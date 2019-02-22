ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Владимиром Осадчуком, "КОФКО Агри Ресорсиз Украина"

21 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Владимиром Осадчуком, Генеральным директором "КОФКО Агри Ресорсиз Украина", лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года – 2018". Номинация – "Аграрий года".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Владимиром Осадчуком, "КОФКО Агри Ресорсиз Украина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd6/a4e/5c6fd6a4e9e30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd6/a4e/5c6fd6a4e9e30.jpg 2019-02-22T15:00:00+02:00 Украина 21 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Владимиром Осадчуком, Генеральным директором «КОФКО Агри Ресорсиз Украина», лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года - 2018". Номинация - "Аграрий года".

СПРАВКА:

ООО "КОФКО Агри Ресорсиз Украина", была основана в 2008 году. В последние сезоны ООО "КОФКО Агри Ресорсиз Украина" занимает одно из лидирующих мест среди экспортеров зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки. На данный момент ООО "КОФКО Агри Ресорсиз Украина" входит в группу компаний COFCO International. В Украине КОФКО Агри также представлена тремя зерновыми элеваторами (ООО "Белгравия", ООО "Юнигрейн-Базис ", ООО "Новоалексеевский элеватор"), заводом по переработке семян подсолнечника – ООО "Сателлит" и портовым зерноперевалочным комплексом – ООО "ДССК".

- Вы стали лауреатом премии Человек года в номинации Аграрий года. Как вы считаете, почему вас номинировали?

- Этот вопрос следует задавать экспертам Высшего Академического Совета программы, которые поддержали меня. Могу лишь предположить, что это – результат нашей деятельности и те показатели, которых мы в последние три года добиваемся в Украине. Думаю, что это и дало экспертам повод номинировать меня.

- Почему начали работать именно в аграрном бизнесе?

- Можно смело говорить, что наш мир всегда будет нуждаться в продовольствии, но в моем случае это призвание, которое сформировалось и передалось от деда к отцу, а от отца ко мне. Дед еще до революции имел свое большое хозяйство, свою землю. Потом отец учился и работал в агросфере и когда мне пришлось выбирать ВУЗ, я без колебаний отправился в сельхозакадемию. С этого все началось, позже, когда начался переход от советской системы к независимой Украине, аграрное образование стало востребованным, особенно – в направлении торговой и внешнеэкономической деятельности.

- Расскажите немного о компании?

- Я представляю компанию КОФКО Агри Ресорсиз Украина, которая входит в большую международную компанию КОФКО Интернешнл. В свою очередь КОФКО Интернешнл является частью китайской государственной корпорации КОФКО Корпорейшн. В Украине КОФКО представлено семью предприятиями: торговый офис в Киеве, портовый терминал в Николаеве, завод по переработке семян подсолнечника в Мариуполе, 3 элеватора, которые находятся в Херсонской, и Днепропетровской областях.

- Какие основные направления деятельности?

- Наша основная деятельность – это приобретение и экспорт сельскохозяйственной продукции, в частности зерновых и масличных культур, а также переработка семян подсолнечника с целью производство подсолнечного масла и шрота, которые мы также экспортируем на рынки Европы, Северной Африки и Азии.

- Какие основные принципы работы компании?

- Наша корпоративная культура называется Солнечная культура, она же Sunshine Culture. Она определяет наше видение: создание глобальной агропромышленной компании, которая станет мировым лидером в поставках сельскохозяйственной продукции. Наш девиз — "Одна команда, один голос, одна КОФКО и одна мечта".

- Расскажите о коллективе.

- У нас коллектив не очень большой, но для нашего бизнеса он внушительный: 587 сотрудников по всей Украине. В киевском офисе -около 70 человек. Приблизительно по 200 на предприятиях в Мариуполе и Николаеве. Элеваторы – от 40 до 50 сотрудников. Кроме этого, команда делится по функциональным направлениям: есть коммерческая служба, служба логистики, есть службы производственные, технической поддержки, лаборатории, ну и конечно же вспомогательные направления, такие как бухгалтерия, финансы, управление персоналом, IT и т.д.

- А как подбирают персонал?

- Вы знаете, на сегодняшний день есть определенные проблемы в Украине с трудовыми ресурсами и поиском высококвалифицированных и заинтересованных в работе людей. В соискателях мы прежде всего ценим опыт, инновационность, умение работать в команде, гибкость и умение выстраивать коммуникации. Учитывая сложности на рынке труда и нехватку готовых специалистов сейчас мы меняем концепцию привлечения новых сотрудников путем подготовки молодых специалистов под наши потребности. Так, мы ищем молодых людей в ВУЗах, заинтересовываем их принять участие в программе подготовки молодых специалистов (она называется BRIGHT Trainee Program) с последующим предоставлением постоянной работы в нашей команде.

- Кто потребитель вашей продукции? Большая часть остается в Украине или уходит на экспорт?

- Так как КОФКО – китайская компания, то в первую очередь, мы удовлетворяем спрос и потребности нашей материнской корпорации. Основными рынками сбыта также являются: Европейский Союз, страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Время от времени отправляем продукцию в США и Мексику. Т.е. практически весь мир.

- Как удается в сложных экономических условиях удерживать рынки сбыта? Какие рынки для Вас важнее?

- Концепция компании КОФКО Интернешнл – выстроить полноценную цепочку поставок от товаропроизводителя до конечного потребителя и гарантировать покупателю поставку товара своевременно, с надлежащим качеством и количеством.

Как говорилось ранее, мы готовы поставлять продукцию на любые рынки, где наша продукция конкурирует и имеет спрос.

- Какие новые технологии у вас появились за прошлый год?

- Мы всегда внимательно следим за новыми веяниями и практиками. Хотел бы подчеркнуть, что наша компания всегда уделяет пристальное внимание защите окружающей среды и безопасности производства. Для этого на элеваторах и заводе мы отказались от сжигания газа, угля или дизельного топлива для сушки и перешли к твердотопливному материалу, который мы получаем от очистки зерновых и масличных культур. Мы очень пристально следим за безопасностью и автоматизацией, чтобы уменьшить количество потерь и несчастных случаев на производстве. Так, за прошлый год по всей группе компаний в Украине количество несчастных случаев равно нулю. И это заслуга всего коллектива, отделов охраны труда и безопасности. Более того, мы требуем соблюдения наших правил всеми подрядными организациями, которые с нами сотрудничают или выполняют работы на наших объектах.

- В Англии вырастили самое дорогое поле ячменя. Секрет дороговизны в том, что процесс выращивания был полностью компьютеризированным. Когда в Украине могут быть доступны подобные технологии?

- Я вам скажу, что я в этом бизнесе уже более 25 лет и в Украине каждый год товаропроизводитель внедряет что-то новое. Он постоянно следит за технологией производства. Если взять 90-ые, то тогда Украина не могла выращивать больше 30-33 млн. тонн зерновых. Начиная с 2005 года в Украине каждые пять лет происходит довольно ощутимый прогрессивный скачек в производстве сельскохозяйственных культур. На сегодняшний момент Украина уже выращивает больше 70 млн тонн зерновых и это еще не предел, т.к. наша земля может давать еще больший урожай. Это все связано с тем, что товаропроизводитель/фермер повышает культуру выращивания, улучшает все технологические процессы. Сегодня мы видим технику, которая практически вся новая. Это высококлассная, высокопродуктивная и энергосберегающая техника. Я считаю, что действительно самый большой прогресс, который Украина имеет за 27 лет независимости – в сельском хозяйстве.

- Какие можете предположить технологии будущего лет через 10-15?

- Уже сейчас трактора работают с использованием технологии GPS, где кроме выделенных контуров полей, контролируется норма внесения удобрений или посева, количества посевных единиц. Мы становимся высокотехнологичными. В Китае уже есть трактора, которые работают вообще без механизаторов. Я думаю, что в скором будущем это станет возможным и у нас.

- Чем запомнился 2018 год? Какие новые достижения у холдинга?

- Самое главное достижение – мы сумели достичь бюджетных показателей, которые перед нами поставили наши акционеры. Кроме этого, в прошлом году нашему украинскому офису исполнилось 10 лет. Ну и главное то, что мы сумели сохранить коллектив единомышленников и созидателей.

- Украина занимает первое место по производству зерновых в мире, но хлеб с каждым днем дорожает, в связи с чем, это связано?

- Это вопрос, который связан не только с зерном. Да, цена на пшеницу имеет тенденцию к колебанию, то есть она не постоянна, а изменяется в зависимости от конъюнктуры, периода, погоды и т.д., но в структуре производства хлеба и доставки его на полку магазина, кроме пшеницы есть и иные компоненты, которые влияют на себестоимость значительно сильнее. Это энергоресурсы, логистика, заработная плата и т.д. Поэтому я бы не связывал повышение цен на хлеб с подорожанием именно зерна. Почему-то, когда стоимость пшеницы падает, хлеб не дешевеет.

- Расскажите о социальной ответственности Вашего бизнеса. Кому Вы помогаете? Кого поддерживаете?

- Ну, во-первых, у нас выделяются определенные бюджеты под различные социальные программы. В Мариуполе мы плотно сотрудничаем с городским советом в отношении социальной поддержки школ, детских садов и больниц. В Николаеве очень тесная работа идет с Заводской районной администрацией города, где мы уже давно оказываем помощь музыкальным школам и другим социальным объектам района. В сельской местности, в местах расположения наших элеваторов, мы тоже помогаем школам, детским садам, домам престарелых. Кроме этого, наш коллектив принимает непосредственное и активное участие во всех подобных проектах – собираются необходимые вещи, продукты и наши сотрудники доставляют их по назначению.

- Легко ли быть управленцем? Строгий ли вы руководитель?

- Очень интересный вопрос. Руководитель, в первую очередь, должен быть управленцем, уметь правильно организовать процесс, контролировать и поддерживать его, чтобы "маховик" дальше работал. Строгий ли я руководитель? Все зависит от ситуации. В жизни я очень открытый и простой человек, всегда стараюсь находить понятные и доступные слова, чтобы убедить или мотивировать сотрудника к выполнению той или иной задачи. Да, бывают моменты, когда надо быть строгим. Исключительно для того, чтобы человек осознал цену ошибки, и постарался избежать ее повторения.

- Используете ли импортные технологии, внедряя их в Украине? Если да, то, что вам кажется удачным из заимствованного опыта и чем, из собственного можем гордиться мы?

- Мы используем как отечественное оборудование, так и импортное. Самое главное, чтобы это было производительное, практичное, технологичное и энергоэффективное оборудование с минимальными затратами на обслуживание.

- Как справляетесь с таким большим коллективом?

- Главное – это своевременная коммуникация с менеджерами активов и подразделений. Также, четкое распределение функциональных обязанностей в коллективе с постоянной обратной связью и обменом опыта. Все это должно подкрепляться поддержкой компании для удовлетворения нужд сотрудников.

- Как подбираете персонал?

- Как и все – собеседования, тестирования и рекомендации с рынка.

- Много ли у вас в компании молодых специалистов?

- Должен отметить, что наш коллектив достаточно молодой и амбициозный.

- Какими проектами гордитесь лично Вы?

- Наверное, самый репрезентативный проект – это зерновой терминал в Николаевском морском торговом порту. Мы начинали с нуля, доказывали нашему руководству и совету директоров целесообразность. Тогда был сложный период – 2014 год, когда только начинались военные действия в Украине. Невероятными усилиями нам удалось убедить наш совет директоров, что это проект интересен и за полтора года мы имплементировали его на практике. Все строительство было организовано и структурировано по этапам, была внедрена система контроля с целью соблюдения использования бюджета. Была правильно организована работа по введению этого объекта в эксплуатацию, которая позволила с первого раза запустить терминал в полную мощность. В итоге этот объект имеет очень хорошую маржинальность для нашего бизнеса в Украине.

- Как в вашей компании сотрудники повышают квалификацию?

- Хороший вопрос. В первую очередь это конференции и семинары, которые проводятся в Украине или за рубежом. Наши сотрудники участвуют в различных форумах или практических занятиях в соответствии с потребностями рынка или изменениями в законодательстве. У нас хорош налажен обмен опытом между предприятиями по всему миру, наших сотрудников часто приглашают для обмена знаниями на предприятия корпорации в Южной Америке, Африке, Азии. В свою очередь мы приглашаем специалистов других предприятий или поставщиков оборудования в Украину для повышения квалификации или улучшения производительности. Мы проводим постоянный аудит и оценку знаний сотрудников, чтобы отслеживать, какие навыки необходимо улучшить или добавить.

- Приходилось ли "переманивать" профессионалов у конкурентов? Что было решающим аргументом в борьбе за нужного специалиста?

- Раньше – чаще, теперь – значительно реже, стараемся растить своих. Но для редких позиций, когда собственной экспертизы не хватает, приходится иногда выходить на рынок труда для их поиска. Решающим аргументом была и остается польза, которую такой специалист может принести компании в средней и долгосрочной перспективе.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- В первую очередь хочу пожелать всем мира! Чтобы у нас в Украине, все институты власти и бизнес интерпретировали законы одинаково, а правоохранительные и контролирующие органы принимали решения без какой-либо предвзятости. Парламент и Правительство работали над упрощением процесса ведения бизнеса. Это позволит иностранному инвестору быть уверенным в защите своих инвестиций и инвестировать в производство, которое будет оставлять добавочную стоимость в нашей стране.













Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Владимиром Осадчуком, "КОФКО Агри Ресорсиз Украина"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.