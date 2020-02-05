Как уберечься от гриппа, и сколько это стоит: советы медиков

Те, кто обращается к докторам, в результате платят за лечение меньше всех

Из-за гриппа и ОРВИ в Украине продолжают закрывать школы на карантин. Сегодня на вынужденные каникулы ушли ученики ряда школ в Ровенской и Львовской областях.

При любых проявлениях болезни рекомендуют обращаться к врачу.

Корреспонденты "Сегодня" подсчитали – во сколько обойдется лечение от гриппа и простудных заболеваний в этом году.

Киевлянка Надежда, которую мы встретили в одной из столичных аптек, говорит, что болеет часто, но лечится сама. Спрашиваем – во сколько ей обходится такое самолечение.

"В 117 гривен, по-моему, обошлось. Чаи брала, в основном", – говорит киевлянка Надежда.

И хотя эпидемии гриппа в Украине пока нет, в аптеках в большом спросе ныне – противовирусные препараты.

"Если взять противовирусные препараты, стоимость самого простого безрецептурного препарата в количестве десяти таблеток – это где-то начиная от 30 гривен. Цена более серьезных препаратов, рецептурных, может доходить до 600-700 гривен", – говорит заведующий киевской аптеки Александр Ломако.

Самые дешевые таблетки от кашля и боли в горле стоят около 20 грн. Одни из самых дорогих – 200 грн. Почти в таком же диапазоне цены и на спреи для носа. Жаропонижающие аппараты стоят от 70 грн. Самые дешевые из того, что покупают для защиты от вирусов – маски.

"Туристы из Азии приходили, покупали пачками. Наши люди покупают, как правило, по 5-10 штук, не более", – говорит заведующий аптекой Александр Ломако.

Таким образом, поход в аптеку может обойтись в несколько сот гривен. Сумма в чеке может быть и значительно больше – более тысячи. У продавщицы Оксаны – своя математика. Взвешивает нам витамины – имбирь и лимон.

"Это будет стоить девять гривен. Это можно будет в течение месяца пить чай нормально. Для профилактики. А антибиотики дороже стоят", – говорит продавец Оксана Зверь-Леонова.

В спросе, говорит Оксана, сейчас еще чеснок, сельдерей и черная редька.

Опрошенные "Сегодня" киевляне тоже гнушаются профилактики народными методами.

"Заготавливаем с осени малинку, калинку, имбирный чай пью", – говорит одна из киевлянок.

Но врачи утверждают: витамины иммунитет поддержат, но от вируса вряд ли уберегут.

"Конечно, оно какой-то эффект оказывает, но сказать, что благодаря этому мы не заболеем, – конечно, нельзя", – говорит о народных методах терапевт Марина Крапивнер.

Самым действенным способом профилактики от болезни является прививка от гриппа. В государственных медучреждениях вакцина стоит около 300 грн., в частных, вместе с консультацией специалиста – вдвое больше. Прививаться рекомендуют осенью. Можно и сейчас. Однако есть одно "но".

"Если человек тесно общается с большим количеством людей, бывает в коллективе, то вполне возможно, что он не успеет выработать иммунитет. Иммунитету нужно около 10-14 дней", – говорит терапевт Марина Крапивнер.

Чтобы лечиться дешевле – стоит обращаться к врачу, говорят медики. Уверяют: своевременное диагностирование болезни убережет не только здоровье, но и ваш кошелек.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Днепропетровской области объявили эпидемию гриппа.

Также мы рассказывали о том, что из-за гриппа в Запорожской области на карантин закрыли все школы Бердянска

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