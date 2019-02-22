ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Русланом Требушкиным, мэром города Покровска

21 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Русланом Требушкиным, мэром Покровска, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Мэр года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Русланом Требушкиным, мэром города Покровска //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fb0/ff1/5c6fb0ff1fd70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fb0/ff1/5c6fb0ff1fd70.jpg 2019-02-22T10:24:00+02:00 Украина 21 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Русланом Требушкиным, мэром Покровска, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Мэр года ".

О ЛАУРЕАТЕ:

Награды:

Благодарность Премьер-министра Украины

Благодарность Министества культуры Украины

Медаль "Независимость Украины" III степени

Отличие Донецкого областного военного комиссариата "Верность * Честь * Достоинство" III степени

Грамота руководителя Проекта ПРООН "Устранение барьеров для содействия инвестициям в энергоэффективность общественных зданий в малых и средних городах Украины путем применения механизма ЭСКО"

- Руслан, Вы стали лауреатом в номинации Мэр года. Что для Вас значит эта номинация?

- Наверное, это такая оценка за тот путь, за ту деятельность, которая была проведена за эти три года, потому что ко многим сегодняшним решениям нужно было прийти. Поэтому, для меня это некая оценка.

Три года мы уже командой отработали. Уверен, что многие проекты, которые были начаты в предыдущие годы мы сможем успешно использовать или же уже завершить в 2019 году.

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость премии "Человек года"?

- Я думаю что очень важно, когда проходит отрезок времени, выбираются лучшие практики, лучшие примеры, дается оценка общественности тому или иному событию. Тем самым, я думаю, и определяется вектор развития нашего общества. Я думаю это важный социальный проект.

- Какую карьерную лестницу нужно пройти, чтобы стать главой города?

- На самом деле карьерная лестница может быть самая разная. У меня много коллег – мэров, и у каждого своя история. Есть бизнесмены, есть политики, спортсмены. Когда человека всесторонне развит, тогда это помогает, дает дополнительные возможности для скажем более оперативного принятия решения, для более эффективного развития города или громады.

- Какое у вас образование?

- У меня высшее экономическое. Учился долго, не получалось было закончить потому что нужно было заниматься бизнесом. Нужно было зарабатывать деньги, чтобы платить за учебу. Хотелось развиваться, потому что в юношеском возрасте хотелось самореализоваться. И как таковой учеба была скучновата и непонятна лично для меня. Интересно было доучиваться в старшем возрасте, когда многие вопросы, которые были связаны, скажем, с развитием предприятия, банкротством, другими вопросами, ты это уже прошел все в жизни на практике. И когда ты сдаешь экзамены, а у тебя все это уже было на предприятии, и это все было просто, понятно, и мне понравилось.

- Помогает вам образование и опыт предыдущих работ на должности городского главы?

- Большую роль играет предыдущий опыт работы. Не имея опыта, сложно было бы работать по многим направлениям, разбираться в людях, сложнее было бы подбирать команду, сложнее было бы что-то видеть в перспективе. Все проблемы нашего общества в том что многие живут одним днем, в перспективе на 5, 10, 20 лет вперед смотрят очень немногие, к сожалению. Поэтому, чтобы город и громада эффективно развивались, нужно заниматься и ежедневными вопросами, сегодняшними и текущими, и нужно смотреть в будущее на 10-20 лет. Это важно и многие над этим, к сожалению, сегодня не задумываются.

- Как семья отнеслась к Вашему решению балотироваться на пост?

- Я пришел работать городским главой из бизнеса. До этого я был городским главой города Димитрова. Сейчас это город Мирноград. А город Покровск был раньше Красноармейском, до этого эта была станция Гришино. И так как я был из бизнеса, мои отнеслись к этому крайне негативно. Потому что пока я занимался бизнесом было больше времени, больше финансовых ресурсов, было больше возможностей уделять время семье.Супруга меня поддерживает, понимает, но с моим решением в корне не согласна.

- Какими достижениями на должности мэра Вы гордитесь?

- Самое важное достижение – как было в городе, и как стало. В городе Красноармейске было ужасное недоверие населения города к власти. Когда люди ожидали приема, они между собой ругались, ссорились, выясняли отношения, и все что касалось власти было тотальное недоверие на всех уровнях. Я действительно горжусь тем, что мы за год смогли организовать жителей проводить огромное количество субботников, мероприятий, выполнить многие обязательства которые мы взяли на себя. И эта холодная атмосфера начала меняться. И сегодня, конечно же, есть случаи когда люди чем-то недовольны, ругаются, но ситуация значительно меняется, уверен , будет меняться и дальше. Это такой индикатор, когда люди начинают верить в свое светлое будущее. И больше того, они начинают прикладывать к этому свои учили – что можно навести порядок возле своего двора, у себя в подъезде, у себя в доме, взять на себя ответственность по другим вопросам. Взять на себя инициативу, эта инициатива будет профинансирована. Самое высокое достижение, что мы вернули доверие к власти и дали возможность жителям нашего города реализовывать те планы, мечты которые у них были, а финансовый ресурс для этого городской совет предоставляет. Наверное таким еще достаточно серьезным достижением у нас в этом году предстоит создание коммунального предприятия- реорганизация городской больницы. И мы планируем образование воинов АТО и работников самоорганизации оформить страхование. Т.е. проведем конкурс выберем соцпакет и проведем первый год, посмотрим и определимся. Как будет работать следующие годы. Но вот то что нам уже удалось сделать, и об этом говорят и очень сильно нравится нашим жителям – это то что коммунальное предприятие наша стоматология сегодня лечит качественными медикаментами и оказывает качественные услуги. При чем они порядка 3 млн гривен зарабатывают в местном бюджете. Мы оплачиваем за льготников, за пенсионеров старше 65, молодежь до 18 лет и дети также обслуживаются бесплатно. Порядка 3 млн выделяет городской бюджет на обслуживание этих категорий качественными медикаментами , порядка 5 млн предприятие зарабатывает самостоятельно себе на зарплату, на налоги, на энергоносители. Вот показатель реформы в действии, как она должна работать. То же самое, я считаю, должно быть и в других направлениях. Люди, которые имеют возможность, оплачивают из собственного бюджета, а там где нужна поддержка города, местного бюджета, депутаты за это голосуют, поддерживают. Это такой соцпакет, который успешно работает в городе Покровске. Если кому интересно приезжайте, будем делиться опытом. Или если кто может поделиться своим, мы приедем, нам это тоже будет интересно.

- Насколько эффективно Вы взаимодействуете с общественностью?

- Я стараюсь уделять этому опросу внимание, но существует сезонность встреч. В течении года встречи возле дворов, в залах и на предприятиях . Для тех, у кого есть творческие идеи есть возможность воплотить их в жизнь на конкурсной основе. У нас есть жюри, которое и отбирает самое интересное. Я достаточно доступен и публичен, правда не всегда хватает времени , ведь есть еще много организационных и финансовых вопросов, связанных с развитием.

- Какие инвестиционные проекты рассматриваете для развития города?

Вопрос всеобъемлющий и многоплановый. Город готовит документы под строительство технопарка – это перспектива, которая позволит после принятия государством определенных законов, предоставить площадки для цехов по переработке, что даст дополнительные рабочие места для жителей города. Мы работаем с европейским инвестиционным банком. Работаем с ДФФР ( это государственные и не государственные структуры ) готовим материалы для большого проекта по модернизации школ ,садов , больниц, дорог и мостов . Это инвестиции, которые идут по линии государства. Что касается бизнеса, мне приятно говорить, что город Покровск был первым городом в Украине, кто подписал контракт с Приват Банком (сегодня это государственный банк). Мы взяли на себя обязательства, для предпринимателей города, развивающих свой бизнес и при создание ими рабочих мест – 100% компенсируем процентные обязательства, взятые по кредитам. Бизнесмен компенсирует тело кредита, а мы компенсируем проценты по этому кредиту. Мы планируем по этой программе принять 100 млн. грн, приглашаем для сотрудничества банки и хотим сделать площадку для всей Украины, хотим привлекать предприятия , которые имеют свою базу и хотят развиваться. Они смогут получить кредит для развития, перерегистрироваться к нам, чтобы мы получали доходы, и 30% от принятых на работу должны быть переселенцы. Мы считаем что должна быть социальная ответственность, т.к. мы даем возможность не платить процент по кредиту, то хотели бы взамен, чтобы там работали и переселенцы с Донбасса. Это для нас очень важно. Кроме этой инициативы, город Покровск по ряду вопросов с бизнесом находится на первом месте. По итогам прошлого года, программы "Куркуль", это программа финансируется 50 на 50, 0,5 млн грн максимальная сумма на создание самозанятости. Открывались кафе, магазины, салоны, покупалось оборудование для разнопланового производства. На этот год предусмотрено порядка 70 млн. грн. с областного бюджета и 30% от финансирования местных бюджетов. Город Покровск в лидирующей позиции – 22 куркуля на всю область. Создание и развитие бизнеса для нас приоритетная задача. Так как только мы создаем самые теплые, дружеские условия для бизнеса, он будет хорошо развиваться и это возвратиться налогами и доходами нашим жителям, нашему бюджету.

-Какие главные события случились в городе в 2018 году?

- У нас прошел "День Европы", это областное мероприятие, когда собираются представители городов со все области, присутствует руководство области и все города представляют свою культурную программу и целый день идет праздник. Это красиво и интересно. Проводим много массовых культурных мероприятий, чтобы в городе жизнь была насыщенной и интересной. На высоком уровне проходит "День города" и "День шахтера". В прошлом году прошел фестиваль патриотической песни, приятно,что было много конкурсантов и посетителей, за прямой трансляцией смотрели даже те, кто в это время находился в отпуске в на море или в Карпатах. И конечно же " Щедрикфест", к которому мы готовились в течении года. Ведь 100 лет назад Николай Дитриевич Леонтоич, создатель Щедрика, четыре года жил и работал нашем городе. Об этом мало кто знает, что вторая обработка Щедрика была сделана именно на Донбассе, на станции Гришина (нынешнем Покровске), где он работал учителем музыки. провели конкурс, 40 хоров выступали в один день в Киеве и два в Покровске. Финал конкурса проходил в Краматорске на "Энергомашспецстали". Это было главное событие, коотрое дало возможность вспомнить о своих корнях и о выдающемся земляке, который прославил Украину. До сегодняшнего дня сохранилась школа, в которой он преподавал. Запланировано создать музей Леонтовича . Открыт памятник сухарнице на которой изображена ласточка – символ Щедрика, весны после нового года. Эта сухарница подарена отцом Леонтовича в период его работы над произведением.

- Каким видите город лет через 10-20?

- Он должен быть однозначно светлый, чистый, красивый с ровными красивыми деревьями, газонами, с фонтанами, с огромным количеством роз. И конечно же наш город – это город угольщиков, железнодорожников, город людей которые выросли на Донбассе, людей шахтерской профессии, но я уверен, что кроме шахтерского духа будет много различный культурных событий. Мы отреставрируем школу, где работал Леонтович и создадим его музей и дом культуры и хор, который проедет по миру и привезет много интересных экспонатов для экспозиции. И, возможно, наш город станет еще и туристическим . Сегодня это звучит наверное для многих непонятно, но поверьте, я много поездил по миру и видел как гордятся и чтят своих земляков, и как много сделали потомки, что бы гордится своей историей. А город будет, красивый, современный, благоустроенный, там будут новые микрорайоны, торговые центры, парки. У нас будет традиционный марафон в городе.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- Хочется пожелать мира, любви веры в себя и чтобы мысли всегда были светлые, потому что мысли материальны. Мечтайте о хорошем – хорошие мечты сбываются.













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