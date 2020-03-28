Чем живет Украина на карантине и как арестовали экс-министра: главные события недели

В ООН пообещали выделить нам 30 млн долларов на борьбу с коронавирусом

В каких именно сферах занятости могут уволить или отправить в отпуск без зарплаты и в каком возрасте украинцы чаще всего болеют коронавирусом, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Экс-глава МИДа задержан по подозрению в убийстве

25 марта бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара был задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого в собственном доме. О задержании Кожары сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", – написал Геращенко.

Напомним, что 22 февраля в СМИ появилась информация о том, что в доме, принадлежащем экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, что в селе Чайки под Киевом, по предварительной информации, было совершено самоубийство.

Около 22 часов 21 февраля Сергей Геннадиевич Старицкий, 1963 года рождения, директор ООО "Спорт медиа проект" и ООО "C.I.U.", якобы застрелился из пистолета Jericho, который был зарегистрирован на Кожару. Именно самоубийство правоохранители рассматривали в качестве основной версии.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между тем уже на следующий день Национальная полиция переквалифицировала дело с самоубийства на умышленное убийство.

Кто в Украине больше всего заражается коронавирусом: неожиданная статистика

Количество зараженных в Украине растет, но что удивительно, что меньше всего пострадала основная группа риска – пенсионеры. В основном заражаются украинцы в возрасте 30-49 лет. Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Среди людей, заболевших коронавирусной болезнью, больше всего у нас болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет –30% от всех заболевших. От 18 до 29 лет – 17%, от 50 до 65 лет – 30%, и от 65 лет – 6% заболевших. То есть, мы видим, что среди всех, кто болеет в возрастной группе от 18 до 49 лет – это почти 50%. Это говорит о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава, правительства – выполняет карантинные меры и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрозе, которая нависла над всем миром и Украиной", – сказал он.

Стоит отметить, что больше всего подвержены заражению и гибели от коронавируса именно пожилые люди. Например, в Италии основное количество умерших именно старики в районе 80 лет.

Ляшко подчеркнул, что власти Украины осуществили превентивные меры намного раньше, чем другие страны Европы, и теперь дело за гражданами – нужно придерживаться карантинных мер, чтобы не допустить ситуации, которая сложилась в Италии и Испании.

"Наша с вами сейчас задача – ограничить мобильность, контакты и самоизолироваться", – подытожил замминистра.

Второй раз в истории Украины женщина стала генералом

Второй раз в истории Украины женщина-силовик получила генеральское звание. Об этом в Twitter сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, которая 25 марта отпраздновала свой профессиональный праздник.

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"Президент Украины присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной, заместителю начальника ДКИБ (Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. – Ред.), – человеку, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года звание генерал-майора получила начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

Украина получит 30 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

В рамках Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус Организация объединенных наций выделит Украине 30 миллионов долларов помощи для противодействия распространению вируса и предотвращению последствий пандемии. Об этом говорили на Банковой заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и координатор системы ООН, гуманитарный координатор в Украине Оснат Лубрани.

Замглавы ОПУ поблагодарил представительницу ООН за уже оказанную помощь Украине для закупки медицинского оборудования в объеме 160 млн долл. Отдельно был отмечен объявленный генеральным секретарем ООН Глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, в рамках которого запланировано дополнительно выделить более 30 млн долл. помощи Украине. В этой связи Игорь Жовква отметил, что эта помощь должна направляться прежде всего в те регионы, которые нуждаются в ней уже сегодня.

Жовква также призвал представительницу ООН способствовать привлечению возможностей Всемирной организации здравоохранения для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с их иностранными партнерами.

Карантин за свой счет: миллионы украинцев перестали ходить на работу

Карантин в Украине продлили до 24 апреля. Такие меры – наиболее эффективный способ остановить распространение коронавируса COVID-19 и спасти жизни, как свидетельствует китайский опыт. Однако продление карантина также значит, что еще месяц украинцам придется работать удаленно или вообще оставаться в неоплачиваемых отпусках. В самом невыгодном положении оказались те, кто работал без оформления.

Из-за карантина в Украине остановился транспорт, закрылись рестораны и кафе, рынки, магазины. Это те сферы, которые не могут работать полностью удаленно. Если взять данные Госстата по официально трудоустроенным в этих сферах, на работу сейчас не ходят около 3 млн украинцев.

"Большинству зарплату за март и апрель не заплатят. Единственное – госслужащим заплатят, потому что там другие условия. А, например, собственник магазина не может заплатить, потому что нет выручки", – поясняет Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Количество украинцев, занятых в сферах, которые ушли на карантин:

Оптовая и розничная торговля – 812 тыс. чел.

Авиатранспорт – 16,6 тыс. чел.

Образование — 1,34 млн. чел.

Спорт и сфера развлечений – 138,8 тыс. чел.

Библиотеки, музеи и архивы – 38,6 тыс. чел.

Рестораны, кафе, общепит – 78,9 тыс. чел.

Транспорт — 254,1 тыс. чел.

Строительство – 197,5 тыс. чел.

На удаленную форму работы перешли около трети работников, оценивают в Федерации профсоюзов Украины. В основном это офисные работники, учителя. Еще от 35% до 50% официально трудоустроенных людей находятся в плановых отпусках или отпусках за свой счет.

Пока стабильно работают стратегические отрасли, где непрерывно работает производство — металлургия, химпром и другие промышленные отрасли. Но и там есть риски уменьшения нагрузки и перехода на неполную рабочую неделю. А вот 60% малого и среднего бизнеса на время карантина остановилось.

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