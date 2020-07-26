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Чем лечить COVID-19: в Минздраве назвали новый препарат

26 июля, 16:54

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В протокол лечения внесли изменения

Министерство здравоохранения Украины изменило протокол лечения коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, в протокол добавили препарат "Дексаметазон", а исключили из него "Лопинавир" и "Ретонавир".

"Министерство здравоохранения на прошлой неделе провело очередное заседание нашей рабочей группы, которая состоит из ведущих специалистов нашей страны. Были внесены изменения в протоколы лечения. Был добавлен препарат "Дексаметазон". Я бы хотел отметить, что это гормональный препарат, очень четко расписана схема, каким образом он используется, применяется при каких состояниях. Он применяется исключительно при кислородно зависимых состояниях", – отметил министр.

Степанов добавил, что этот препарат нельзя использовать без наблюдения врача.

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Напомним, за прошедшие сутки, 25 июля, в Украине зафиксировано 920 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 64 849.

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