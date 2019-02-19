ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Тарасом Кузыком, "BANKHOTEL"

18 февраля 2019 года в пресс-центре "Сегодня" состоялось интервью с Тарасом Кузыком, Генеральным менеджером "BANKHOTEL", лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Отельный комплекс года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Тарасом Кузыком, "BANKHOTEL" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/acf/9e3/5c6acf9e3709b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/acf/9e3/5c6acf9e3709b.jpg 2019-02-19T10:00:00+02:00 Украина 18 февраля 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Тарасом Кузыком, Генеральным менеджером «BANKHOTEL», лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Отельный комплекс года ".

СПРАВКА:

BANKHOTEL ART CONGRESS HALL гостеприимно открыл свои двери гостям и жителям города 8 июня 2018. Находится отель в исторической части Львова в реконструированном здании бывшего Австро-Венгерского банка.

- Тарас, напомню, что "BANKHOTEL", стал лауреатом национальной премии "Человек года — 2018" в номинации " Отельный комплекс года ". Что для Вас и вашей команды значит эта номинация?

- Перш за все, для мене і моєї команди, участь у такій престижній номінації – це відзначення наших старань та зусиль, які ми протягом минулого року зробили для того, щоб готель відкрився і ми зайняли свою нішу на ринку готелів Львова. Ми дуже багато працювали, і щоб ви зрозуміли, що відкрити готель – це процес, який не відбувається швидко. Дуже багато речей потрібно одночасно встигнути зробити. Нам вдалося підібрати команду і так організувати роботу, що за 10 місяців з моменту реставрації, ми відкрили готель для перших гостей.

- Какое именно здание вы реставрировали?

- Це було приміщення колишнього Австро-Угорського банку, яке було збудоване в 1914 році і функціонувало як банк. Після того, як ми придбали цю будівлю, то єдиним варіантом її цільового призначення було відкрити готель, оскільки Львів на даний момент сильно розвивається в сфері туризму та гостинності, і наш готель став найяскравішим проектом 2018 року.

- Почему такое название у отеля?

- Очевидно, що назва бере свій початок від того, що там раніше був банк, але в нас було дуже багато міркувань з приводу того, як назвати готель, адже вибір назви для будь якого бізнесу є надзвичайно важливим. Ми мали кілька важких ночей, які пройшли в обговореннях і пропозиціях і в кінці повернулися до оригінальної ідеї, яку запропонували наш архітектор Віктор Кудін та дизайнер Ольга Рябова – "BANKHOTEL". Одразу після цього виникла ідея з логотипом – це коліщатко, яке символізує ручку від сейфу.

- Когда состоялось официальное открытие отеля?

- Ця подія відбулася 8 червня 2018 року. Пройшов вже майже рік, але тоді все було настільки швидко і емоційно, таке велике було навантаження, що й не віриться, що пройшло вже стільки часу. Таке зараз відчуття, що презентація відкриття відбулася минулого місяця. В готельній сфері є команди людей, які спеціалізуються саме на відкритті готелів. Це відбувається в великих мережах готелів. Вони подорожують по країнах по проектам, які зазвичай тривають близько двох років, запускають готель, встановлюють стандарти, налагоджують роботу і підбирають команду. В нас відбулося все в подібний спосіб, але в дуже стислі терміни. В нас було все дуже чітко сплановано по дням та місяцям 2018 року, і ми ніяк не могли збитися з цього графіку, бо чітко бачили кінцеву мету.

- Каким стал для Вас минувший год? Чем запомнился?

- Напевно, будівництвом та реставрацією готелю. Я, як Генеральний менеджер готелю, повинен розумітися на багатьох речах і при відкритті готелю, майже пів року пішло на завершення будівництва. Приходилося вирішувати багато поточних ситуацій, щоб не збитися з графіку. Нажаль, в Україні, в сфері будівництва виникає багато проблем тому, що люди не дотримуються взятих на себе зобов’язань. Ми підписували договори, терміни здачі об’єкту, але вони не були витримані, бо свята у Львові – це святе.

- В чем "изюминка" отеля?

- В нашому готелі є конференц зал, який здатен розмістити одночасно до 300 людей для проведення конференцій в театральній розсадці. Якщо говорити про 5-ти зірковий сегмент, то таких залів у Львові немає. Наша унікальність власне в тому, що ми знаходимося в центрі міста і маємо можливість проводити різного типу заходи.

- Какой номерной фонд у отеля?

- У нас є 101 номер, конференц зал на 500 кв.метрів, ресторан "SAFE" на 80 посадочних місць, винний бар "RESERVE" з терасою і нічний арт-бар "SATIRIKON"

- Что такое арт-бар?

- Наш архітектор, Віктор Петрович Кудін, також є карикатуристом, членом клубу "АРХІГУМ" і, власне, він дав почин цьому нічному бару, де є постійно діюча змінна виставка карикатур. На території SATIRIKON ми отримали мікс двох складових: барної справи та художньої – карикатури. Часто ми говоримо, про те що тут поєднаний інтелектуальний гумор з інтелектуальними коктейлями. Ми також з командою барменів ставимо за ціль розвивати барну культуру, у нас представлені авторські коктейлі, маємо цікавий експеримент на тему класичної Bloody Mary – для цього коктейлю спеціально настоюють самогонку на бородинському хлібі з часником, розмарином і трішки підкопчуємо. В результаті отримуємо класичний коктейль, що звучить трішки іншими нотками.

- Какие интересные события проходили в отеле с момента открытия?

- Події ми почали проводити ще до офіційного відкриття. Найбільшим викликом для нас було проведення заходу до Дня Львову. Ми ще зовсім були не готові, але в нас було 10 днів на підготовку і тому все встигли. На цю подію прийшли 420 осіб, все пройшло дуже гарно. Крім цього ми провели святкування Нового року, і було цікавим спостерігати, як приміщення з бізнес обстановкою перетворюється на залу з вечірньою атмосферою, тобто зала є мультифункційною.

- Планируете ли создать свою сеть в Украине? За рубежом?

- Ми дуже зараз наблизилися до реалізації цієї ідеї, це може відбутися в одному з міст України. Тому що багато праці було вкладено у відкриття цього бренду, і я з впевненістю можу сказати, що "BANKHOTEL" зараз на ринку Львова в готельній індустрії вже є бренд.

- Насколько трудно сейчас собрать профессиональную команду в вашем бизнесе? Где вы готовите кадры для отеля?

- Зібрати команду однодумців для мене не було складним завдання, бо я чітко розумів кого саме я хочу бачити на позиціях ключових менеджерів. А вже далі, навколо них, був підібраний інший персонал. Людей важко знаходити, бо не кожен може працювати в сфері гостинності, це не серійне виробництво, тут потрібно посміхатися і любити людей, і не в кожного це вдається. У нас чіткий відбір і правила по яким ми беремо людей на роботу. Але, якщо, у людини "горять" очі до роботи, але вона не є професіоналом, то ми її візьмемо, бо навчити можна всьому. Набагато складніше перевчити людину, та й це не потрібно. Мені повезло, бо я очолив готель, який тільки відкрився, і в мене була можливість створити таку концепцію роботи, яка зацікавила людей. А це в першу чергу впливає на наших відвідувачів, які оцінюють нас на різних рейтингових порталах та залишають свої відгуки. Ми слідкуємо за цими коментарями, і це допомагає нам в роботі. За останніми даними рейтингу, ми маємо практично найвищий показник, який буває в готельній індустрії.

- Какие способы мотивации персонала у вас существуют?

- Є два види мотивації: фінансова і не матеріальна. І для мене, перш за все, важлива атмосфера, яка панує в колективі. Я завжди даю можливість людям розвиватися, втілювати свої задуми та ідеї. Це дає можливість людям насолоджуватися своєю роботою. Бо, погодьтесь, немає нічого гіршого, коли людині не цікаво те, що вона робить.

- Как Вам удается соблюдать высокое качество обслуживания в отеле?

- В першу чергу це команда, інвестор, який є перфекціоністом і генерує багато ідей на основі свого досвіду. Команда, якій не байдуже, ніхто не ховається у функціональні схованки, всі вмотивовані на створення унікального продукту на ринку. Багато працюємо над діджиталізацією бізнес-процесів, які автоматизують певні повторювані процеси і дозволять максимально оперативно опрацьовувати запити від гостей.

- Возникали ли печальные ситуации бытового плана, которые приводили к конфликтам с постояльцами?

- Я скажу так, чи бували побутові ситуації в яких гості мали зауваження – так. Чи бували побутові ситуації в яких гості мали зауваження і ми до них не прислухалися і не вирішили це питання – ні.

- Кто чаще всего останавливается в Вашем комплексе – украинцы или гости из-за границы?

- На даний момент більшість гостей українці, оскільки ми є бізнес готелем з великим конференц-холом, і, відповідно, у нас проходить багато заходів, організаторами яких є компанії, які працюють в Україні. Але також є великий відсоток іноземців, які до нас приїжджають.

- Где Вы находите клиентов?

- Готель має унікальний, без перебільшень, простір для проведення подій, як бізнес, так і святкових, тому зараз маємо багато корпоративних гостей, які дізналися про нас з різних джерел: інтернет, особисті знайомства, рекомендації. Пишаємося, що маємо уже постійних корпоративних гостей. Щодо індивідуального сегменту в цьому напрямку ми рухаємося, тішать перші результати, ми отримали найвищу відмітку серед готелів преміум сегменту Львова від гостей, що забронювали номери через найпопулярнійший серед європейських туристів сайт-агрегатор booking.com.

- Кто из известных личностей отдыхал в Вашем комплексе?

- Зірки естради, представники міжнародних компаній, високопосадовці.

- Если бы у Вас была возможность, кого бы Вы пригласили отдохнуть к себе в отель из известных личностей?

- Я хотів би запросити людей, які вплинули якоюсь мірою на наш світ, наприклад, Біл Гейц, Ларрі Пейдж та Сергій Брін.

- Какой зарубежный отель является для вас образцом для подражания или эталоном качества?

- Це готель в Нюрбергу. Це один з найкращих конференц готелів у Європі, має багато нагород, і я сподіваюся, що ми зможемо дуже багато чого втілити в нашому готелі з їх ідеології.

- Что делает отель по-настоящему пятизвездочным?

- Вміння потурбуватися про гостя. Проаналізувати правильно усі точки дотику гостя з готелем і забезпечити в цих місцях неочікуваний wow-ефект. Від оригінального привітання з особистим підписом генерального менеджера до подушкового та книжкового меню в номері та прогнозу погоди на наступний день під час вечірнього сервісу, від спеціальної вішалки для шовкових речей у шафі до спеціальної техніки, що дезинфікує подушки для гостя. Справа в деталях.

- Какие у Вас любимые места для отдыха? Где любите проводить отпуск?

- Я люблю проводити час із сім’єю. Люблю гори.

- Тарас, получается ли у вас во время пребывания в других отелях отдохнуть как простой обыватель?

- Однозначно, що ні, бо профдеформація – це не міф. Кожного разу помічаєш всі тонкощі, але щоразу це новий досвід. Я завжди намагаюсь дізнатися більше про готель, в якому перебуваю на відпочинку, знайомитися з Генеральними менеджерами. За кордоном, наприклад, в Туреччині, дуже позитивно до цього відносяться, завжди організовують екскурсії.

- За последние годы сфера обслуживания в Украине изменилась, и по-моему, мнению в лучшую сторону. Однако стандарты обслуживания в отечественных отелях все еще ниже, чем в той же Турции, например. Что нужно изменить, чтобы наши отели могли конкурировать на равных?

- Працювати із командою готелю, люди приїджають до людей, і багато в чому якість сервісу, що надається залежить від команди. Їх мотивація та залученість, розуміння того, що саме ти і саме зараз впливаєш на результат над яким працює ціла команда, що ти можеш створити щось унікальне разом із командою. Також дисципліна і стандартизація.

- Как вы решили заняться гостиничным бизнесом?

- Не я вибрав індустрію, а вона мене. Можна сказати, що це співпадіння в моєму житті. Потрапив в цей бізнес завдяки знанню англійської, багато подорожував та відвідав достатньо готелів за кордоном. В 2006 році запросили на співбесіду на посаду старший адміністратор сформувати команду в новий готель, де відправили в Австрію на тижневе навчання. Так від старшого адміністратора я став керівником рецепції, а згодом мене взяли на посаду генерального менеджера. Секрет такого кар’єрного росту в тому, що я робив більше ніж вимагалось, ніколи не боявся відповідальності, цікавився роботою колег. Також отримав досвід інших країн, побачивши роботу готелю з середини в Естонії та ОАЕ.

- Если вам надоест развивать отельный бизнес, есть ли дело, котором Вы сможете заниматься с таким же энтузиазмом?

- Я навіть не уявляю, чим би я ще міг займатися, крім готельної справи, бо вже більше 15 років працюю в цій індустрії. І мені це дуже подобається. В мене є хобі, яке дає можливість відволіктись від робочих буднів – я дуже люблю садівництво і органічне землеробство і на вихідних цим займаюсь.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- Хочу побажати всім цінувати час. Бо завжди здається, що маємо багато вільного часу, можемо все встигнути. Але зараз час надзвичайно швидкоплинний, ми витрачаємо його в більшості на роботу, на сім`ю – менше. Тому використовуйте його доцільно.







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