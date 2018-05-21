Чем порадует украинское море: прошлогодние цены на жилье и "полеты"

Сегодня, 07:42

Главные по туризму приморских областей рассказали о новинках и ценах этого сезона

Защита от солнца. Такой оригинальный навес снова появился на главной аллее одесской Аркадии
Защита от солнца. Такой оригинальный навес снова появился на главной аллее одесской Аркадии

Чуть меньше двух недель отделяет нас от прекрасной "маленькой жизни" — лета. Безусловно, большинство стремится хотя бы неделю выкроить для отдыха на море. И в этом году это будет стоить не намного дороже, чем в прошлом.

"Я ничего не слышал о росте цен на жилье. Отдых обойдется примерно в ту же сумму, что и раньше", — уверяет начальник управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА Александр Максименко.

Ему вторит и главный специалист отдела развития туристической деятельности и маркетинга Херсонской ОГА Екатерина Деревянко:

"Цены остались на том же уровне, больших скачков мы не замечаем. В сравнении с предыдущим годом разница в стоимости проживания составляет всего 10—20 гривен".

Правда, там, где в цену входит еще и питание, она более ощутимая.

"В пансионатах, гостиницах и на базах отдыха, где предусмотрено питание, цены выросли на 20%, — комментирует руководитель бердянского агентства недвижимости "Жилье" Валерий Панченко. — Если же брать варианты, где оно не входило в стоимость, то цены и вовсе не поднялись".

С ним согласна и Екатерина Деревянко.

"Цена комплексного питания выросла на 20—30 грн, что связано с общим подорожанием продуктов", — объясняет эксперт.

Таким образом, если в прошлом году в среднем за трехразовое питание на украинских курортах просили 150 грн в день, то в этом году придется заплатить 170—180 грн. 

Ценовые запросы на всех наших курортах примерно одинаковы, немного дороже по сравнению с остальными областями будет отдых в Одесской. Но в целом стоит ориентироваться на такие цифры. Суперэкономвариант для одного человека можно найти за 40 грн в сутки. Это будет койко-место в комнате со спартанскими условиями, без удобств, в 15 минутах ходьбы от моря. На первой линии такое же жилье можно уже снять за 120 грн с человека. Цены на номера с удобствами стартуют от 450 грн, на однокомнатные квартиры — от 300 грн в сутки. Если же вы хотите снять, к примеру, апартаменты, оборудованные своей кухней, то за них придется выложить 1000 грн в сутки. А за проживание в отелях, которые позиционируют себя "а-ля Турция" (здесь есть аниматоры, детские клубы, шведский стол, бассейны, ухоженная территория), придется заплатить в среднем 2500—3000 грн (проживание в 2-местном номере + питание).

К слову, можно немного сэкономить, если успеть отдохнуть до 15 июня. Именно с этой даты большинство украинских отельеров поднимают цены до уровня высокого сезона — в среднем на 150—200 грн. Нашли мы среди них и уникалов, которые увеличивают стоимость проживания сразу на 450 грн. Так, снять пол-коттеджа на Генгорке (Арабатская стрелка) в июне можно за 500 грн, а в июле — уже за 950 грн. Такие кусающиеся цены не отбивают охоту у украинцев бронировать номера. "Например, в Скадовске заполняемость всех пансионатов и детских лагерей на сегодня составляет 75%, а частный сектор занят уже на 70%", — рапортует Деревянко. Причем, как отмечают эксперты, в первую очередь бронируют комфортное жилье в среднем ценовом сегменте — за 600 грн в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Киева до Херсона — за час

С недавних пор добраться до Херсона из столицы можно не только автомобилем или поездом, но и самолетом. Около часа на борту — и вы уже на море!

"Первый маршрут "Киев — Херсон" запустили в прошлом году, — рассказывает пресс-секретарь главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева Элеонора Гуськова. — Нас многие критиковали, говорили, что это убыточно, ведь никто не будет летать. Но все получилось наоборот — борт был забит! Спустя полгода запустили второй рейс. А уже с 15 июня 2018 года интенсивность полетов увеличат до трех рейсов в день".

Перелеты будут производиться на региональных самолетах Embraer-145 с двумя классами обслуживания — эконом и бизнес. Из Киева в Херсон самолеты будут вылетать в 10:30, 14:50 и 19:55, а из Херсона в Киев в 06:30, 12:35 и 16:55. Таким образом, можно утром прилететь на морской курорт, а уже вечером вернуться в столицу. Конечно, удовольствие это не из дешевых. Билет для взрослого в одну сторону в экономклассе будет стоить почти 2000 грн, а в бизнес-классе — около 6000 грн.

-_30

Аэропорт в Херсоне. Здесь постоянно ведутся работы, чтобы соответствовать евростандартам

"Полет" на Кинбурнскую косу

Инфраструктура на морских курортах продолжает активно развиваться, упрощая жизнь туристам. Среди новинок последних лет — водное транспортное средство "ракета". Такое название это судно получило из-за способности развивать высокую скорость.

"Впервые подобный транспорт запустили по Днепру еще в прошлом году, а в нынешнем владельцы обещают порадовать новыми маршрутами, — рассказывает Александр Максименко. — В ближайшее время обещают также открыть онлайн-продажу билетов, но пока что приобрести их можно только непосредственно на судне или заранее забронировать, позвонив по телефону".

На данный момент осуществляются рейсы "Новая Каховка — Херсон" и "Вознесенск — Ковалевка — Новая Одесса — Николаев". А с 1 июня появится водное сообщение между Николаевом и Кинбурнской косой, а также Николаевом и Очаковом. Чтобы запустить "ракеты" по этим маршрутам, компания-перевозчик обустроила плавучий причал на Кинбурнской косе.

"Причем к вопросу подошли серьезно: сделали его так, чтобы он не нарушал экосистему Национального природного парка "Белобережье Святослава", — говорит Максименко. Место посадки и высадки в Очакове — центральный городской пляж, где также будет установлен плавучий причал длиной около 100 м. Из Николаева высокоскоростные суда будут отправляться с Каботажного мола. Кстати, со вторника по четверг можно заказать прогулочный рейс "Панорама Николаева". Кроме того, в эти дни желающие смогут заказать индивидуальное прогулочное путешествие на "ракете".

Что касается цен — все довольно демократично. Например, поездка из Новой Каховки в Херсон обойдется в 72 грн, из Новой Одессы в Николаев — в 42 грн, из Вознесенска в Николаев — в 90 грн. Путешествие из Очакова на Кинбурнскую косу будет стоить 54 грн, а вот в обратном направлении еще дешевле — 42 грн. Разница в цене из-за того, что в стоимость билета на косу входит также плата за услуги, предоставленные Национальным парком. Самой длительной будет поездка по маршруту "Николаев — Кинбурнская коса": всего она займет около двух часов, и заплатить придется чуть больше 200 грн. За это время вы сможете насладиться живописными видами Днепра и надышаться чистым воздухом. Вы можете прогуляться по косе в течение дня и вернуться вечерним рейсом, а можете остаться здесь на некоторое время, заранее отыскав, где остановиться.

  • «Ракета». Если б не этот транспорт, до косы из Николаева пришлось бы ехать больше пяти часов
  • Коса. Мыс длиной в 40 км, шириной до 10 км
  • Розовый пеликан. «Визитка» заповедника
«Ракета». Если б не этот транспорт, до косы из Николаева пришлось бы ехать больше пяти часов
Коса. Мыс длиной в 40 км, шириной до 10 км
Розовый пеликан. «Визитка» заповедника

Новый маршрут: по краю пустыни

Мечтаете ощутить романтику пустыни, прокатиться на квадроциклах с ветерком, но на Египет не хватает денег? Тогда отправляйтесь в самый большой песчаный массив в Европе — Национальный природный парк "Олешковские пески". Сейчас тут катают туристов на квадроциклах частные предприниматели, но в середине лета Херсонская горадминистрация обещает открыть новый маркированный маршрут. Он будет проходить по самому краю пустыни.

"В парке есть зона регулируемой рекреации, заповедная и хозяйственная зоны, — рассказывает главный специалист управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николай Шаповал. — Маршрут, который мы хотим сделать, будет пролегать именно по хозяйственной, а значит, не будет приносить вреда окружающей среде".

Правда, учитывая, что квадроциклы — техника высокой проходимости, разговоры о возможном ущербе для природы не утихают. Но Шаповал уверяет, что развлечение будет безвредным:

"Во-первых, вес квадроцикла составляет около 250 кг и распределяется равномерно на четыре колеса, а такой массой нанести существенный вред сложно. Во-вторых, песок сыпучий, и у него есть свойство восстанавливаться. В-третьих, некоторые растения даже нужно уничтожать, ведь ученые уверяют, что они портят ландшафт пустыни. Дело в том, что раньше массив "Олешковские пески" использовался в качестве военного полигона, и в это место самолеты сбрасывали бомбы. Чтобы препятствовать миграции песка, сюда была завезена несвойственная для пустыни растительность".

Инициаторы создания маршрута уверены, что он обязательно будет содействовать развитию Национального природного парка. В планах также организовывать этим летом и дневные туры.

"Они будут по системе "все включено", — делится Николай Шаповал. — Чтобы люди могли приехать, взять в аренду квадроциклы и в сопровождении инструктора отправиться колонной в поход. Проехав определенное расстояние, остановиться в оазисе, заварить ароматный чай из местных растений, перекусить и вернуться назад".

Как добраться? В ближайшее время на трассе Херсон — Крым появится знак, указывающий на "Олешковские пески". Пока ориентироваться нужно на село Раденск Олешковского района, а в GPS-навигатор вбивать "Национальный природный парк "Олешковские пески". Как искать дальше?

Спрашивайте у местных и на базах отдыха, при которых есть прокат квадроциклов. Обойдется такое удовольствие от 200 грн/10 мин. до 1500 грн/час.

-3_20

Чудо-техника. Квадроциклу "по плечу" любые барханы
цены, отдых, стоимость, отпуск, Николаев, Херсон, море, олешковские пески

Вы сейчас просматриваете новость "Чем порадует украинское море: прошлогодние цены на жилье и "полеты"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сюзанна Кирина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Мирный отдых для детей Донбасса: начался прием заявок

15 Мая, 16:10

500 донецких школьников, переживших ужасы войны, отдохнут по программе Штаба Рината Ахметова в лагере Святогорска

Wellness

Алкоголь портит сон. Фото: boryanam / Freepik

Ухудшает отдых на 40%: что нельзя делать перед сном

11 Мая, 18:00

В эксперименте приняли участие более четырех тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет
Загрузка...

Запорожье

Фото из архива "Сегодня"

При школах Запорожья на лето создадут 500 детских лагерей

10 Мая, 16:35

Особое внимание будет уделяться безопасности отдыхающих школьников

Fun

Россиянка попалась. Фото: pixabay

И сервиз, и туалетная бумага: россиянку в отеле попросили вскрыть чемодан

18 Мая, 12:21

Гражданка России попыталась вынести из VIP-отеля даже полотенца
Загрузка...