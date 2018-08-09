Чем власти закупаются на ProZorro: в НБУ купили флаги, а в Раде — салфетки

Экватор лета уже пройден, и вся страна начинает готовиться к старту нового трудового сезона. И пока родители озабочены предшкольными покупками, госорганы тоже не отстают и активно закупают стройуслуги и патриотическую символику в системе электронных госзакупок ProZorro. "Сегодня" промониторила ресурс и узнала, чем заняты государственные завхозы на каникулах.

Реклама и сумки

Очевидно, что в подготовке ко Дню Независимости чиновники сметают с полок традиционные украинские наряды и предметы быта. К примеру, пару дней назад завершился аукцион по вышитым вещам — Управление делами ВР потратило 49,5 тыс. грн на три вышиванки и семь подарочных наборов из вышитых салфеток, дорожек и мешочков. Также за 46,2 тыс. грн для нардепов заказали 100 тарелок с петриковской росписью (по 240—300 грн каждая) и 100 подарочных расписных шкатулок (по 192 грн каждая).

Тем временем НБУ уже почти завершили закупку метровых флагов — за 26 национальных и 10 флагов Евросоюза выложили 23,9 тыс. грн.

В свою очередь, для Кабмина лето — не повод расслабляться. Хозяйственно-финансовый департамент КМУ намерен продвигать среди украинцев свою новую коммуникационную стратегию, поэтому ищет автора 100 сумок с логотипом UkraineNOW и еще 240 — с логотипом #єдинийголос. На эти аксессуары чиновники готовы потратить максимум 17 тыс. грн. Не забывают они и об идейной подготовке: на 339,1 тыс. грн Кабмин заказал съемку четырех социальных роликов о пользовании газом и субсидиях.

При этом, видимо, о себе знать дает и аномальная жара: Госуправление делами (ГУД) закупило более 22 680 литров питьевой воды за 42 тыс. грн для Администрации президента. Кабмин же за 8400 литров минералки в стекле платит 30,5 тыс. грн. Также ГУД намерено к старту делового сезона сделать качественные кофе-брейки: за 4,4 тыс. грн тут обзавелись вспенивателем молока и еще 20,9 тыс. выложили за кофемашину.

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Утепляют и стригут

Тем временем в Управлении админдомами ГУД тоже потихоньку готовятся к зиме: там ищут подрядчика для модернизации водопровода и замены отопительной системы. На работу вместе с материалами чиновники готовы потратить 17,6 млн грн из бюджета. В свою очередь, за 20 тыс. грн наняли эксперта по оценке сметы для реставрации здания АП на улице Банковой, а 127,5 тыс. стоит ремонт особняка Полякова на улице Грушевского, который используют для правительственных приемов. Еще почти 2 тыс. грн в АП потратят на ремонт стула. Также для особняков для приема международных делегаций на улице Липской и Грушевского за 37,2 тыс. наняли компанию для подрезки деревьев и живых оград.

Мешки для мусора, пластик и семинар

В свою очередь для аппарата Верховной Рады заказали на днях четыре кондиционера за 11,9 тыс. грн и 500 мешков для строительного мусора почти за 3 тыс. грн и 81 кв. м жалюзи за 5,4 тыс. грн.

Также на каникулах госслужащие решили подтянуть свои знания, и потому 2100 грн Госуправление делами потратило на повышение квалификации и оправило сотрудника на строительный семинар об особенностях расчета бюджетной документации. Кстати, видимо скоро после реконструкции откроют полностью и Мариинский дворец — ГУД заказала услуги по составлению техпаспорта и проведению инвентаризации, которые необходимы для введения дворца в эксплуатацию. Цена вопроса — 1,7 тыс. грн.

В списке завершенных тендеров стабильно присутствуют канцелярские принадлежности, программное обеспечение и мелкие ремонтные работы. Но иногда можно найти весьма странные лоты: к примеру, ГУД за 5,7 тыс. грн закупило... 30 тыс. пластиковых стаканчиков.