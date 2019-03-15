Черная водка для смельчаков и новаторов

Черные напитки по органолептическим показателям абсолютно соответствуют классическому белому варианту

Черная водка для смельчаков и новаторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b79/0b0/5c8b790b07812.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b79/0b0/5c8b790b07812.jpg 2019-03-15T13:59:00+02:00 Украина Черные напитки по органолептическим показателям абсолютно соответствуют классическому белому варианту

Украинцы довольно охотно экспериментируют. К такому выводу пришли маркетологи ТМ PRIME. Именно под этим брендом зимой этого года на полках магазинов появилась водка черного цвета – PRIME Black Carbon. Нестандартная подача классического напитка пришлась потребителям по душе. По данным производителя, всего за несколько месяцев было реализовано несколько сот тысяч бутылок черного 40% напитка.

PRIME Black Carbon – первая черная водка от украинского производителя ЛВЗ PRIME (пгт Малиновка Харьковской области). Ее мировым аналогами является британская водка BlaVod. Черные напитки по органолептическим показателям абсолютно соответствуют классическому белому варианту. Черный цвет водки достигается пищевой вытяжкой на основе экстракта акации катеху.

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