Чем опасна дифтерия: врач рассказала о риске осложнений

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В Украине набирает оборотов дифтерия. Она опасна тем, что ее сложно распознать. Симптомы очень похожи на обычную вирусную инфекцию. Об этом рассказала в комментарии сайту "Сегодня" врач-педиатр Татьяна Додико.

Она отметила, что при заболевании дифтерией человек чувствует боль в горле, температура повышается до 38 градусов, отекает шея и слизистая. Основные симптомы: интоксикация, белый налет на миндалинах и круп, который поражает верхние дыхательные пути и приводит к острой дыхательной недостаточности.

В свою очередь завкафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Алла Волоха говорит, что осложнения дифтерии могут быть смертельными.

"Дифтерийный токсин поражает сердце, возникает воспаление сердечной мышцы – миокардит. Это может быть смертельным. При дифтерийном крупе из-за появления пленок в гортани больной может умереть от удушья. При гипертоксической форме дифтерии может развиться шок – тоже угроза для жизни. Поражается нервная система – параличи черепно-мозговых нервов, нейропатия. Развивается острая почечная недостаточность", – объяснила она.

Подробней читайте о ситуации с опасным вирусом в материале: "Есть угроза эпидемии": почти половина украинцев не вакцинированы от дифтерии.

Как сообщали новости "Сегодня", В Украине растет количество заболевших дифтерией. Зарегистрировано уже 20 случаев заболевания, из них 18 – в течение октября: пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. В Ужгород уже привезли сыворотки от дифтерии.

Позже нардепы обратились к президенту Владимиру Зеленскому созвать СНБО из-за дифтерии. Соответствующее обращение к президенту направит фракция "Голос". В политической силе напомнили, что эпидемия 90-х годов привела к заболеванию 20 тыс. украинцев.

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