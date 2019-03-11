ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Анатолием Линником, Мэром города Нежин

7 марта 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Анатолием Линником, Мэром города Нежин, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Мэр года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Анатолием Линником, Мэром города Нежин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/62d/c00/5c862dc000551.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/62d/c00/5c862dc000551.jpg 2019-03-11T13:07:00+02:00 Украина 7 марта 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Анатолием Линником, Мэром города Нежин, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Мэр года ".

- Анатолій, нагадаю, що ви стали лауреатом національної премії "Людина року -2018" в номінації "Мер року". Яке значення має для вас ця номінація?

- Для мене це було несподіванкою, але це досягнення всієї громади за останні п’ять років. Для мене це значить, що ті напрямки і принципи, які я поклав в основу своєї роботи – вірні, і на сьогоднішній день мають свої результати.

- Як на Вашу думку, в чому саме є значимість премії "Людина року"?

- Я вважаю, що подібні проекти дуже важливі, адже завжди потрібно презентувати і показувати досягнення органів місцевого самоврядування. Адже ми живемо за умов децентралізації і ця можливість дає громадам конкурувати. Громади успішні по різному.

- Яку можете дати оцінку децентралізації?

- З початком адміністративної реформи Україна вступила в нову Епоху. Епоху в якій міста отримали більшу самостійність і перспективи максимальної реалізації внутрішнього потенціалу. В Епоху в якій міста України вступили в жорстку конкуренцію за привабливість територій для інвестицій. Стартові позиції у міст не рівні. Сьогодні має значення все – географічне розташування, кількість населення, розмір бюджету і території та багато інших складових. Залишаться лише ті громади, які за 5-7 років доведуть свою спроможність. Решта, під тиском економічно соціальних проблем, будуть змушені розформовуватися і приєднуватися до більш успішних сусідів.

- Коли була створена ОТГ?

- В грудні 2018 року до Ніжина приєдналася Кунашівська сільська рада і Ніжин отримав статус ОТГ. Ми стали найбільшою територіальною громадою області з територією більшою за місто Чернігів. Це відкрило для нас певні можливості і створило гарні переваги якими ми маємо скористатися. Втім наша найбільша громада області, має найменший бюджет. Хочу звернути особливу увагу саме на цей аспект – у найбільшої громади області найменший бюджет! Я наголошую на цьому факті навмисно, щоб ми розуміли, що у нас з вами, немає достатнього внутрішнього резерву для швидкого і ефективного розвитку. А саме цього від нас вимагає час!

- Яким бачите своє завдання на посаді міського голови?

- Своїм завданням на посаді міського голови я бачу розширення і збільшення інфраструктури міста, якості і кількості послуг, що ніжинці зможуть отримувати у зручний для себе спосіб. Розбудову міста відповідно до високих Европойських стандартів.

- З чого розпочали свою роботу на посаді міського голови?

- До 2014 року, керування містом нагадувало більше, лікування по симптоматиці. Тобто реагували лише на проблеми, які аврально закривалися і абсолютно не переймалися плануванням майбутнього. Така модель керування призвела до майже повної занедбаності інфраструктури міста і загрози знищення матеріально технічної бази. Щоб не розповідати довго про стан будівель, чи водопровідної мережі і вуличного освітлення, наведу один факт – наймолодшому сміттєвозу було 29 років!Всі 11 комунальних підприємств були банкрутами, або знаходилися на межі. Майно і рахунки деяких підприємств були заарештовані і знаходилося у податковій заставі. Фактично готувалося до розпродажу. Працівники багато місяців, а на деяких підприємствах майже рік, не отримували заробітної плати. Я не втомлююся на цьому наголошувати, щоб ми не забували з чого ми починали і до чого можна довести місто безвідповідальними заявами і поведінкою.

- Що було зроблено для того, щоб Ніжин став конкурентно-спроможним?

- Щоб Ніжин став конкурентно — спроможним, нам зпочатку потрібно було: припинити розбазарювання міського майна, зупинити процеси запущені на штучне доведення до банкрутства комунальних підприємств та не допустити розпродажу їхніх активів! Місту було життєво необхідно зменшити, щонайменше на 50% витрати міського бюджету на утримання комунального майна. Цього можна було досягти лише за рахунок запровадження програм з оптимізації витрат, встановлення жорсткого контролю за ефективним використанням комунального майна, запровадивши енергоефективні технології. Та таким чином, ми отримали ресурс лише для відновлення занедбаного, а місцями і знищеної міської інфраструктури. Необхідний для розвитку міста ресурс, Ніжин міг отримати лише зовні у вигляді інвестицій і грантів.Для привернення уваги інвесторів нам потрібно було прийняти новий Генеральний план міста, старий, що був прийнятий у 1969 році вже не відповідав сучасним вимогам. Щоб забезпечити доступ міста до міжнародних грантів ми мали розпочати роботу по створенню позитивного іміджу Ніжина. Враховуючи, що назва міста на той час лунала частіше у кримінальній хроніці і було прив’язане до скандалу з хабарами, перед нами стояла серйозна задача. Щоб її втілити, потрібно було зробити розбудову Ніжина справою кожного його мешканця, зробити процес управління містом відкритим, а бюджетний процес прозорим. Безумовно я розумів всю важкість і на перших етапах невдячність такої діяльності. Але як нащадок роду, який багато століть мешкає в цьому місті, відчуваючи свій обов’язок перед пращурами не тільки зберегти спадщину що ми отримали, а і примножити її для наступних поколінь, я все таки розпочав процеси оптимізації і модернізації міста. Я не вагаючись обрав шлях демократизації влади! Сьогодні дивлячись на отримані результати я бачу, що обраний мною шлях був, є і залишається правильним!

- Які буди досягнення у міста за останні роки?

- Останні роки для Ніжина були роками значних звершень і перемог. Завдяки активній позиції громади у 2017 році місто отримало статус "7 чудес України: історичні міста та містечка". З метою популяризації міста, як туристичного центра, нами створено вебпортал "Ніжин і роботи в цьому напрямку тривають постійно. В грудні 2017 року, було затверджено новий Генеральний план міста. У цьому році Ніжин став найбільшою Об’єднаною територіальною громадою області. Наше місто багаторазово прославилось не тільки в Україні, а і за кордоном. Сьогодні у Ніжина настільки високий позитивний імідж, якого він не мав ще ніколи. На різного рівня змаганнях, олімпіадах, конкурсах наші спортсмени, освітяни і митці гідно представляли місто і здобули безліч нагород. Сьогодні Ніжин, вже три роки поспіль займає передові позиції у авторитетних рейтингах по прозорості бюджетного процесу та відкритості влади і посідає 39 місце в інвестиційному секторі! Цей факт відзначено на загальнодержавному рівні та підтверджено міжнародними організаціями. Кількість і якість реалізованих програм по запровадженню енергозберігаючих технологій, вивела місто в лідери серед громад Чернігівської області. Ми довели нашу надійність, як партнера, для закордонних фондів і організацій.

- Які інвестиційні кошти були залучені і для яких проектів?

- За період 2016 – 2018 рр. сума залучених інвестицій склала – 26 млн. 300 тис. грн.! І велика частина інвестицій залучена на підвищення енергоефективності міста. В цьому році співпрацюючи з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) передбачається комплекс робіт з термомодернізації Ніжинської ЗОШ № 10. Загальна вартість проекту – 13 млн. 800 тис. грн., з них частка міста лише – 1 млн. 400 тис. грн.. За розрахунками фахівців спільної робочої групи ці капіталовкладення виправдають себе за сім років! Також інвестиційні кошти в сумі 6 млн. 300 тис. грн. будуть вкладені ще в 5 об’єктів освітньої сфери, внаслідок чого передбачається скорочення споживання теплової енергії від 20 до 50 %. З метою зменшення навантаження на міський бюджет у 2017 році в місті запровадили систему енергоменеджменту, що забезпечує щоденний моніторинг споживання енергоносіїв та води 120 установами, які фінансуються з міського бюджету. Як наслідок економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв тільки у 2017 році склала майже 3 млн. грн.! Із залученням грантів ЄС/ПРООН мешканці 12 ОСББ впровадили низку масштабних енергоефективних заходів у власному житловому фонді. Міська рада виділила в якості спів-фінансування близько двох мільйонів грн. Ми показали чудовий результат співпраці з ЄС/ПРООН, і як результат, новий проект ЄС/ПРООН, що тільки-но розпочався, знову бачить нас своїми партерами.

- Які зміни відбулися в сфері освіти?

- Свого часу з метою заохочення та підтримки талановитої молоді, я ініціював проведення щорічного "Свята таланту". На якому міська рада третій рік поспіль, нагороджує учнів та їх наставників, що гідно представили заклади освіти на Всеукраїнських учнівських олімпіадах. І тільки в 2018 році наші діти вибороли 194 призових місця! В якості заохочення щорічно четверо учнів, які здобули найвищі перемоги, отримують стипендії Ніжинської міської ради. З 1-го вересня 2018-2019 навчального року 30 перших класів міста працюють за програмою Нової української школи (навчається 788 учнів). Кожен клас оснащений ноутбуком, принтером, екраном, новими меблями, дошками, партами, стільцями, ігровим та дидактичним оснащенням. Із міського бюджету як спів-фінансування було виділено 623,4 тис. грн. Ніжинською міською радою, два роки поспіль виділяються кошти на утримання закладів освіти. 2017 р. – 1 млн. 60 тис. грн., 2018 р. – 1 млн. 286 тис. грн.. Це іде мова про закупівлю канцтоварів, господарських товарів, будівельних матеріалів, миючих та дезінфікуючих засобів. Отже в школах не мають право збирати кошти з батьків. У грудні 2017 року відкрито Інклюзивно-ресурсний центр.Сьогодні він має майже все необхідне обладнання та залу лікувальної фізкультури, сенсорну кімнату, кабінет вчителів-логопедів, дефектолога, є дидактичні посібники та ігри.

- Як прокоментуєте зміни в реформі медицини?

- Весною 2017 року Кабмін затвердив утворення Ніжинського госпітального округу, що поклало на нас ще більше відповідальності та обов’язків. Зазначу, що у 2016 -2018 роки для "Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького" було придбано сучасну необхідну медичну техніку. В лікарні відкрили кабінет "Довіра", що дозволило наблизити послуги ВІЛ-інфікованим пацієнтам до їх місця проживання. Відкрито веб-портал "Ніжин-медичний", що суттєво спростило мешканцям доступ до отримання медичних послуг. Після ремонту відкриті операційний блок в травматологічному відділенні та реанімаційна зала у відділенні реанімації, кабінет цифрової флюорографії, які були оснащені сучасними медичними меблями. Виділено службове житло лікарю-педіатру. Проведені капітальні ремонти – флюорокабінету, дитячої поліклініки (заміна вікон) – на суму 100 тис. грн., поточні ремонти, інфекційного, травматологічного, реанімаційного відділення, головного корпусу, харчоблоку – на загальну суму близько 1 млн. грн.. В інфекційному відділенні замінені вікна, відремонтовано кабінет аудіометрії, виконаний благоустрій зеленої зон лікарні, зроблено пандус у головному корпусі. Загалом витрати на капітальний ремонт склали близько 5 млн. грн. І значна сума кожен рік витрачається на поточні ремонти. Проведено капітальний ремонт Міської стоматологічної поліклініки на суму 3 млн. 133 тис. грн. В усі роки потреби в інсулінах фінансувалася на 100%. Також значна увага приділялась соціальній інтеграції осіб з особливими потребами.

З 2017 року почала діяти міська Програма медичного забезпечення дітей у разі стаціонарного лікування, на її виконання було виділено 195 тис. грн.. Кожна дитина яка потрапляє до лікарні на стаціонарне лікування отримує ліків на 300 грн.. Я розумію, що при сучасних цінах на медичні препарати, це дуже мало та як говорили лікарі, що в деяких випадках навіть ця сума дає можливість отримати дитині необхідний ліки чи антибіотик. На завершальній стадії роботи по створенню єдиного медичного містечка.

В місті відкрито 9 амбулаторій сімейної медицини. Вони забезпечені усім необхідним сучасним оснащення, для обслуговування хворих, придбано автомобіль. Наше місто одне з найкращих у розвитку цієї галузі. Сьогодні до Ніжина з метою переймання досвіду приїжджають фахівці з інших міст області.

- Які культурні та спортивні заходи відбулися в місті за останній рік?

- За останні роки Ніжин має високі досягнення у культурному житті громади. У 2018 році за фінансової підтримки міської ради ( 332 тис. грн.) колективи представили творчий потенціал міста на українських просторах та за кордоном. Протягом року в місті відбулося майже 300 культурних заходів!

Традиційно значна увага приділяється розвитку в нашому місті фізкультурі і спорту. За три роки вдалося відкрити (відновити роботу) 3 спортивних споруд, тож наразі в місті їх функціонує 75. У 2016 році було проведено 127 спортивних заходів в яких прийняли участь 3271 спортсменів, а вже у 2018 році в місті було проведено 160 спортивних заходів, в яких взяло участь 5800 спортсменів!











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