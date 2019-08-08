Чем доволен украинский народ: результаты социсследования

Украинцев устраивают работа и интимная жизнь, но беспокоят безопасность и экономика

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Недавно социологи выясняли, как украинцы относятся к экологии. Оказалось, что наши соотечественники готовы сортировать мусор, но не отказываться продуктов животного происхождения. В этот раз исследования коснулись общей удовлетворенности жизнью. Как показали результаты опроса КМИС, украинский народ доволен своими детьми и работой, а вот экономикой и безопасностью в стране — не особо. Как у нас относятся к разным сферам жизни, узнали новости "Сегодня".

Дети и семья

По данным исследования, почти половина (47%) наших соотечественников довольны тем, как складывается их жизнь. Это на 7% больше, чем два года назад. В то же время сегодня 20% не видят причин радоваться своей жизни. Еще четверть удовлетворены своим существованием настолько же, насколько не удовлетворены.

"Жизнью чуть больше довольны молодые люди, чем старшее поколение", — отмечают эксперты.

И добавляют, что удовлетворенность зависит от финансового положения: менее обеспеченные граждане реже заявляют, что довольны жизнью.

Если говорить о разных аспектах быта, то больше всего украинцев радуют близкие — об этом рассказали 77%. Столько же высоко люди оценивают развитие своих детей, а еще — свое поведение по отношению к окружающим и поступки других по отношению к ним самим. Недовольны же перечисленными сторонами жизни только от 3% до 9%.

Интим и природа

70% респондентов положительно оценивают свои знания и навыки. Тех, кого они вовсе не устраивают, — лишь 7%. Больше половины не жалуются на свою работу, а откровенно недовольны ею — 16%. У нашего народа, похоже, все в порядке и с сексом: интимной жизнью довольны 62% и только 11% — нет. Больше половины граждан признают приемлемыми свои бытовые условия и свою независимость. Почти половина опрошенных вполне довольна участием в общественной жизни, состоянием природы вокруг и возможностью влиять на свою судьбу.

В топе самых проблемных сфер жизни украинцев оказались экономика и безопасность страны — только 5% и 11% удовлетворены ними, а 83% и 64% имеют к этим аспектам серьезные претензии. 62% респондентов не уверены в завтрашнем дне, а 57% жалуются на свое материальное положение. Самым неоднозначным аспектом оказалась возможность реализовать себя: 32% вполне находят ее, а 31% — нет.

Свое — лучшее

По словам экспертов, людям свойственно положительно оценивать аспекты, касающиеся лично их и ближайшего окружения.

"Многие считают, что выкладываются на полную в сферах, которые по большому счету зависят только от них (семья, интим, работа), а потому публично чаще всего заявляют о позитивных результатах своих усилий. Государство же в последнее время народ не особо радует, и достижения властей часто обесцениваются", — рассказала психолог Ирина Данченко.

Пляшем от постели. Наш народ удовлетворен сексом и работой

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка рассказала можно ли отнести украинцам к бедным народам и о том, почему прибедняться – наша национальная черта.

Также недавно украинцы были признаны самой сексуальной нацией:

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