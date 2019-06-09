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Чернобыльска "зона" снова в моде: поклонники западного сериала покупают туры и охотятся за артеактами

9 июня, 07:00

Турфирмам, которые организовывают экскурсии, не хватает гидов

Поездка. В самый загруженный день зону посещает 1,5 тыс. туристов
Поездка. В самый загруженный день зону посещает 1,5 тыс. туристов. Фото: AFP

На днях вышла заключительная серия британско-американского сериала "Чернобыль". За месяц эфира лента о техногенной катастрофе собрала миллионы поклонников по всему миру и стала лидером рейтинга сериалов всех времен по версии IMDb. Кино не только реалистично показало последствия аварии и ее причины, но и вызвало рост туристического интереса к нашей стране и зоне отчуждения в частности. По словам турменеджеров, спрос на туры в Чернобыль рос с каждой новой серией.

"Количество запросов на наши туры ощутимо увеличилось. Часть клиентов при отправке заявки пишут, что они смотрят сериал и теперь им интересно увидеть чернобыльскую обстановку вживую", — рассказали нам в одной из киевских турфирм.

"Кино однозначно повлияло на спрос: я уже несколько раз слышал, как люди говорят, что посмотрели его и решили поехать в тур. Таких 5—10% от общего числа", — соглашается гид другого агентства Виктор Харченко.

Еще в одной компании спрос на вояж в зону и вовсе вырос на 43%:

"Мы проанализировали ситуацию в этом мае, по сравнению с прошлым годом число заявок стало больше: если в мае 2018-го заказали 1300 поездок, то в этом уже 1860. При этом иностранцы так и заявляют нам: "Едем потому, что смотрим сериал, очень интересно, соответствует ли он реальности".

Спрос на поездки в зону отчуждения привел к тому, что в некоторых турфирмах уже попросту не хватает проводников.

"В самый загруженный день зону может посещать до полторы тысячи человек. Мы срочно ищем много новых экскурсоводов и стажируем их почти в аварийном порядке потому, что на данный момент наша турфирма уже не справляется — мы можем обработать только 60% заявок от того спроса, который сейчас есть. Остальных мы не можем обслужить и просим приехать попозже", — рассказал "Сегодня" глава одного из турагентств Ярослав Емельяненко.

По его словам, в компании сейчас разрабатывают новый маршрут по мотивам сериала — об этом просят почти все туристы.

Увидеть своими глазами пустынный город и знаменитую Арку над реактором — удовольствие вполне доступное, хотя иностранцам оно обходится дороже. Если украинцам однодневная поездка отечественного туроператора обойдется примерно в полторы тысячи грн, то граждане других стран должны будут заплатить за нее уже в три раза больше — около 4 тыс. грн. Еще больше стоят туры от иностранных компаний. Например, 2-дневный тур в Чернобыль там стоит 279 евро (8370 грн). В эту сумму включены экскурсия, отель, завтраки-ужины и знакомство с местными бабушками. До Киева придется добираться самостоятельно.

Продают награды, значки и чашки

На теме Чернобыля пытаются навариться и торговцы — на украинских и иностранных интернет-площадках появились тысячи предложений купить артефакты, связанные с зоной отчуждения. Чаще всего дельцы продают обыкновенные советские значки с символикой и названием станции — их цена колеблется от 5 долларов (130 грн) до 17 долларов (459 грн) за штуку. Второй по популярности товар — это награды ликвидаторам. Стоимость медалей варьируется в зависимости от количества отчеканенных экземпляров — самые редкие отдают за 40—50 долларов (1080—1350  грн), более распространенные награды можно найти и по цене значков. Есть в продаже и персональные дозиметры, которые якобы использовались при ликвидации катастрофы. В интернет-магазинах также появилось много одежды и бытовых мелочей с надписями "Чернобыль" или просто символами радиации. Цена футболок с припятскими пейзажами стартует от 27 долларов (729 грн), а чашки с желто-черным знаком — от 11 долларов (297 грн). Достаточно недешево стоят фигурки чернобыльских сталкеров — около $65 (1755 грн). А дороже всего фанатам темы обойдутся "сталкерские" куртки (80 долларов, 2160 грн) и комплекты защитных форм с противогазами (от 90 долларов, 2430 грн).


Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что создателей сериала "Чернобыль" обвинили в плагиате. Зрители заметили совпадения в сценарии с сюжетом пьесы украинско-немецкого драматурга Павла Арье. 

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Тег сериал, Чернобыль, поездка, ЧАЭС, тур, награды, артефакты

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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