ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Натальей Базилевской, Главой Правления Граве Украина

13 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Натальей Базилевской, Главой Правления Граве Украина, лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года – 2018". Номинация – " Лидер страхового рынка года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Натальей Базилевской, Главой Правления Граве Украина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/591/31e/5c659131e97a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/591/31e/5c659131e97a6.jpg 2019-02-15T09:00:00+02:00 Украина 13 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Натальей Базилевской, Главой Правления Граве Украина, лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года - 2018". Номинация - " Лидер страхового рынка года ".

- Наталья, Вы – Глава Правления Граве Украина. Как долго вы шли к этой руководящей должности?

- Компанию я возглавляю с 2008 года. Для меня – большая честь быть Председателем Правления австрийской страховой компании в Украине. За время моего правления произошло много позитивных изменений. Мы прочно закрепили за собой лидирующую позицию по размерам страховых резервов на рынке страхования и по выплатам на рынке страхования жизни. Страховые резервы компании обеспечены качественными активами, соответствующими признакам оперативной ликвидности. Наша финансовая устойчивость находится на самом высоком уровне и характеризуется способностью отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Мой многолетний финансовый опыт конечно же пригодился компании, ведь именно с должности финансиста я начала свою карьеру в "ГРАВЕ УКРАИНА Страхования жизни". Это была первая ступень моей карьеры в сфере страхования. Я прошла путь от финансиста до Председателя Правления крупной страховой компании. До ГРАВЕ УКРАИНА я работала также в государственных структурах, аудитором.

- Расскажите об истории компании. Как давно она работает на рынке Украины?

- История Граве Украина неразрывно связана с историей нашего основателя австрийской страховой компанией Grazer Wechselseitige Versicherung AG, которая была основана 14 июля 1828 года по высочайшему указу кайзера. В 1998 году концерн GRAWE создает в Украине компанию "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни", которая вот уже в течение 20 лет является одним из лидеров рынка страхования жизни. А в 2008 году концерн принял решение о расширении своей деятельности в Украине за счет выхода в сегмент рискового страхования и приобрел в июле 2008 года рисковую страховую компанию "ИНПРО", которая была переименована в Страховую компанию "ГРАВЕ УКРАИНА".

- Какие виды полисов входят в продуктовую линейку Граве Украина?

- Мы предлагаем широкий спектр услуг своим клиентам, поскольку на рынке Украины представлены двумя компаниями: "ГРАВЕ УКРАИНА Страхования жизни", которая предлагает своим клиентам программы накопительного страхования жизни, пенсионного страхования, защиты здоровья, а также Страховой компанией "ГРАВЕ УКРАИНА", которая занимается автострахованием, страхованием имущества, ответственности, медицинским страхованием и многими другими видами рискового страхования. То есть нашим клиентам не нужно искать разных партнеров по каждому отдельному виду страхования. Всю необходимую страховую защиту они могут получить у нас.

- Какие из продуктов пользуются наибольшим спросом у населения?

- В целом у населения Украины наибольшим спросом пользуются продукты страхования имущества, в особенности автострахование. В нашей же группе в Украине ситуация обстоит несколько иначе. У нас наибольшим спросом пользуются продукты страхования жизни, а именно, продукты накопительного страхования с рисковой составляющей, то есть с защитой на случай инвалидности или критического заболевания, такого как инфаркт, инсульт, рак и многих других заболеваний. Граждане Украины знают, что передовые медицинские технологии требуют значительных финансовых вложений, поэтому и останавливают свой выбор на программах с дополнительной защитой не только своей жизни, но и здоровья.

Среди рисковых видов страхования в нашей компании, как и на всем рынке пользуются наибольшим спросом программы автострахования, их удельный вес в портфеле компании превышает 75%. Самыми популярными продуктами, как несложно догадаться, является КАСКО и автогражданка.

- Как вы можете прокомментировать ситуацию на рынке страхования в Украине?

- Рынок страхования Украины активно развивается, так в прошлом году его рост в среднем составил 22,1%. Активное развитие наблюдалось как в сегменте страхования жизни, так и в страховании рисков. Понятно, что рост автострахования неразрывно связан с кредитным страхованием. Это не прямая востребованность рынка, а косвенное требование кредиторов. Реальную заинтересованность граждан в страховых услугах можно увидеть по добровольным видам страхования.

- Есть ли у Вас свое видение развития страхования в Украине?

- На развитие страхования благоприятное влияние оказывает сближение Украины с Евросоюзом. Уже сегодня страхование начинает все больше интересовать как граждан, так и предприятия. Страхование несет в первую очередь защитную функцию, зачастую выраженную в финансовой поддержке. Страховые компании способны не только конкурировать с государством в направлениях социального и медицинского страхования граждан, но и предлагать более весомую финансовую поддержку по сравнению с законодательно установленной. Еще Украина должна быть заинтересована в страховании, так как оно способно консолидировать средства теневой экономики, которые могут быть направлены на развитие государства и обеспечение граждан. Учитывая все это, я придерживаюсь точки зрения, что наше государство будет способствовать активному его развитию, путем принятия новых законодательных актов, соответствующих требованиям, опыту и принципам ЕС.

- Чем отличается страхование в Украине от аналогично в Германии?

- Самым главным отличием страховых рынков развитых стран, в том числе Австрии, Германии, США и многих других является то, что население этих стран понимает ценность страховых полисов и готово приобретать их самостоятельно, то есть осознано, их к этому никто не принуждает. Например, европейцы ежемесячно тратят на оплату страховых услуг 25% своего дохода, а доля застрахованных в западноевропейских странах приблизительно равна 90%, а в некоторых странах превышает 100%. В Украине же страховыми услугами пользуется приблизительно 3-5% населения. Ну и конечно же страховой рынок Украины отличается от страховых рынков других стран уровнем социальной защиты. К примеру, максимальное страховое покрытие по ОСАГО в Украине составляет 100 тыс. грн. за ущерб имуществу и 200 тыс. грн. за ущерб жизни и здоровью. В развитых странах размер этих лимитов составляет в среднем 7,5 млн. евро, в Европе не менее 15 млн. евро.

- Какие достижения были у компании в 2018 году?

- На сегодняшний день у нас наибольшие резервы в сегменте страхования жизни и самый большой портфель обязательств перед клиентами. Причем, показательно, что часть клиентов уже получила выплаты по дожитию, и перезаключила договора на новый срок. Это индикатор доверия и подтверждение того, что клиенты верят в нас и готовы оставаться с нами и в будущем. Кроме того, мы – единственная компания, которая имеет мощный портфель договоров, номинированных в твердой валюте, которая в меньшей степени подвластна риску инфляции и которая интересна клиентам для выбора долгосрочных договоров.

- Какие планы на ближайшие годы?

- Наша стратегия остается неизменной: продолжать наращивать объемы бизнеса и укреплять свои позиции в Украине. Причем, речь идет именно о "здоровом", прибыльном росте, а не о том, чтобы удерживать долю рынка любой ценой. И если посмотреть на возможности украинской экономики, мы с уверенностью можем сказать, что дальнейший рост не просто возможен, он неизбежен.

- Планируете ли вносить изменения в продуктовую линейку?

- Мы идет в ногу со временем и изменения в продуктовую линейку вносим, как только возникают потребности, диктуемые рынком. Например, в прошлом году была создана программа Граве Доктор – программа покрытия медицинских затрат, иными словами альтернатива медицинскому страхованию. А в 2015 году презентовали две программы страхования жизни. Это "Граве Медик", которая помимо накопления предусматривает покрытие расходов на госпитализацию и хирургическое вмешательство, и "Граве Поддержка", которая гарантирует выплату в случае диагностирования у застрахованного лица критического заболевания.

Но все же для осуществления значимых изменений в продуктовой линейке нашей компании необходимо принятие нового закона "О страховании", который внедрил бы в Украине возможность разработки других форм страховых продуктов, популярных в Европе. Нам также, нужна полноценная медицинская и пенсионная реформы, которые позволят страховым компаниям более глубоко интегрироваться в систему социального обеспечения граждан и соответственно предложить более востребованные продукты для населения.

- Прогнозируете или вы рост спроса и продаж продуктов на 2019 год?

- Безусловно в 2019 году мы ожидаем незначительное увеличения спроса на продукты страхования, так как нынешний год – это год политических изменений, которые стабилизируются не ранее чем через 2 года. Также это год ожиданий, которое будет наблюдаться во всех сферах.

- Какие на сегодняшний день существуют каналы продаж? Появятся ли новые, альтернативные?

- Еще в 2000 году акционеры компании приняли решение в качестве канала продаж в сегменте страхования жизни использовать МЛМ-продажи. Причем, такая стратегия реализована не только в Украине, но и в Молдавии, Болгарии, Литве и Латвии. В Украине, как и на любом развивающемся рынке преобладают две системы продаж – это МЛМ-продажи и банковский канал продаж. Лидеры рынка страхования жизни используют в основном именно эти два канала. Они продуктивны и оправданы, как с точки зрения затрат, так и с точки зрения качества обслуживания клиентов. Альтернативные каналы продаж, такие как собственная сеть, онлайн продажи, интересны и конечно они будут внедряться по мере развития рынка.

Поэтому в секторе нон-лайфа мы заинтересованы в построении сильных собственных продаж и развиваем их.

- Как правильно выбрать страховую компанию?

- В странах ЕС при выборе страховой компании обращают внимание на следующие моменты: опыт компании (длительность ее присутствия на рынке), платежеспособность и объем страховых выплат.

Не стоит выбирать слишком молодую организацию, опыт работы которой на страховом рынке невелик, поскольку неизвестно, как она поведет себя на рынке в будущем.

Платежеспособность, то есть размер собственного капитала и капитала резервов страховщика, должен превышать размер принятых обязательств по договорам страхования. Только тогда компания может выполнять все взятые на себя обязательства в полном объеме.

Стоит обратить внимание на наличие информации о крупных выплатах страховщика. По данному критерию видно, как компания на практике реализует свои гарантии.

- Какими продуктами страхования вы пользуетесь сами?

- Я покупаю себе по мере необходимости: туристическое страхование, автогражданки добровольные и обязательные, КАСКО, а также страхование жизни и здоровья.

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость премии "Человек года"?

- Премия "Человек года" обращает внимание на достижения того или иного вида бизнеса, на их важность для государства и всего социума в целом.

- Назовите три главные духовные ценности в Вашей жизни.

- Быть собой, верить в себя, отдавать себя.

- В приметы верите?

- Больше нет, чем да.

- Исполнилось ли ваше самое заветное желание?

- Для меня желание созвучно со словом "цель". Поэтому конечно же они постоянно совершенствуются и корректируются.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

Всегда нужно находить время на важное, а не на срочное. Важно, то что мы есть и для чего мы живем. Базовые ценности жизни остаются неизменными на протяжении веков, важно чтобы человек их прочувствовал и смог ими насладиться.

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