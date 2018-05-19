Чем живут украинские дети гор: быт и суеревия бойков

Карпатская ­Бойковщина се­­годня соседствует с Гу­­цуль­­щиной, а часть ее находится на территории Польши. Издавна бойки заселяли горные районы и долины рек средних лесных Карпат. Ныне это части Львовской и Ивано-Франковской областей. Есть версия, что на­­звание "бойки" проистекает от старославянского "бой": даже опытных вояк австрийской армии жители этой части Карпат удивляли своими бойцовскими качествами. Согласно другой гипотезе, название народу дало слово "да" ("боййе, боййечко") на местном диалекте. "Сегодня" побывала в гостях у современных бойков, а также в их уникальных музеях.

Традиции: отвар из мухоморов и гриб вместо спичек

Больше сорока лет Степан Днистрян живет в Тернополе. Но в каждый отпуск спешит домой, в удивительный край под названием Бойковщина. Дорога в его родное село Лимне, в Турковском районе Львовской области, неблизкая — почти 300 км. Едем... Уже издали ароматы карпатского разнотравья сменяет запах хлеба, душистый и теплый.

"Вот мы и приехали, — на лице Степана Семеновича расцветает улыбка. — Издавна в нашей Лимне хозяйки в субботу пекли хлеб. Помню, мама вставала на рассвете и ставила опару, вместо дрожжей используя закваску. Потом от готовой массы отщипывала кусочек и оставляла в деревянном корыте — для опары на следующий раз. Еще раз вымешивала тесто и, разделив на шесть паляниц, ставила в печь. Вскоре дом, двор и даже горы наполнялись волшебным ароматом! Мамин хлеб не черствел и даже через неделю оставался мягким. Прижав к груди свежеиспеченную паляницу, отец отрезал нам, детям, пахнущие медом ломти. С каким удовольствием мы смаковали их, запивая молоком!"

Даже паску на Бойковщине пекли из ячменной и ржаной муки: пшеница на скудных землях Карпат не растет. Накануне Пасхи дед Степана, Семен, отправлялся в село подо Львовом и там обменивал брынзу на муку.

Паску пекли одну, но большую, и нести ее было под силу только главе семьи.

"Для пасхальной выпечки отец с осени заготавливал дрова из бука и ясеня, и они сохли всю зиму. Мы, как завороженные, ходили вокруг паски, стараясь незаметно отломить кусочек, но мама строго предупреждала: "Кто съест хоть крошку неосвященной паски, может ослепнуть!" — вспоминает наш герой.

Легендарный дедовский бамбетль. Деревянный диван, на который стелили матрас, набитый травами. Фото: Ж. Попович

Величественной чашей раскинулось Лимне у подножия горы Магура. В центре — деревянная церковь Иоанна Крестителя 1881 года, где по сей день проходят богослужения.

Этот храм признан памятником архитектуры местного значения. Так вот, отец заворачивал паску в длинный широкий обрус (полотенце), закидывал ее за плечо, а маленькому Степану мама вручала корзинку с крашенками и писанками, сыром, хреном, и они шли святить.

"На пасхальную службу, помнится, в основном приходили мужчины, — продолжает Степан. — Собравшись в круг, они обсуждали цены на зерно, кто что посеял в поле и когда следует выгонять скотину пастись в горы. А я стоял и благоговейно слушал… Тогда в селе было три учителя: семья, община и церковь".

Придерживаются традиций бойки и доныне. Когда мы шли по улице, мимо мчалась ватага мальчишек. Поравнявшись с нами, они остановились и поздоровались: "Слава Иисусу Христу!" Один малыш попытался проскочить мимо и сразу же получил замечание от проезжавшего мужчины: "Андрийчик, ты кланялся ("поздоровался". — Авт.)?". Ребенок вернулся, сдернул с головы бейсболку и застенчиво прошептал: "Слава Иисусу!" "Слава навеки!" — ответил Степан Семенович, ласково потрепав его по плечу… Бойки живут небогато. Дома строят из дерева и дровами же отапливают. Традиционные блюда — из картошки: оладьи (фаршируют творогом, отварным картофелем с яйцом и зеленью), вареники ("пироги"), деруны, галушки и даже голубцы.

Конечно, собирают в лесу ягоды, травы и грибы. К слову, не только съедобные: из мухоморов делают отвар от мух, а губку (тоже гриб) пастухи используют вместо спичек.

Да и лечатся тем, что природа дала. Например, к гнойной ране или фурункулу прикладывают шкурку зайца или "гадече линовище" (скинутую во время линьки змеиную кожу).

Степан Днистрян. Хранит 100-летний расшитый дедовский кожух. Фото: Ж. Попович

Горько! Зелье и деньги в косе

Сегодня театрализованная "Бойковская свадьба" — популярный перформанс для туристов. А в былые времена бракосочетание в местах проживания этой народности славилось самобытностью и колоритом. Невесту парню выбирали родители, и особым условием было приданое девушки — земельный надел. В горной местности это имело решающее значение. Замуж девушки выходили рано — в 16—17 лет. Женихам могло быть от 18 до 25, не более.

Свадебные венки свахи с родителями плели для молодых из магического зелья — барвинка. Наряд новобрачной, кстати, был довольно скромен: никаких украшений (чтобы не сглазили), красные сапожки и многоярусные собранные юбки.

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Затем следовал обряд выкупа невесты: ее родной брат якобы не хочет отдавать сестру в чужую семью, но после хорошего вознаграждения "соглашается". Когда молодую обряжали в свадебный наряд, брат расчесывал ей косу и вплетал в волосы деньги — как символ богатства. После чего дружки с матерью надевали на нее свадебный венок. Во время обряда невеста перевязывала жениху руку вышитым рушником с тремя узлами: чтобы не пил, был хорошим хозяином да на других женщин не смотрел!

Когда пара шла в церковь, родители окропляли молодоженов святой водой, благословляя в счастливый путь. Сразу после венчания обоих угощали хлебом с медом — к сладкой семейной жизни. Далее следовали поздравление молодых, угощение и исполнение народных песен. В конце праздника жених снимал с невесты венок и надевал на нее платок — мол, все, ты уже замужняя. Обязательным атрибутом было и украшение свадебного деревца. Для этого отрезали верхушку сосны, вплетая в нее ленты, мяту и колоски.

В финале действа невеста танцевала с незамужними девушками, а свахи в это время дружно пели шуточные песни.

Свадьба бойков в начале XX века. В гости собиралось все село. Фото: http://turka-ua.net/

Приметы: соль и ремень под порогом

Бойки — люди суеверные. Старожилы, лукаво усмехаясь, вспоминают, как накануне Рождества их отцы ножки стола связывали железной цепью и закрывали на замок. А в первый день этого праздника для удачи в делах первым порог дома должен был переступить добрый, щедрый человек — "полазник" ("первая нога"). А еще лучше — домашнее животное: овца, корова, конь или верный пес.

Под стол, порог или лавку часто клали топор: считалось, что он защищает домочадцев. А ремень и соль клали под порог, когда впервые гнали овец и коров ("товар") на пастбище.

Чтобы защититься от нечистого, бойкини с удовольствием носят лестнички ("драбынки") — нашитый на полотно разноцветный бисер и бусины. С этой же целью украшают вышивкой вороты сорочек и манжеты.

Стол с предметами быта. Раньше под него клали топор для защиты. Фото: Ж. Попович

Возрождение: началось с поломанного стула

Сохранению памяти и своих традиций бойки во многом обязаны двум музеям, созданным патриотами этого края. Первый — в Самборе. Когда в 1920-х годах эти земли захватила Польша, культура бойков начала приходить в упадок. И тогда группа самборских интеллигентов собирается, чтобы не привлекать внимание, в обычной кофейне, и буквально на салфетке пишет план создания общества "Бойковщина". Вскоре в городе появляется музей: адвокат Данило Стахура уступает для этого первый этаж своего дома. Врач и этнограф Владимир Кобыльник на собственном автомобиле объезжает окрестные села, Старый Самбор и Турку (столицу Бойковщины), собирая предметы быта и сакрального искусства. Обычные селяне отдают уникальные раритеты без оплаты, а порой идут пешком 10—15 км, чтобы передать в музей старинные артефакты. За 15 лет энтузиасты собрали и записали множество бойковских песен и фольклора, издали 12 сборников "Літописи Бойківщини". В экспозиции небольшого музея насчитывалось более 30 тысяч экспонатов: старинные иконы, картины, предметы быта. Был даже плуг "возрастом" более 200 лет!

В 1939-м в Самбор пришла советская власть. Музей поначалу не трогали, но жернова репрессий, бушевавших на Западной Украине в начале 1950-х годов, не пощадили основателей "Бойківщини". В 1954 году музей ликвидировали, а экспонаты вывезли. Как водится, в неизвестном направлении… Многие иконы и картины XIV—XVI веков попали во Львовский художественный музей, старопечатные книги — в Россию. Старинные копья увезли в Германию. Там же в частных коллекциях есть и бойковские иконы из музея. Школа иконописи и живописи этого народа славилась еще в былые времена, поэтому подобные раритеты всегда очень ценились. Конечно, сейчас возврат этих ценностей уже невозможен…

"Когда в 1990 году началось возрождение музея, мы начинали с поломанного стула, — вспоминала директор "Бойковщины" Роксолана Данчин, тоже пострадавшая от репрессий 1950-х. — Нам не вернули ни единого экспоната… ".

Городку Долина, что на Ивано-Франковщине, повезло: уроженец этих краев, историк Омелян Антонович, будучи членом ОУН, вынужден был эмигрировать в 1959 году в США. За время жизни за океаном вместе с женой Татьяной Антонович потратил $3 млн на возрождение культурных традиций бойков и основал в Долине музей.



Гордость экспозиции — бойковская хата в полную величину. У дверей висит подкова, на крючке в сенях — кожух и лошадиная сбруя. В небольшой комнате поместилась и печка с посудой. Под потолком висит деревянная люлька, а рядом — кровать с подушками. Среди уникальных экспонатов — писанки, вышитые цветными нитками, коллекция денег, старинные фотоаппарат, часы и портфель.

В зале бойковского быта можно увидеть ткацкий станок, жернова, доски для стирки. На старых фото — бойки в национальных одеждах. Шеи женщин украшают "намыста": считалось, чем больше в них ниток с бусинами, тем богаче семья. О достатке мужчины судили по сапогам: богатые носили исключительно кожаную обувь.