Чемпионы контрабанды в Украине: активнее всего ввозят сигареты и спирт

Навар только на сигаретах исчисляется сотнями миллионов гривен

Улов. Сигареты на 70 млн грн собирались перевозить на 13 фурах. Фото: СБУ.

Контрабанда сигарет в Украине достигла своего пика — на днях силовики изъяли в Закарпатье рекордную за всю историю независимости партию табачных изделий. По данным СБУ, объем нелегального товара составил около 2 млн пачек общей стоимостью 70 млн грн! Все это еле уместилось в 13 грузовиков. Как рассказали "Сегодня" в пресс-центре Госбюро расследований, нынешняя партия нелегальных сигарет с маркировкой известных мировых брендов была обнаружена в то время, когда они уже были завезены в Украину из ближнего зарубежья для последующей продажи в ЕС, где пачка сигарет стоит от 150 до 270 грн.

"Во время обыска в одном из складских помещений в Мукачево следователи ГБР выявили и изъяли ящики с сигаретами без акцизных марок. В это же время поступила информация о нахождении на территории стоянки рядом со складом транспорта, в котором тоже были сигареты. Следователи ГБР вместе с работниками СБУ провели 11 обысков автомобилей и прицепов. Кроме того, были выявлены еще 13 грузовиков, которые использовались для перевозки сигарет", — сообщили в ГБР.

Как уточнил спикер ГБР Максим Белоусенко, у силовиков есть оправданные подозрения, что к столь масштабной контрабанде причастен один из правоохранителей. Силовики пока что не афишируют информацию о задержанных, но из своих источников корреспонденты "Сегодня" выяснили, что задержано несколько человек. В пресс-центре СБУ рассказали, что уже открыты уголовные производства по двум статьям УК и сотрудники спецслужбы проверяют на причастность к этой банде всех, кто отвечает за борьбу с контрабандой на госгранице. Увы, но контрабандисты могут отделаться штрафом всего лишь 8500 грн, а максимум что им грозит — три года тюрьмы. Силовики уточняют, что, как правило, суды постановляют конфисковать контрабанду и утилизировать ее.

"Если же конфискат хорошего качества, то суд может постановить продать его с аукциона, но к сигаретам это практически не относится", — рассказали нам правоохранители.

Кокаин и спирт

Силовики говорят, кроме сигарет, в почете у контрабандистов наркотики, янтарь и алкоголь. Например, в марте нынешнего года в порту Одессы силовики обнаружили рекордную партию кокаина — его вес составил 257 кг, а стоимость оценили в 1 млрд 350 млн грн. Алкоголь тоже везут большими объемами — недавно ГФС отрапортовала, что в Черновицкой области силовики задержали контрабандиста, который завез из Молдовы 20 тонн контрафактного спирта на 4 млн грн. Однако бывают и проколы. В мае наши таможенники "проморгали" рекордную партию янтаря — ее обнаружили польские пограничники и в пользу своего бюджета изъяли 400 кг "солнечного камня" на 54 млн грн.

Чем дороже, тем больше контрафакта

Эксперты, комментируя как увеличившиеся объемы контрабанды, так и случаи продажи нелегальных сигарет даже на внутреннем черном рынке Украины, отмечают: причин этому не так и много. По сути, основная причина спроса на теневой товар лишь одна — его низкая цена в отличие от легального товара. Например, уже сегодня акциз на сигареты вырос на 9% — в среднем пачка может подорожать на еще 2,2 грн — 23 грн и выше, а к 2024 году достичь пика — 91 грн за пачку.

"Акцизная политика нацелена на то, чтобы собрать как можно больше средств в бюджет. Считается, что таким образом государство борется с негативными явлениями. Например, с курением. Но с повышением налогов рынок больше загоняется в тень, легальное производство снижается. Кроме того, чем выше стоимость сигарет, тем чаще люди ищут возможность купить товар дешевле", — сказал нам руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Сумской области разоблачили незаконную схему продажи сигарет, сумма изъятого товара составила 3,9 млн гривен.

А месяцем ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

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