Чем порадует украинское море: прошлогодние цены на жилье и "полеты"

Чуть меньше двух недель отделяет нас от прекрасной "маленькой жизни" — лета. Безусловно, большинство стремится хотя бы неделю выкроить для отдыха на море. И в этом году это будет стоить не намного дороже, чем в прошлом.

"Я ничего не слышал о росте цен на жилье. Отдых обойдется примерно в ту же сумму, что и раньше", — уверяет начальник управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА Александр Максименко.

Ему вторит и главный специалист отдела развития туристической деятельности и маркетинга Херсонской ОГА Екатерина Деревянко:

"Цены остались на том же уровне, больших скачков мы не замечаем. В сравнении с предыдущим годом разница в стоимости проживания составляет всего 10—20 гривен".

Правда, там, где в цену входит еще и питание, она более ощутимая.

"В пансионатах, гостиницах и на базах отдыха, где предусмотрено питание, цены выросли на 20%, — комментирует руководитель бердянского агентства недвижимости "Жилье" Валерий Панченко. — Если же брать варианты, где оно не входило в стоимость, то цены и вовсе не поднялись".

С ним согласна и Екатерина Деревянко.

"Цена комплексного питания выросла на 20—30 грн, что связано с общим подорожанием продуктов", — объясняет эксперт.

Таким образом, если в прошлом году в среднем за трехразовое питание на украинских курортах просили 150 грн в день, то в этом году придется заплатить 170—180 грн.

Ценовые запросы на всех наших курортах примерно одинаковы, немного дороже по сравнению с остальными областями будет отдых в Одесской. Но в целом стоит ориентироваться на такие цифры. Суперэкономвариант для одного человека можно найти за 40 грн в сутки. Это будет койко-место в комнате со спартанскими условиями, без удобств, в 15 минутах ходьбы от моря. На первой линии такое же жилье можно уже снять за 120 грн с человека. Цены на номера с удобствами стартуют от 450 грн, на однокомнатные квартиры — от 300 грн в сутки. Если же вы хотите снять, к примеру, апартаменты, оборудованные своей кухней, то за них придется выложить 1000 грн в сутки. А за проживание в отелях, которые позиционируют себя "а-ля Турция" (здесь есть аниматоры, детские клубы, шведский стол, бассейны, ухоженная территория), придется заплатить в среднем 2500—3000 грн (проживание в 2-местном номере + питание).

К слову, можно немного сэкономить, если успеть отдохнуть до 15 июня. Именно с этой даты большинство украинских отельеров поднимают цены до уровня высокого сезона — в среднем на 150—200 грн. Нашли мы среди них и уникалов, которые увеличивают стоимость проживания сразу на 450 грн. Так, снять пол-коттеджа на Генгорке (Арабатская стрелка) в июне можно за 500 грн, а в июле — уже за 950 грн. Такие кусающиеся цены не отбивают охоту у украинцев бронировать номера. "Например, в Скадовске заполняемость всех пансионатов и детских лагерей на сегодня составляет 75%, а частный сектор занят уже на 70%", — рапортует Деревянко. Причем, как отмечают эксперты, в первую очередь бронируют комфортное жилье в среднем ценовом сегменте — за 600 грн в сутки.

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Из Киева до Херсона — за час

С недавних пор добраться до Херсона из столицы можно не только автомобилем или поездом, но и самолетом. Около часа на борту — и вы уже на море!

"Первый маршрут "Киев — Херсон" запустили в прошлом году, — рассказывает пресс-секретарь главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева Элеонора Гуськова. — Нас многие критиковали, говорили, что это убыточно, ведь никто не будет летать. Но все получилось наоборот — борт был забит! Спустя полгода запустили второй рейс. А уже с 15 июня 2018 года интенсивность полетов увеличат до трех рейсов в день".

Перелеты будут производиться на региональных самолетах Embraer-145 с двумя классами обслуживания — эконом и бизнес. Из Киева в Херсон самолеты будут вылетать в 10:30, 14:50 и 19:55, а из Херсона в Киев в 06:30, 12:35 и 16:55. Таким образом, можно утром прилететь на морской курорт, а уже вечером вернуться в столицу. Конечно, удовольствие это не из дешевых. Билет для взрослого в одну сторону в экономклассе будет стоить почти 2000 грн, а в бизнес-классе — около 6000 грн.

Аэропорт в Херсоне. Здесь постоянно ведутся работы, чтобы соответствовать евростандартам

"Полет" на Кинбурнскую косу

Инфраструктура на морских курортах продолжает активно развиваться, упрощая жизнь туристам. Среди новинок последних лет — водное транспортное средство "ракета". Такое название это судно получило из-за способности развивать высокую скорость.

"Впервые подобный транспорт запустили по Днепру еще в прошлом году, а в нынешнем владельцы обещают порадовать новыми маршрутами, — рассказывает Александр Максименко. — В ближайшее время обещают также открыть онлайн-продажу билетов, но пока что приобрести их можно только непосредственно на судне или заранее забронировать, позвонив по телефону".

На данный момент осуществляются рейсы "Новая Каховка — Херсон" и "Вознесенск — Ковалевка — Новая Одесса — Николаев". А с 1 июня появится водное сообщение между Николаевом и Кинбурнской косой, а также Николаевом и Очаковом. Чтобы запустить "ракеты" по этим маршрутам, компания-перевозчик обустроила плавучий причал на Кинбурнской косе.

"Причем к вопросу подошли серьезно: сделали его так, чтобы он не нарушал экосистему Национального природного парка "Белобережье Святослава", — говорит Максименко. Место посадки и высадки в Очакове — центральный городской пляж, где также будет установлен плавучий причал длиной около 100 м. Из Николаева высокоскоростные суда будут отправляться с Каботажного мола. Кстати, со вторника по четверг можно заказать прогулочный рейс "Панорама Николаева". Кроме того, в эти дни желающие смогут заказать индивидуальное прогулочное путешествие на "ракете".

Что касается цен — все довольно демократично. Например, поездка из Новой Каховки в Херсон обойдется в 72 грн, из Новой Одессы в Николаев — в 42 грн, из Вознесенска в Николаев — в 90 грн. Путешествие из Очакова на Кинбурнскую косу будет стоить 54 грн, а вот в обратном направлении еще дешевле — 42 грн. Разница в цене из-за того, что в стоимость билета на косу входит также плата за услуги, предоставленные Национальным парком. Самой длительной будет поездка по маршруту "Николаев — Кинбурнская коса": всего она займет около двух часов, и заплатить придется чуть больше 200 грн. За это время вы сможете насладиться живописными видами Днепра и надышаться чистым воздухом. Вы можете прогуляться по косе в течение дня и вернуться вечерним рейсом, а можете остаться здесь на некоторое время, заранее отыскав, где остановиться.





«Ракета». Если б не этот транспорт, до косы из Николаева пришлось бы ехать больше пяти часов Коса. Мыс длиной в 40 км, шириной до 10 км Розовый пеликан. «Визитка» заповедника

Новый маршрут: по краю пустыни

Мечтаете ощутить романтику пустыни, прокатиться на квадроциклах с ветерком, но на Египет не хватает денег? Тогда отправляйтесь в самый большой песчаный массив в Европе — Национальный природный парк "Олешковские пески". Сейчас тут катают туристов на квадроциклах частные предприниматели, но в середине лета Херсонская горадминистрация обещает открыть новый маркированный маршрут. Он будет проходить по самому краю пустыни.

"В парке есть зона регулируемой рекреации, заповедная и хозяйственная зоны, — рассказывает главный специалист управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николай Шаповал. — Маршрут, который мы хотим сделать, будет пролегать именно по хозяйственной, а значит, не будет приносить вреда окружающей среде".

Правда, учитывая, что квадроциклы — техника высокой проходимости, разговоры о возможном ущербе для природы не утихают. Но Шаповал уверяет, что развлечение будет безвредным:

"Во-первых, вес квадроцикла составляет около 250 кг и распределяется равномерно на четыре колеса, а такой массой нанести существенный вред сложно. Во-вторых, песок сыпучий, и у него есть свойство восстанавливаться. В-третьих, некоторые растения даже нужно уничтожать, ведь ученые уверяют, что они портят ландшафт пустыни. Дело в том, что раньше массив "Олешковские пески" использовался в качестве военного полигона, и в это место самолеты сбрасывали бомбы. Чтобы препятствовать миграции песка, сюда была завезена несвойственная для пустыни растительность".

Инициаторы создания маршрута уверены, что он обязательно будет содействовать развитию Национального природного парка. В планах также организовывать этим летом и дневные туры.

"Они будут по системе "все включено", — делится Николай Шаповал. — Чтобы люди могли приехать, взять в аренду квадроциклы и в сопровождении инструктора отправиться колонной в поход. Проехав определенное расстояние, остановиться в оазисе, заварить ароматный чай из местных растений, перекусить и вернуться назад".

Как добраться? В ближайшее время на трассе Херсон — Крым появится знак, указывающий на "Олешковские пески". Пока ориентироваться нужно на село Раденск Олешковского района, а в GPS-навигатор вбивать "Национальный природный парк "Олешковские пески". Как искать дальше?

Спрашивайте у местных и на базах отдыха, при которых есть прокат квадроциклов. Обойдется такое удовольствие от 200 грн/10 мин. до 1500 грн/час.

Чудо-техника. Квадроциклу "по плечу" любые барханы