ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Татьяной Стрельцовой, "Ходльмаер Логистикс Украина"

20 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Татьяной Стрельцовой, Исполнительным директором "Ходльмаер Логистикс Украина". Компания "Ходльмаер Логистикс Украина" стала лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Лидер логистической отрасли ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Татьяной Стрельцовой, "Ходльмаер Логистикс Украина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e55/343/5c6e55343321a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e55/343/5c6e55343321a.jpg 2019-02-21T10:00:00+02:00 Украина 20 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Татьяной Стрельцовой, Исполнительным директором «Ходльмаер Логистикс Украина». Компания «Ходльмаер Логистикс Украина» стала лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Лидер логистической отрасли ".

- Татьяна, напомню, что Компания "Ходльмаер Логистикс Украина" стала лауреатом премии в номинации – " Лидер логистической отрасли ". Как вы считаете, почему компания попала в списки лауреатов?

- На самом деле для нас это тоже было большой неожиданностью и сюрпризом. В логистике работает очень много компаний и логистика для автомотива достаточно узкая, хоть и значимая, и я думаю, что экспертам было интересно в нашей отрасли найти лауреатов. Как потом мы узнали, нас экспертам посоветовали наши же клиенты. Эта номинация стала признанием нашей длительной и упорной работы.

- Расскажите о компании, как давно она работает на рынке Украины?

- Группе компаний в этом году исполняется 65 лет, но в Украину мы зашли в 2008 году. Нам 10 лет. На рынок Украины мы зашли в начало кризиса, и то, что компания выжила, заняла свою нишу и продолжает наращивать объемы – это большое достижение.

- Для многих компаний кризис является дополнительным стимулом для развития. Так ли произошло с Вами?

- Не могу полностью с вами согласиться, потому что мы работаем в транспорте и осуществляем перевозки автомобилей. И если в кризис объем автомобилей первой регистрации упал в 10 раз с 2008 года до пика 2015 года, то можно себе представить, насколько тяжело было рынку выживать. Многие компании покинули рынок, количество специализированного автотранспорта сократилось в 10 раз. Да, кризис – это возможности, но только если мы говорим о новых технологиях. В транспорте, где мы привязаны к товарообороту, а Украина сейчас страна импорта автомобилей, очень сильно упали объемы.

- Что сложнее – стать лидером в отрасли, или удерживать лидирующие позиции?

- Думаю, что удерживать позиции будет сложнее. Стать лидером – значит чем-то привлечь внимание клиента, сделать что-то неординарное, даже выжить в наше время – уже подвиг. Но когда в стране нестабильная экономическая ситуация, то удерживать лидирующие позиции очень тяжело. Сейчас даже сложно прогнозировать ситуацию на ближайшие 3-5 лет, как того требуют законы бизнеса.

- Что самое главное в бизнесе? Без чего невозможен успешный проект?

- Как сказал Уильям Джеймс : "Ни один проект не может быть успешен без веры. Вера в успех порождает этот же успех". Кто верит – люди, кто работает – команда, человеческий фактор основной в нашей работе, ведь речь идет о специализированной технике, которой управляют специалисты. Вера людей в этот успех и есть залог успеха.

- Сколько человек у вас работает сейчас?

- В Украине работает 20 человек, а всего в компании 1800 сотрудников. Наша компания представлена в 16 странах Европы, 12-ю офисами и подразделениями. По рейтингу занимает шестое место в Европе среди аналогичных компаний нашей отрасли. Мы хоть и не очень крупная компания, но все технологии, традиции и принципы мы внедряем в жизнь и представляем своим клиентам высокий уровень сервиса и качества услуг.

- Какие еще награды и достижения есть у компании?

Украинское подразделение Компании за последние годы является многократным победителем "Национального бизнес-рейтинга", войдя в Топ-100 (золото) по г. Киеву и Топ-100 (серебро) по Украине. А если говорить в целом в Европе, то Компания неоднократно была победителем в различных номинациях Австрийской Торговой Палаты.

Ходльмаер был признан лучшим перевозчиком таких брендов как FIAT Group (2007), RENAULT-NISSAN (2012), CNH ( 2012), SKODA (2018).

- В чем заключается философия компании?

Разработанная в компании программа мотивации всех без исключения сотрудников, называется "MOVE". Это постоянный процесс совершенствования. Цель, которую ставит перед собой управляющий повысить эффективность работы предприятия в основном за счет повышения производительности труда работников, повышения заинтересованности в конечном результате. Каждый из сотрудников компании может участвовать в улучшении рабочего процесса, в котором непосредственно задействован путем подачи "рационализаторского предложения", будь то водитель, приемщик или клерк любого уровня.

Для внесения предложения сотруднику достаточно на ресурсе компании сделать краткое описание своего предложения. После изучения компетентными специалистами более 65% предложений внедряются в производственные процессы, а люди получают вознаграждения от руководства. Эффективность от внедрения такого рода предложений поражает результативностью.

Так как наша компания – это семейный бизнес, приветствуются и семейные династии среди сотрудников. Наша философия заключается в том, что это не работа – это наш второй дом.

Еще одним моментом философии является отношение к людям, сотрудникам с которыми ты работаешь, как к "внутренним клиентам". Это позволяет улучшить качество работы внутри компании, что влияет на качество предоставляемых услуг для конечного потребителя.

Отношения с нашими заказчиками – долгосрочные, что важно?- очень важны цена и качество. И предоставление качественных услуг – это то, что отличает нашу компанию на рынке.

- Говоря об усовершенствовании, Вы имели ввиду постоянное обучение?

- Менеджмент компании уверен, что непрерывное обучение приводит к постоянному совершенствованию мастерства. Каждый человек путем обучения может улучшить выполнение своей работы. Это приводит к саморазвитию, личностному росту, а достигнутые результаты приносят моральное удовлетворение. У нас существует много образовательных программ, тренингов для разного уровня сотрудников.

- Ваша компания международная. Как сотрудники общий язык находят?

- В компании говорят на 25 языках, основными являются немецкий и английский. Наши сотрудники вместе работают, делятся опытом, обогащая ресурс компании своим опытом, знаниями, вкладывая в нее душу.

- На какие качества компания ориентируется при подборе сотрудников?

- Все сотрудники компании владеют иностранным языком. Со стороны компании есть поддержка в этом направлении, мы проводим курсовые занятия.

- Чем Ваша компания отличается от других?

Более чем 60-ти летний опыт компании в сфере логистики готовых автомобилей, позволил нам перенести его в Украину, и предоставить нашим клиентам уровень европейского сервиса. Используя опыт, и, опираясь на принципы, прежде всего общечеловеческие и партнерские, мы с уверенностью можем сказать, что благодаря желанию развиваться и работать, мы добились успехов и уважения на рынке.

- Что можете рассказать об экологичности вашего бизнеса?

- Этот аспект очень важен в компании и социальной ответственности пределяется особое внимание. Благодаря использованию машин с более низкой эмиссией (около 70% парка – выше категории 5EURO), сократились выбросы СО2 на 65 тыс. тонн в год и экологии наносится минимальный вред. Чистый воздух – это будущее наших детей.

Также мы производим возобновляемую энергию благодаря гидроэлектростанции на территориях складов компании в Швертберге (Авcтрия), а также солнечным коллекторным гелиосистемам в Тонгерене (Бельгия), Енеке (Чехия). "GO-GREEN" – корпоративная философия присутствует в каждодневной обыденности нашей компании.

- А не будет ли дешевле сделать весь транспорт электрическим?

- Весь сразу не получится, нет такого ресурса. Это будет происходит постепенно. По прогнозам, уже в 2025 году существенную часть рынка займут электромобили, и уже многие производители грузовиков делают электрические, и, даже само пилотируемые прототипы. И уже даже не верится, что это скоро будет.

- Качество дорог сильно влияет на вашу работу? Как отражается на перевозках? Что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону?

- Для всех потребителей это больной вопрос. У нас асфальт каждую весну сходит вместе со снегом. Артерии нашей страны – это наши дороги, и они забиты "холестерином". Очень многие населенные пункты отрезаны от мира, поскольку дорог там просто нет. Основные магистрали поддерживаются в надлежащем виде, однако общее состояние дорог в стране в плачевном состоянии. Транспортировка по таким дорогам влияет на износ техники, поломки, регулярную смену шин. Есть государственная программа на ближайшие три года, задачей которой является хотя бы соединение всех областных центров Украины между собой. И будем надеяться, что ее реализуют.

- С какими еще трудностями сталкиваются грузоперевозчики?

Помимо плохих дорог и коррупции, на работу перевозчиков негативно сказалось повышения топлива с 22 до 30 грн за литр (в среднем), что в конечном счете повлияет на конечные цены товаром для потребителей, т.е. для нас с Вами.

Для перевозчиков, осуществляющих международные транспортировки, больным оказался вопрос нехватки Польских дозволов, которые в прошлом году закончились ранее обычного – уже в октябре! Новая система распределения по пунктам выдачи дозволов предусматривает равную разбивку на 12 месяцев, и, уже имеем опыт января – нехватку в конце месяца и трехдневные пробки на пограничных пропускных пунктах в начале февраля. А ведь январь- месяц не самый лучший по товарообороту.

- Каким был для компании 2018 год?

- Год был очень продуктивным и пролетел как один день. Этот год мы посвятили организационным и структурным вопросам внутри компании, так как наша корпорация растет, и становится важным вопрос координации внутри компании. Был произведен переход на использование машин только категории ЕВРО5 и ЕВРО6, которые соответствуют Европейским стандартам, были установлены системы навигации на грузовики, перешли на систему онлайн заказов.

- Какие планы на 2019?

- Как у всех – важно удержать лидирующие позиции, увеличить обороты, повысить качество. В этом году будет непросто, но наша задача выйти на уровень прошлого года, и по возможности, его улучшить. Планируем расширение бизнеса и автотранспорта.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- Хочу пожелать всем нам оптимизма и терпения, нам это очень нужно!















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