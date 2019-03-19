ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Вадимом Гаевым, Новопсковским поселковым главой

18 марта 2019 года в пресс-центре "Сегодня" состоялось интервью с Вадимом Гаевым, Новопсковским поселковым главой, лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года – 2018". Номинация – "Лидер ОТО года".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Вадимом Гаевым, Новопсковским поселковым главой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0a5/3e4/5c90a53e4f914.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0a5/3e4/5c90a53e4f914.jpg 2019-03-19T11:03:00+02:00 Украина 18 марта 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Вадимом Гаевым, Новопсковским поселковым главой, лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года - 2018". Номинация - "Лидер ОТО года".

- Вадим, Ви стали лауреатом національної премії "Людина року – 2018" у номінації "Лідер ОТГ року". Що для Вас значить ця номінація?

- Для мене це дуже великий кредит довіри. Я не сподівався, що мою персону будуть номінувати на таку поважне звання. Зразу ця новина була певним шоком, бо багато моїх колег, голів ОТГ, мають набагато більше досягнень. Вони для мене є взірцем, на який я рівняюсь, переймаю досвід та інновації і впроваджуємо їх з командою в життя.

- На кого саме рівняєтесь?

- Я спілкуюсь з багатьма мерами міст. Ми навчались в Академії Лідерства від Ради Європи. Там я познайомився з дуже цікавими людьми. Прикладом для мене є Юрій Бова з Сумської області. Він вже не першу каденцію відбуває на цій посаді і має дуже багато досягнень. Там ми буваємо на різних заходах, вони є переможцями в різних практиках місцевого самоврядування, які для нашого ОТГ є корисними.

- Як давно Ви займаєте цю посаду?

- В 2015 році мною було прийняте рішення балотуватися на цю посаду, в жовтні відбулись вибори, а вже з листопада я приступив до виконання обов’язків голови Новопскова.

- Як сім’я сприйняла Ваше рішення балотуватися?

-Звісно, перед прийняттям цього дуже важливого рішення, я спілкувався з усіма членами родини, ми проговорювали різні варіанти. До цього я був керівником телекомунікаційного підприємства. Але мені хотілось в житті щось зробити не тільки для сім’ї, але й для громади, в якій живу. Тоді ми все обговорили, але не до кінця розуміли те, наскільки потрібно буде включитися в роботу, але спочатку підтримка в мене була. Потім, коли всі зрозуміли, як робота поглинає вільний час, його не вистачає на спілкування та подорожі, то почались дискусії в родині. Але ми знайшли спільну мову, і на сьогодні я маю велике бажання продовжувати працювати.

- Коли була створено ОТГ?

-Наша громада була створена першою в Україні. Рішення про це було прийняте 15 липня 2015 року. На той момент я ще не був на посаді. Попередній голова сільської ради з командою займалися цим об’єднанням.

- Пам’ятаєте свій перший робочий день на новій посаді?

- Пам’ятаю як зараз, прийшов, сів за стіл селищного голови і переді мною поклали дві великі папки з документами. Я почав їх гортати і зрозумів, що нічого не розумію. Звісно, коли я балотувався на посаду, то люди питали, якими будуть мої перші дії, я тоді відповідав, що почну з навчання. Бо це нова для мене справа. Навички керівника в створенні бізнесу вони корисні для життя, але не в новій роботі. Але в дуже короткі строки я навчився багатьом речам і включився в роботу. В мене виникли запитання до Закону про створення територіальних громад і ми були ініціаторами внесення деяких правок до нього.

- Які саме правки?

- Це швидше були ініціативи, а не готові правки. Ми розуміли недосконалість цього Закону. В нас на той час працював офіс реформ і ми активно співпрацювали з його представниками. І потім всі ініціативи системно розглядались далі.

- Як можете оцінити реформу децентралізації: плюси та мінуси?

- Для мене це сама ефективна реформа, яка впроваджується в Україні. Вона вже показала найкращий результат. Його видно в відремонтованих дорогах, тротуарах, дитячих садочках та школах, в вуличному освітленні. Інші реформи потребують оцінки, наприклад медична. Щоб зрозуміти її результативність, потрібно звернутись до лікаря. А тут є зразу результат для кожного жителя громади, та й для кожного українця також, бо фінансова децентралізація дала можливість потужного розвитку міст.

- Хто ви за освітою?

- Своє навчання я почав в Луганському будівельному технікумі, потім продовжив в Східно-Українському Університеті ім. В. Даля, а зараз я навчаюсь в Державній Академії при Президенті України.

- Як підбирали команду для роботи?

- Я завжди розумів який існує дефіцит кадрів саме в нашому регіоні і в громаді і професіоналів буде знайти важко. Тому, по кожній окремій посаді ми структурно підходили до пошуку. Це не був формальний конкурс, а були співбесіди, зустрічі і часом навіть "заманювали" людей на роботу. Бо термін перебування на посаді досить короткий, а обсяг роботи, яку потрібно зробити, великий. Цей процес підбору спеціалістів триває по сьогоднішній день. Вакантною є посада керівника відділу ЖКГ. Це дуже важлива сфера для нашої громади, тому шукаємо не випадкову людину, а таку, яка зможе внести системні зміни.

- З чого почали свою роботу?

- Для нашої громади дуже важливою була інфраструктура. На той момент в ОТГ були відсутні дороги, зруйновані тротуари, холодні державні установи та дитячі садочки, чорні дахи на школах. На той момент на балансі селищної ради були тільки дитячі садочки, тому ми розпочали з них. Провели енергозберігаючі заходи, замінили вікна, двері. Далі почали ремонтувати дороги, які були в нас на балансі, в місцях найбільшого скупчення людей. Потім ми зрозуміли, що потрібно залучати людей в громаді до прийняття рішень, неможливо одноосібно приймати рішення і очікувати на успіх. Думку людей завжди потрібно враховувати. Потрібно було зробити так, щоб люди зрозуміли, що від них багато чого залежить і саме вони спливають на зміни, які відбуваються навколо.

- Як саме Ви долучали людей до проектів?

- Ми розпочали з такого інструменту як "Бюджет участі". Він активно впроваджувався в інших громадах. Ми його започаткували в 2016 році і почали приймати проектні заявки, але ні одної не зібрали. Бо люди не повірили, що вони дійсно можуть впливати на своє життя, створити парковки, тротуари, зони для відпочинку. І в тому році ми писали проекти самі, залучали людей для збору підписів. І в 2017 році вже були реалізовані перші десять проектів, і вже тільки тоді люди зрозуміли важливість їх участі. Ще ми започаткували проект під назвою "Формуємо бюджет разом". Збираємо інформацію через різні канали зв’язку від людей, щоб дізнатися їх потреби і що саме врахувати при формуванні бюджету.

- Чи спілкуєтесь з населенням в соціальних мережах?

- Так, я маю сторіночку в фейсбуці, також є сторінка селищної ради. Люди звертаються особисто, дають рекомендації, консультуються.

- Які головні події відбулися в 2018 році?

- Ми відкрили сучасний Центр надання адміністративних послуг в частині приміщень будинку культури, які фактично не використовувались. Зараз в ньому можна отримати ID-картки, оформити закордонний біометричний паспорт, загалом біля 70 адміністративних послуг соціального спрямування. Ще важливим стало те, що ми з нуля збудували дорогу по вулиці Б.Хмельницького.

-Які інвестиційні проекти розглядаєте для розвитку громади?

- Ідей та ініціатив дуже багато, ми звертаємось до різних фондів та організацій, які працюють в нашій області і мають грантові можливості. Але, сказати зараз стовідсотково, що проекти будуть реалізовані я не можу. Ми мріємо ефективно управляти твердими побутовими відходами, вже створили перший етап сортування пластику, потім плануємо сортувати папір, скло та метали. Але якщо перший етап вже реалізований, то наступні виклики дуже великі, бо потрібна сортувальна станція, потрібно закінчити будівництво полігону твердих побутових відходів, потрібна спецтехніка. Також для нашої громади надзвичайно важлива енергетична незалежність та безпека. І ми хочемо створити лінію по виготовленню палетів та перевести комунальні установи на твердопаливну роботу, для альтернативи газу. Сировина для цього в нас є.

- Чим Новопсковська ОТГ є цікавою для туристів?

- Наш край є надзвичайним. Маємо дві прекрасні річки, крейдяні бугри, а також ми започаткували власний бренд "Щасливий крейдяник", його можна придбати. Також важливим є те, що у нас відсутні потужні промислові виробництва. У нашої ОТГ дуже великий рекреаційний та туристичний потенціал. До нас активно навідуються відпочивати жителі з сусідніх районів. І це не тільки влітку, а також взимку. У нас є ініціатива від жителів і було започатковано "Іковель". Є село Ікове і там є локація, де взимку можливо кататися на лижах, бордах та санчатках. Там дуже активно відпочиває вся громада.

- Які плани в ОТГ на найближчий час?

- Планів дуже багато, хочемо придбати спецтехніку для більш ефективного обслуговування території громади, хочемо відремонтувати школи, бо сторінку стратегії по ремонту дитячих садків ми вже перегорнули. Ще плануємо створити новий освітній простір – це для нас дуже великий виклик і всі сили плануємо прикласти для цього.

- Якими досягненнями на посаді Ви пишаєтесь?

- Я пишаюсь створенням команди, яка успішно реалізовує всі заплановані проекти та ініціативи. Це справжні професіонали своєї справи, дуже відповідально відносяться до своєї роботи.

-Що можете побажати нашим користувачам?

- Хочу побажати активно долучатися до роботи в своїх територіальних громадах. Бо, до цієї посади я й сам не вірив, що можу впливати на позитивні зміни. Але зараз переконаний, що кожен громадянин своєю ініціативою на будь-якому рівні може щось змінити.











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