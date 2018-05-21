Чемпионат мира по футболу: украинцев пугают избиением, но 4000 человек едут в РФ все равно

Украинские болельщики, желающие поехать на финальную часть чемпионата мира по футболу, который менее чем через месяц начнется в РФ, могут столкнуться с серьезными проблемами, считают в МИД Украины, — от избиений до обвинений в шпионаже Наши дипломаты рекомендовали любителям футбола воздержаться от присутствия на стадионах. Политэксперты и многие болельщики согласны, что проблемы возможны. Но есть и те, кто поедет, несмотря ни на что.

Предостерегают

В официальном сообщении МИД Украины конкретизирует, почему нашим согражданам не стоит ехать на футбол.

"Пребывание связано с серьезными угрозами для личной безопасности. Российские силовые структуры и карательные органы могут их задержать и обвинить в шпионской или террористической деятельности, совершать провокации. В нарушение Венской конвенции 1963 года

РФ ограничивает для задержанных украинцев доступ к ним консулов и адвокатов. Любая демонстрация принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, не скрывающих своей враждебности к украинцам", — говорится в сообщении.

МИД также призывает зарубежных партнеров политически бойкотировать чемпионат, отказавшись прислать туда официальные делегации. Напомним: сборная Украины в финальную часть ЧМ не попала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко объяснил, зачем Путину Чемпионат мира по футболу

Не поедут

Как выяснила "Сегодня", украинским фанатским объединениям ЧМ в России малоинтересен. Главные причины — там не играют наши и действительно есть опасность быть задержанным правоохранителями или избитым российскими хулиганами.

"Многие из наших "засвечены" в базе силовых структур РФ, так как воевали в добробатах на Донбассе, либо есть в базе "футбольных хулиганов", поэтому есть опасность, что в первом случае их повяжут, во втором просто не пустят в РФ, — рассказал нам на условиях анонимности фанат одного из клубов. — В нашей среде тема поездки даже не обсуждается. Обычные болельщики, конечно, поедут, но не думаю, что их будет много".

Впрочем, многие даже суперболельщики в РФ не собираются. "Я закрыл для себя РФ после 2014 года, из "гигиенических" соображений. Невозможно ехать в гости к людям, которые у тебя что-то отобрали", — ответил нам известный ведущий и шоумен Игорь Кондратюк, не пропускавший в последнее время большие футбольные форумы.

Поедут

Пока от Украины собираются ехать на финал ЧМ чуть более 4000 чел. По данным сайта ФИФА, в Украине куплено 4140 билетов, это меньше, чем в Индии (4500), которая тоже не отобралась в финальную часть ЧМ и где футбол популярен далеко не так, чем в Украине. Для сравнения: гражданам РФ уже реализовано 216 тыс. "тикетов", или в 52 раза больше. В топ-5 входят США (16 тыс. билетов), Аргентина (15 тыс.), Колумбия и Мексика (по 14 тыс.).

"Я обычный украинский болельщик, не фанат, еду смотреть футбол, а не участвовать в драках. Билеты купил давно, сомнений — ехать или нет — не было, так как считаю, что футбол вне политики, и не важно, где проходят соревнования. Если соблюдать меры безопасности, не демонстрировать украинскую символику, что, неуместно, так как там нет нашей сборной, уверен, что мне ничего не угрожает", — сказал нам болельщик Александр.

"Государство не должно вмешиваться"

Депутатов готовы полностью ограничить доступ украинских болельщиков к мундиалю в РФ, запретив и его трансляцию. Постановление об этом зарегистрировано в Раде. По мнению авторов — Олега Ляшко, Игоря Мосийчука, Андрея Лозового (Радикальная партия) и других, трансляция нарушает права и интересы украинцев в результате вооруженной агрессии и временной оккупации РФ части территории Украины.

Федерация футбола Украины уже отказалась от квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ и от аккредитации журналистов для его освещения, а многие каналы отменили трансляцию матчей. Политэксперт Руслан Бортник считает, что государство имеет право запретить чиновникам посещать соревнования и рекомендовать гражданам туда не ехать, запретить государственным телекомпаниям транслировать чемпионат, но не имеет права вмешиваться в деятельность частных телеканалов, которые захотят осветить мундиаль. Также, по его мнению, это ограничивает права рядовых граждан-болельщиков. "Регулировать эти вопросы государство не должно. Налицо непоследовательная госполитика в отношении ЧМ: сборная Украины не бойкотировала отборочные соревнования, но при этом мы бойкотируем финал чемпионата. Это может негативно отразиться на отношении к нам в ФИФА и УЕФА. Спорт должен выполнять гуманитарную функцию, а не наоборот", — считает Бортник.

Мнения: болельщики возмущены, эксперты говорят о "пиратах", а в барах ждут решения

Мнения рядовых болельщиков относительно возможного полного запрета трансляции ЧМ разделились: одни из патриотических соображений требуют отказаться от любого освещения чемпионата, другие — против каких-либо запретов.

"Считаю, запрет может быть оправдан только относительно официоза. Нам не нужен просмотр официальной части чемпионата — его открытие, закрытие, но болельщики должны иметь возможность увидеть сам футбол", — говорит киевский фанат Кирилл.

А Руслан, болельщик с 30-летним стажем спрашивает, почему кто-то хочет лишить его права болеть, например, за иностранных футболистов, которые играют в нашем чемпионате и могут выйти на поле в составе своих сборных.

Как разъяснил нам эксперт в области телекоммуникаций, директор канала "Футбол" Александр Денисов, если Рада законодательно запретит трансляцию ЧМ, то увидеть матчи будет очень сложно как по спутниковому телевидению, так и в интернете.

"За передачей сигнала будет жесткий контроль, так как за это уплачены большие деньги, каналы будут кодироваться, — говорит Денисов. — Но я не исключаю, что можно будет найти пиратскую "картинку" с комментариями на иностранном языке. На такой вариант и рассчитывают ряд болельщиков: они собираются смотреть матчи через интернет, используя технологию IPTV".

На момент сдачи номера в печать в Нацсовете по телевидению и радиовещанию, госоргане, следящим за теле- и радиоэфиром в стране, не были готовы ответить, как они собираются выполнять запрет в случае его принятия.

Отсутствие телепоказа матчей чемпионата мира могут ощутить на себе и пабы, в которых болельщики часто собираются поболеть за любимую команду. Опрошенные "Сегодня" заведения общепита вопрос о запрете трансляции мундиаля в стране застал врасплох — для некоторых такая инициатива нардепов была полной неожиданностью. Одни говорят, что будут принимать решения только после официального утверждения запрета.

"Вот примут, тогда и поговорим", — сказала нам представитель крупной сети пабов. Но есть и такие, которые собираются соблюдать закон. На вопрос о "плане Б" в случае отсутствия трансляции нам ответили: "Вы хотите, чтобы мы нарушали закон?".

Пабы. Пока не имеют "плана Б"