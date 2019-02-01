ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Анной Коршуновой, ОО "Біла птаха"

31 января 2019 года в пресс-центре «Сегодня»состоялось интервью Анной Коршуновой, Президентом ОО «Біла птаха», лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Меценат года "

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Анной Коршуновой, ОО "Біла птаха" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/439/b95/5c5439b952ecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/439/b95/5c5439b952ecb.jpg 2019-02-01T14:26:00+02:00 Украина 31 января 2019 года в пресс-центре «Сегодня»состоялось интервью Анной Коршуновой, Президентом ОО «Біла птаха», лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Меценат года "

О ЛАУРЕАТЕ:

Анна Коршунова – Президент ОО "Белая Птица"

Президент Женского Клуба "Kyiv Аd Astra" в международном клубе Lions.

Вице-президент ОО "Деловые Украинские Женщины".

Управляющий партнёр и CEO Строительной Компании "GuildBuild".

Глава Правления БФ "Фонд Будущего".

Кандидат экономических наук.

- Анна, в своей анкете лауреата конкурса вы написали, "Социальная направленность моей деятельности – это осознанный выбор, основанный на моем желании, чтобы следующие поколения жили в более здоровом обществе". Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к такому выбору?

- Долг каждого человека –это помощь ближнему, если человек осознан и принимает решение в своей жизни, то всё-таки он не одинок во вселенной, и социум это часть его жизни, и он глубоко уважает общество и хочет такого же отношения к себе, то это приводи к взаимопомощи. Благотворительность, меценатство – это довольно обтекаемые понятия, потому что в целом, можно говорить о том, что я занимаюсь благими делами. Моя цель – сделать их как много больше, насколько мне хватает сил, времени, ресурсов. И всем этим движет желание, желание помогать ближнему. Я считаю, что гуманное общество, которое построено на принципах взаимоуважения – это путь к просветлению. И нельзя придерживаться каких-то правил, или догматов о том, что мы когда-то будем жить лучше, мы должны жить хорошо уже сейчас. У меня трое детей и я хочу, чтобы их светлое будущее было на этой земле, в этой прекрасной стране и наше общество было высокоразвитым. Благое дело и умение аккумулировать и направлять средства на поддержку это является одним из моих приоритетов. Я выбираю направление, которое мне близко и я его понимаю, ощущаю, оцениваю свои возможности и направляю туда свой ресурс. Безусловно, всегда нужна команда, и я стараюсь своих единомышленников вовлекать в любую тему, которую я готова курировать.

- Назовите три главные духовные ценности в Вашей жизни?

- Первой духовной ценностью я бы назвала миролюбие, поскольку, мир прекрасен, но он не совершенен, и своим примеров, особенно для подрастающего поколения, мне бы хотелось демонстрировать что любовь, которую мы можем накапливать и дарить своим сердцем, может созидать во мно7го раз больше, нежели другие ответвления. Миролюбие ко всему сущему и окружающему для меня занимает важное место в жизни. Еще хочу выделить одну ценность, к пониманию которой я очень долго шла – великодушие. Этому нет предела. Можно творить и созидать многое, и чем больше делаешь, тем больше получаешь. Очень сложно научиться отдавать. Получать легко. Этот закон понимаешь не сразу, если ты вырабатываешь в себе это качество быть великодушным, то жизнь становится легкой и прекрасной, и все остальное подтягивается. Красота во всем. Еще один важный есть аспект – для меня – основа основ – это Любовь. Она превыше всего. До момента сохранения мира была только любовь. Если ее нет – нет ничего. Любовь к ближнему, брату, родным, цветку. К утру, которое я особенно "люблю". Я стараюсь всегда любить, но, если замечаю, что по какой-то причине становлюсь рассеянной, невнимательной, агрессивной, тогда нужно любить больше и все налаживается.

- Что в вашей жизни происходит утром?

Я считаю людей, которые просыпаются рано утром инопланетянинами. Я не понимаю режима дня человека, который способен рано вставать. Это не потому что я так не могу, просто у меня другие внутренние часы, и пик активности приходится на семь-восемь вечера, и когда люди уже устали от рабочего процесса, то я в самом активном его проявлении. Мне так комфортно. В моей карьере руководителя это легко, потому что я накапливаю задачи, и на следующий день, когда я уже включаюсь в процесс, половина из них уже сделаны. Моих коллег это устраивает. У меня вызывают глубокое уважение люди, которые просыпаются рано. Во-первых, это определенная энергетика, утром существует определенное волшебство. И если мне приходится встать рано, то я только к 12-ти дня осознаю, что же это такое прекрасное со умной происходило. Рабочий день у меня длится до 23-00, а потом наступает время "для себя".

- Как вам удается совмещать общение с семьей, благотворительность, бизнес?

Секрет просто, надо Любить. Это не поглощаемая энергия, просто мы не способны оценить ее масштабы. У меня хватает времени и сил, чтобы заниматься своей семьей – это приоритет №1. Вся моя социальная работа – второй приоритет. Мне не жалко времени своего и других людей, которые посвящают себя какому-то направлению. Потому что это во благо. Секрета нет, надо просто жить и любить, и иметь желание делать. Одна мечта, воплощаемая в жизнь, продвигает к другой мечте. Это моя жизненная позиция.

- Как вы принимаете решение об участии в проектах?

- Информация о проектах приходит из разных источников и, состоя в различных женских клубах, общественных организациях, мы все делимся информацией. И на проектах, которые во мне находят отклик, я заостряю свое внимание. Потом накапливается информация о проекте и начинается рабочий процесс. И формируется команда. Я много думаю на этом этапе не как реализовать проект, а что должно быть конечным результатом данного направления. Выстраивается определенная система, которая сама собой выстраивается, потому что виден источник и конкретная цель. Для меня очень важно достижение результата. И пока я его не достигну, любыми средствами, я не успокоюсь. Я не боюсь масштабных проектов. Проект должен вызывать эмоцию, страсть, должно иметь колоссальный смысл и конкретную пользу для общества.

- Какие основные направления деятельности ОО "Біла Птаха"?

- Цель организации – объединение людей, которые осознают свою общественную миссию и гражданскую ответственность – для формирования новой социальной реальности, в которой человек – не средство для получения власти и привилегий, а источник решений, организатор дел и творец результатов, общества, построенного на совершенно прозрачных и справедливых правилах, позволяющих организовать и усилить все лучшее, что есть в человеке. Мы хотим украшать общество, созидать и творить. Наши лозунги – "Ми творимо" и "Справжні люди". В принципы существования нашей общественной организации заложены человеческие качества. В современно мире мы немного забываем в чем смысл нашей жизни. В приоритет мы ставим заботу о будущем поколении. У нас есть всеукраинский проект помощи одаренным детям в направлениях физика, математика, экономика. Также я возглавляю Женский Клуб "Kyiv Аd Astra" в международном клубе Lions. Мне импонируют задачи и цели этого клуба за их социальную активность. Еще одним направлением есть вклад в развитие общества, духовные ценности, образование, медицина, спорт. И все это в плоскости детей до 20-ти лет. Когда я общаюсь с молодым поколением, они во мне зажигают огонь совершенного мироздания. В них столько света, чистоты, они еще не испорчены. Я восхищаюсь подрастающим поколением Украины, мы не такие как они, у них есть чему поучиться. Очень хочется верить, что я смогу внести свой вклад в развитие юных дарований, которыми являются все наши дети.

Еще одним из проектов, в котором принимала участие наша организация является создание Первой электронной платформа для реализации социальных проектов "Lepta". Это новый продукт, который работает пока в закрытом режиме. Задача платформы – объединить на одной площадке разработки организаторов, энергию волонтеров и возможности меценатов – для воплощения наиболее актуальных социальных и благотворительных проектов, гражданских инициатив в Украине, а затем – и за ее пределами. Каждый желающий может заявить о своей инициативе, а платформа помогает собирать средства для его реализации. Мы хотим информационно наполнить пространство теми делами, которые интересны обществу, и оно же отвечает за их развитие.

- Какие самые яркие проекты организации были за последнее время?

- У нас сейчас более десяти проектов. Одним из приоритетных и интересным мероприятий, в котором я выступала организатором и спонсором, был Фестиваль "Радость" для онкобольных детей. Это был семейный праздник, который мы переняли у шведов. Прошлой осенью состоялся этот фестиваль, и в нем приняли участие дети со всей Украины. Фестиваль предполагал создание эффекта "семейного круга", неповторимой атмосферы близости, доверия, счастья и праздника, что дает детям мощнейший заряд позитивной энергии и интереса к жизни и вдыхает в них новые силы для борьбы с их страшной болезнью. Нам все удалось, и отзывы после мероприятия были исключительно позитивные. В этом году в Швеции будет проходить следующий фестиваль и представители из Украины туда поедут.

Еще один проект, в котором я вижу большой потенциал – это духовный проект "Реймское Евангелие". В следствии очень длительных переговоров с библиотекой Дейла Карнеги, издательский дом Анны Горобец будет заниматься тиражом репринтного издания, знаменитой церковнославянской рукописи, которую связывают с Анной Ярославной – королевой Франции и дочерью Ярослава Мудрого. Проект реализуется в рамках Программы возрождения культурного и духовного наследия Украины.

Один экземпляр факсимильного издания Реймского Евангелия будет храниться в Соборе Святой Софии Национальном заповеднике "София Киевская" и его смогут все посмотреть.

Еще одним знаковым для меня лично направлением является создание икон. Уже три года я занимаюсь иконописью и написала три иконы. И можно сказать, что за это время я трижды переродилось, потому что это колоссальный труд. С иконописецем Санной Третьяковой Ольхонской, это мастер у которой я занималась, мы подписали договор на создание коллекции 40 икон, которые отображают образ Божьей Матери свозь время. Коллекция называется "Связь времен" и она будет выставляться по всему миру два года через музеи. Это произведение искусства будет олицетворять Украину и Киев, в частности, чтобы весь мир мог к нему прикоснуться.

Кроме того, мы развиваем спорт. Благодаря детскому увлечению хоккеем моего брата, мы начали сотрудничать с хоккейным клубом "Бородянка Зубр", для того, чтобы создать детскую команду.

Еще есть проект, который имеет большую отдачу – "Благо Бокс", в нем нам помогает наш партнер "Нова Почта". Мы создаем эти боксы, при помощи которых помогаем мамам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Одни мамы помогают другим. Очень большое количество женщин с разных сторон вовлечены в этот проект. Он имеет имеет мгновенную отдачу. Надо сказать спасибо Екатерине Сакевич, которая является куратором и идейным вдохновителем этого проекта.

Есть еще сообщества "Вартові" – это молодые талантливые спортивные ребята, они нам помогали на Международном фестивале "Радость" и Благотворительный фонд и социальная платформа "Крамничка добра" (основательница Елена Сотничек)-фонд,который участвует с нами во всех мероприятиях....

- Я знаю, что вы еще сотрудничаете с Фондом "Краб"…

- Да, фонд "Краб" существует на территории Института Рака и мы помогаем подарками, гуманитарной помощью, медикаментами, обеспечиваем жильем родителей. Еще мы помогаем деткам-сиротам. Совместно с ОО "Деловые украинские женщины" был создан проект "Отчему дому" и мы водили детей в кинотеатр и на концерт.

Еще мы помогаем юношам, которые находятся в исправительной колонии, малоимущим семьям.

- Кто ваши помощники в проектах?

- Конечно, я это делаю не одна, все мои помощники, соратники, неравнодушные люди принимают участие в проектах. Я стараюсь объединять этих людей, знакомить, привлекать в клубы и создавать мероприятия.

- Какие проекты уже еще хотите организовать?

- Буквально сегодня утром мы вели переговоры по созданию пилотного проекта для паллиативных деток – "Sun Shine House". Наша строительная организация будет делать проектную документацию для этого проекта. Вот так посильно мы принимаем участие в проектах заботы о детях.

Еще у меня есть желание сделать больше мира вокруг, я хочу участвовать в миротворческих акциях, которые необходимы нашему государству. В июле этого года в Милане будет проходить Ход Мира, в нем смогут принять участие все люди, которые ратуют за мир во всем мире. Нашей стране нужен мир, и нужно сделать как можно больше дел, чтобы он воцарился. Нам нужно новое направление, которое будет генерировать доброе дело. Мир, его совершенство заключается в том, чтобы мы просто были людьми, человеческие качества превыше всего и во всем.

- Как научиться делать добрые дела?

- Поверьте, ваше – дано будет вам. Верьте в самое прекрасное, доброту всегда и во всем, источник всех добрых дел заложен в сердце. Если оно открыто, не черствое, и ваши флагманы не лежат в плоскости зависимости от материальных благ или создания агрессивных ситуаций, то нужно аккумулировать и направить в хорошее русло. Это самая большая вибрация, которая движет большими массами. Преображение должно произойти с каждым, должна быть социальная ответственность друг перед другом и вера в прекрасное.











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