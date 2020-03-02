Чем привыкли обедать украинцы и во сколько им это обходится: результаты исследования

Немецкие ученые доказали, что обед должен быть легче, чем завтрак

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Похоже, этот тезис поддерживают и немецкие ученые. На днях они заявили, что завтрак должен быть питательным, мол это даже помогает похудению. А обед, наоборот, легким. Учитывая это, новости "Сегодня" поинтересовались, чем обедают украинцы? И заодно выяснили, каким должен быть идеальный обед.

Работа работой, а обед – по расписанию. Сергей – дорожный ремонтник. Перерыв должен проводить просто на улице. Согревается горячим чаем из термоса:

"У меня такой термос на литр, то есть мы с пацанами можем выпить чашечку чая, если холодно. У меня портфель есть, я себе закинул какие-то бутерброды, кофе, булочку какую-нибудь, кефир".

Мужчина признается, что иногда не брезгует фастфудом. Тратит на него около 100 гривен. А вот водитель маршрутки Петр между рейсами покупает готовые блюда в супермаркете. В среднем обед обходится в 40 гривен:

"Второе, все как положено. Есть и макароны, и каши, и картошка".

Один судочек с гарниром и мясом, другой с салатом. Так обычно питается режиссер Евгений Корецкий.

"Иногда беру суп на первое. На второе беру, в основном, макароны, потому что очень люблю макароны. Мясо какое-нибудь, рыбу и обязательно небольшой салат. Сегодня – морская капуста".

Такой домашний обед обходится в 60 гривен. 20 гривен стоит полезный перекус Наталии. Девушка – сторонница здоровой пищи:

"Весна близится, решила переходить на полезную пищу. поэтому беру с собой овощи с мясом". В тренде До +18 и дождь со снегом: синоптики удивили прогнозом на неделю

А вот политолог Ростислав Балабан перерыв обычно проводит в ресторане за бизнес-ланчем. Цена от 150 грн.

"Солянку обычно люблю, люблю супы, которые с грибами. Конечно. Думаю о том, что должна быть какая-то польза. Второе – это может быть рыба".

Так какой он – идеальный обед на работе? Диетолог Инна Раилко подчеркивает: питание должно быть сбалансированным. Обязательные углеводы – это хлеб, каши и овощи. Белки – рыба, куриное мясо или яйца. И жиры: твердый сыр, орехи, авокадо.

"Главное, чтобы это было приготовлено на здоровых жирах, без использования маргарина. Меньше пусть ваша еда содержит животных жиров, потому что тоже тяжело для переваривания".

А вот от фаст-фуда или сухих бутербродов лучше отказаться. Быстрая еда – причина лишнего веса и гастрита.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, почем бизнес-ланчи в Украине и в мире. Оказалось, что в Вашингтоне предпочитают обедать в открытых буфетах, а в Бельгии ни один бизнес-ланч не обходится без бокала вина.

А еще мы разобрались, что брать с собой на работу, чтобы полноценно поесть. Ведь одна из бед офисной работы – отсутствие возможности питаться здорово и полезно. Диетологи утверждают, что полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фастфуд или конфеты из офиса.

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