Чернобыльская черника: полиция задержала сборщиков ягоды в закрытой зоне ЧАЭС

Работники полиции изъяли у граждан емкости и лесные ягоды, общей массой 21 кг

Фото: Pixabay

В Чернобыльской зоне отчуждения помешали сборщикам ягод вынести за периметр зоны 21 кг черники. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Во время патрулирования работники полиции совместно с военнослужащими пограничной службы Украины вблизи села Ясень обнаружили двух нарушителей радиационной безопасности.

Жители Полесского района, 18-летний парень и 41-летняя женщина, незаконно проникли на отчужденную территорию зоны ЧАЭС с целью сбора ягод черники.

Работники полиции изъяли у граждан емкости и лесные ягоды, общей массой 21 кг.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 461 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня" ранее писали, что аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

Как журналисты "Сегодня" купили на рынке радиационную чернику, смотрите в сюжете:

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