Чем лечиться при коронавирусе: Минздрав запустил новый сайт

Всю информацию о лекарственных препаратах, которые используются для профилактики и лечения коронавирусной болезни в Украине, теперь можно узнать на специальном сайте Министерства здравоохранения.
Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Государственного экспертного центра Минздрава (ГЭЦ).
Отмечается, что опубликованная на сайте информация достоверна, систематизирована и проверена экспертами Минздрава на основании данных Всемирной организации здравоохранения и официальных государственных учреждений более 50 стран мира.
"Из-за распространения коронавирусной инфекции все страны имеют одинаковый вызов: нехватка доказательной базы, результатов длительных клинических испытаний лекарств, применяемых при лечении COVID-19. Наши эксперты оперативно собирают и анализируют те данные, которые мы можем получить на сегодня: из реальной врачебной практики различных стран, научных статей, рекомендаций органов здравоохранения, промежуточных выводов исследований. Это огромный массив информации, который эксперты ГЭЦ прорабатывают и предоставляют Минздраву для использования в противодействии COVID-19. Наши данные важны также для врачей и пациентов: необходим надежный источник достоверной информации о лекарствах, который мы создали и регулярно наполняем обновленной информацией", – сообщила по этому поводу директор ГЭЦ Татьяна Думенко.
На данный момент на сайте представлены пять разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунный ответ, а также препараты для неинфекционных заболеваний при COVID-19.
Постепенно информация будет дополняться и обновляться новыми актуальными данными и результатами исследований.
При этом Минздрав напоминает, что необходимо обращаться к семейному врачу при появлении симптомов респираторного заболевания или подозрений на коронавирусную инфекцию, а также консультироваться перед приемом медицинских средств (кроме антисептиков).
Напомним, на позапрошлой неделе Минздрав опубликовал протокол оказания медицинской помощи при лечении COVID-19. Через несколько дней глава ведомства Максим Степанов обещал, что документ будет расширен и дополнен другими медпрепаратами.
Также сообщалось, что пациентам с диагнозом COVID-19 разрешили применять лекарства, которые были одобрены за границей, но они не зарегистрированы в Украины.
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