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"Человек с большим опытом": министр финансов рассказал, кто возглавит Нацбанк

8 июля, 16:16

Игорь Рец , Александра Романюк

Новый глава НБУ должен обладать “дипломатическим талантом”

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины. В интервью сайту "Сегодня" Марченко поделился своим видением кандидата на важный пост. По его мнению, такой человек должен обладать "дипломатическим талантом".

"Прежде всего это должен быть человек с большим опытом – банкир, макроэкономист. Он должен иметь дипломатический талант. Важно, чтобы этот человек имел доверие банковской системы и его воспринимали наши международные партнеры и инвесторы", – объясняет Марченко.

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Отвечая на вопрос, министр финансов также выразил надежду, что подходящая кандидатура будет найдена уже скоро.

"Я надеюсь, что такая профессиональная кандидатура будет найдена в ближайшее время, ее поддержит парламент, и дальше мы начнем сотрудничество с новым руководителем Нацбанка", – говорит Марченко.

Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины 2 июля.

После отставки Смолия исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя стала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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Позже в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", министр финансов Сергей Марченко объяснил, что на Якова Смолия никто не оказывал давления, а была профессиональная дискуссия.

Смотрите на видео, как это было:

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НБУ Сегодня Украина марченко Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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