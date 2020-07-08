"Человек с большим опытом": министр финансов рассказал, кто возглавит Нацбанк

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины. В интервью сайту "Сегодня" Марченко поделился своим видением кандидата на важный пост. По его мнению, такой человек должен обладать "дипломатическим талантом".
"Прежде всего это должен быть человек с большим опытом – банкир, макроэкономист. Он должен иметь дипломатический талант. Важно, чтобы этот человек имел доверие банковской системы и его воспринимали наши международные партнеры и инвесторы", – объясняет Марченко.
Отвечая на вопрос, министр финансов также выразил надежду, что подходящая кандидатура будет найдена уже скоро.
"Я надеюсь, что такая профессиональная кандидатура будет найдена в ближайшее время, ее поддержит парламент, и дальше мы начнем сотрудничество с новым руководителем Нацбанка", – говорит Марченко.
Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте на сайте "Сегодня".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины 2 июля.
После отставки Смолия исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя стала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Позже в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", министр финансов Сергей Марченко объяснил, что на Якова Смолия никто не оказывал давления, а была профессиональная дискуссия.
Смотрите на видео, как это было:
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