розумінням до роботи, яку роблять ваші чоловіки, бо вони сьогодні на передовій. Розпочали цю реформу в Києві, в Верховній Раді, Кабміні, але доводити теорію на практиці доводиться нам, а це дуже важко.

- Пам’ятаєте свій перший робочий день?

- На першу сесію я прийшов з неймовірними очікуваннями чогось нового, я був готовий гори звернути і тут почалося: це робити не можна, а це законодавством заборонено, на це в нас немає коштів, цей захід гарний, але люди вас не зрозуміють. Також дуже запам’ятав "вічних прихожан" – це люди, які постійно ходять до когось скаржитися з дріб’язковими зверненнями , з попереднім головою їм не вдалося домовитися, то вони масово пішли до приймальні. Вирішення цих повсякденних справ займало дуже багато часу і, маючи зовсім невеликий досвід, я зрозумів, що потрібно концентруватися на вирішенні глобальніших речей. Потрібно вміти і вислухати, але й приймати такі рішення, які би давали змогу громаді розвиватися в цілому. Загалом цей перший робочий день був позитивним, на сесії була повна підтримка депутатського корпусу, що дуже запам’яталося.

- З якими труднощами в роботі зіштовхнулися і як їх вирішуєте?

- Основним буда пасивність громадян. Я розумію ситуації, коли люди мають невиправдано негативні думки чи негативно сприймають нововведення – це нормально. Але мене дуже пригнічує пасивність, коли твій сусід виносить сміття не до смітника, засмічує не тільки місцевість, але й руйнує імідж громади. Коли ми робили перші толоки в парку, намагаючись озеленити місто, а за кілька днів всі ці саджанці вирвали з корінням, коли декілька разів люди ламали майданчик, то цих дій в мене опускалися руки. Ти робиш щось корисне для громади, а виходить, що крім тебе це нікому не потрібно. Але, завдяки сильній команді, їх підтримці, віра до людей і в свої сили повернулася, зараз велика частина молоді і ініціативних людей готові стояти поруч. В минулому році ми задумали в центральній частині міста зробити парк, коштів в бюджеті не було, але в нас є організація "Місто – Сад" на чолі з Євгенією Кулєбою, які допомогли нам розробити концепцію парку. Для реалізації цього проекту були потрібні 60 тис. гривень, і я звернувся до громади через Facebook з проханням зібрати цю суму на рахунок Ради сільгоспвиробників. За три тижні на рахунку були вже 72 тис. Гривень і нещодавно ми вже провели громадське обговорення цього проекту, люди висловили свої побажання і вже весною ми почнемо його будувати. І це малекий крок до того, що нам поступово вдається змінити свою громаду із пасивних людей до тих, які готові змінювати простір навколо себе.

- Ви досить активний користувач Facebook, не кожен міський голова так робить..

- Так, але досить рідко там коментуєш приємні моменти, як правило громадян більш хвилюють оперативні, поточні проблеми. Це нормально, скажу більше, що з початку появи в місті мобільного зв’язку, це 2004 рік, і по сьогоднішній день я не міняв свій номер телефону. Сьогодні будь-хто з мешканців може зателефонувати і оперативно доповісти своє прохання. Бо за кожним дзвінком стоїть своя унікальна ситуація, інколи, коли ти просто можеш надати людині інформація, то це важливо. Однією з перших справ нашої команди було створення сайту міста, бо його не було. Він доволі добре інформаційно наповнений, і ми постійно його оновлюємо і покращуємо функціонал. Зараз в громаді є "Конкурс міні проектів", тобто хочемо поступово перейти до громадського бюджету, але спочатку треба дати перші ази людям, щоб вони розуміли, що цей проект це не тільки заміна вікон в школах, чи закладах освіти, це той інструмент, завдяки якому жителі громади можуть за гроші громади змінити свою локацію. В цьому році стартував вже третій такий конкурс, попередні два роки показали, що люди дуже задоволені ним, бо змінити освітлення, зробити якісь креативні проекти в своєму районі, на своїй вулиці і побачити результат, і отримати подяку – це важливо для людей. Ми дуже вдячні нашим активістам. Це посилює віру людей в свої сили. До речі, я спілкуюся з людьми постійно, і не тільки на робочому місці.

- Як люди реагують на вашу відкритість з ними в спілкуванні?

- Якщо людина звертається із запитанням, яке в нашій компетенції, і вдається його вирішити, то звичайно вона залишається задоволеною. Таких прикладів багато. Але дуже часто звернення стосуються не нашої компетенції. І люди часто нас не розуміють. Вони, як правило, реагують по результату. Головне в нашій роботі ніколи і нікому не робити злого. З часом люди це зрозуміють.

- Які інвестиційні проекти зараз розглядаєте для розвитку громади?

- Так, ми постійно пропонуємо інвесторам ділянки та території в громаді, ми дуже активно відстоювали можливість розпорядитися землями с\г призначення за межами населених пунктів, бо розуміємо, що можемо там розмістити і очисні споруди, побудувати кладовище і це цікаво для інвесторів. Ми завжди себе з інвесторами поводимо так, щоб в них не виникло бажання звернутися в іншу громаду. Ми ніколи не виставляємо кабальні умови співпраці, бо будь-який інвестор хоче бути впевненим в кількох речах: він тут свої гроші відпрацює і заробить прибуток, логіка дії влади прозора і немає корупційних складових. Всі земельні ділянки громади ми намагаємося реалізовувати через аукціони. Таким чином була реалізована колишня ділянка під сміттєзвалищем. І сьогодні на цьому місці вже функціонує сонячна електростанція, а інша будується. Тепер наша громада замість постійного вкладання коштів в прибирання цієї ділянки, має прибуток у вигляді плати за аренду, робочих місць, ПДФО, окультурених територій і альтернативної енергетики. Також у нас проекти по створенню пунктів зберігання с\г продукції і її подальшого транспортування. Також є багато соціальних проектів. Тому ми раді кожному інвесторові.

- Які знакові події відбулися в місті за останній рік?

- Найважливішим було відкриття реконструйованого дитячого садочку. Справа в тому, що до 2018 року майже з десяток садочків, підприємств були знищені, розібрані. В 2010 році ми встигли на один садочок поставити охорону, і коли стали громадою, то отримали ресурс і його відновили. На той час садочки були переповнені, в групи неможливо було зайти. І 10 січня ми його відкрили, в ньому є 6 груп на 110 дітей, там є тепла підлога і новітнє обладнанням, з новими вікнами, ліжечками і котельнею. Батьки дуже задоволені, що діткам комфортно. Крім того, на початку 2018 року спільно з райдержадміністрацією ми відкрили мобільну лікарську амбулаторію. Сьогодні там вже потрібно брати додаткових спеціалістів, бо вона навіть в сусідніх селах користується попитом. Ще 30 грудня минулого року ми провели відкриття відреставрованого клубу, де вперше за 20 років з’явилося тепло, крівля, вікна. Тобто за рік ми реалізували багато потрібних громаді проектів.

-Які маєте плани на найближчий рік?

-Маємо декілька дуже важливих екологічних проектів, і сесія їх затвердила. Ми кожного року звітуємо перед жителями і обговорюємо з ними наступні плани. На зборах люди вирішили першочергово побудувати нові очисні споруди в місті. В нас був один дорогий, але мало ефективний проект. Також плануємо ремонтні роботи в одній із шкіл громади, а також хочемо створити НВК. Роботи дуже багато, але бюджет, над яким ми попрацювали і партнери, які завжди з нами поруч, дають нам впевненість, що ми зможемо всі задумані проекти реалізувати в цьому році.

-Що можете побажати нашим користувачам?

- Насамперед хочу побажати, щоб найближчим часом в країні став мир, бо наше місто має героїв, які загинули в цій війні. Вирішити всі свої нагальні проблеми та задовільнити потреби ми зможемо з часом, бо Україна на правильному шляху, рухається поступово, але впевнено. А своїм колегам і нашій новоствореній громаді бажаю підтримки від людей і спільного успіху.













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