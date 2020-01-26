Чем опасны детские игрушки: как распознать подделку и не навредить ребенку

Более половины игрушек, которые продаются в Украине, не имеют нужных документов

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Ежедневно сотни родителей покупают своим детям пластмассовые машинки, куклы, плюшевых медведей и множество других игрушек. Особый наплыв в детских магазинах можно заметить в преддверии праздников, но и в обычные дни они совсем не пустуют. Но, к сожалению, далеко не все игрушки качественны и безопасны. Сайт "Сегодня" рассказывает, чем же могут быть опасные детские игрушки и как их правильно выбирать.

Рынок игрушек в Украине

Объемы рынка игрушек в Украине достигают действительно удивительных масштабов. Так, недавно в Украинской ассоциации индустрии игрушек (УАИИ) сообщили, что за 2019 год объем рынка игрушек Украины в розничных ценах увеличился на 10%, достигнув 687 млн долларов. Для сравнения: в 2018 году рынок составил 624,7 млн долларов (13,2%), а годом ранее – 552 млн долл.

Интересно, что украинцы стали чаще покупать игрушки не в специализированных магазинах (на которые все же приходится самая большая доля покупок — 63%), а на заправках, в книжных магазинах, киосках и на рынках (14%), также игрушки покупают в супермаркетах и в интернете.

По данным исследования УАИИ, в 79,1% случаев решение о покупке игрушки принимает мама, которая делает это в 4,7 раза чаще, чем папа. А вот частота покупки игрушки папой из года в год снижается.

Среди основных мотивов покупки игрушек на первом месте остается желание развить ребенка — 72,4%, на втором — сделать подарок к празднику — 44,8%, на желание поощрить приходится 40,6%, а на желание ребенка — 39,7%. Спонтанные покупки составляют всего 11,1% от общего количества.

На игрушки родители готовы потратить и свыше 1000 грн, а вот основным критерием при выборе игрушек остается их безопасность. На втором месте — цена и желание самого ребенка. Но, как оказалось, далеко не все игрушки безопасны, а большинство и вовсе не пройдет простую проверку.

Как выбрать безопасные игрушки

В 2019 году Госпродпотребслужба в Киеве отобрала на проверку 135 образцов игрушек, 102 из них не прошли исследования на соответствие техрегламенту безопасности.

"За 2019 год было отобрано у субъектов хозяйствования 135 образцов игрушки, из которых 102 образца не прошли тест на требования к техническим регламентам и санитарным нормам, а 23 образца еще в лаборатории", ­— говорит Дмитрий Байраченко, начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

На все игрушки должны быть документы, подтверждающие, что они не токсичны и безопасны для ребенка. Но по результатам проверок типичными нарушениями были: превышение содержания вредных материалов, некачественные материалы, интенсивность запаха, воспламеняемость материала, чрезмерное звуковое давление, некачественная сборка и конструкция, отсутствие инструкции, предупреждений, указаний, для какого возраста подходят игрушки, и т. д. Помимо этого, обнаружено немало подделок.

В Украинской ассоциации индустрии игрушек подтверждают, что на полках магазинов много игрушек сомнительного качества.

"По нашим наблюдениям, на рынке Украины около 50-60% игрушек не соответствуют установленным требованиям законодательства. Нами зафиксированы случаи, когда игрушки являются подделкой, когда на них нет никаких документов, маркировка не содержит всех определенных требований, а покупателю предоставляют информацию, где-то скопированную или скачанную из интернета", — говорит Наталья Иваненко, директор Украинской ассоциации индустрии игрушек.

При выборе игрушки следует быть внимательным. На ней, в частности, должна быть указана следующая информация:

название, артикул, возрастное назначение;

название и адрес производителя (если это украинская продукция) или импортера (если товар иностранного происхождения);

инструкция по использованию, предупреждения;

знак-трилистник, который означает соответствие техническому регламенту безопасности игрушек.

Кроме того, вся эта информация должна быть указана на украинском языке.

"Когда выбираете игрушку, в первую очередь обращайте внимание на запах, на то, как выглядит игрушка, выглядит ли она крепкой или через несколько дней рассыплется в руках. Также обязательно смотрите на игрушки по возрастному назначению, потому что требования к игрушкам до трех лет и после трех лет отличаются", — советует Наталья Иваненко.

Не стоит забывать о фискальных чеках и о праве возврата игрушек. Правда, согласно украинскому законодательству, вернуть обратно в магазин нельзя мягкие и резиновые игрушки.

Какие игрушки самые опасные

К сожалению, в Украине не всегда удается провести должную экспертизу детских игрушек. Очень часто эксперты ориентируются на европейскую систему RAPEX, которая нужна для оповещения об опасных товарах непищевого назначения. В ЕС все страны вносят в эту базу опасные товары, что позволяет быстро выявлять подделки и минимизировать риски.

Одними из самых опасных игрушек, согласно этой системе, стали куклы, похожие на знаменитую "Барби", в которых содержится избыточное количество вредных веществ. Также куклы до сих пор остаются самым подделываемым товаром на рынке.

Елена Куликова, глава правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие", отмечает, что, согласно этой системе, опасность также могут представлять игрушки с блоками питания.

"Игрушки имеют острые края. Блоки питания чаще всего просто на защелке. Если ребенок проглатывает батарейку, помимо того, что он может подавиться, происходит вредное воздействие батарейки на организм", — поясняет эксперт.

Еще одна опасность — мягкие игрушки. Пластиковые части игрушки (глаза, нос и т. д.) должны быть плотно закреплены, также необходимо обращать внимание на прочность швов, чтобы у ребенка не было доступа к наполнителю.

Слайм, "лизун", пластичные глины, основным компонентом которых является тетраборат натрия, ­— еще одна категория потенциально опасных игрушек. Проглатывание или вдыхание бора может привести к химическому ожогу слизистых и внутренних органов ребенка.

Вывод: будьте максимально внимательны при выборе игрушек и тщательно осматривайте товар, чтобы предельно обезопасить вашего ребенка.

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